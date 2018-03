¿POR QUÉ TE QUEDASTE? Poema de Viernes Santo

¿POR QUÉ TE QUEDASTE?

¿Por qué quisiste quedarte

en este mundo tan necio

y dejarme por legado

el poder tomar tu Cuerpo?

siendo yo indigno y malvado

que te olvidé en esa cruz

no mires, no, mis pecados

¡No los mires, buen Jesús!

Mírame con el amor

con que a Pedro tú miraste

y con fervor perdonaste

tan lleno de compasión.

Como Pedro, te he negado

al caer en el pecado,

indigno soy de seguirte

mil veces pido perdón.

Mas, me asombra tu insistencia

de querer morar conmigo

que busques partir tu pan

con este pobre mendigo.

Pues mendigo soy, Jesús,

de tu Cuerpo y de tu Sangre

sin ellos yo desfallezco

en mis terribles combates.

En un mar de tempestades

que es el mundo embravecido

y llena de oscuridades

mi corazón desvalido.

-…si no comes de Mi Cuerpo-

Tú me dijiste, Señor,

morirás en el desierto

no alcanzarás el Tabor.

Pero, insisto, mi Maestro:

¿te quedaste por amor

sólo por el amor nuestro?

¿sólo, sólo por amor?

Respóndeme, mi Señor

que entender esto no puedo

¿Por qué te quedaste presto?

Respóndeme, por favor

Mas, ya entiendo, y en mi llanto

se lo explicaste a mi alma

hoy día de Viernes Santo

de lamento y de mortaja.

¡Te quedaste por tu Madre!

Ella, la mujer más Santa

pues Tú ya estuviste en Ella

en tu Concepción Sagrada

añorabas los abrazos,

y el arrullo de esa nana.

Latiendo su Corazón

latido al tuyo Ella daba

ya no son dos, sino uno

los latidos se acompasan

al recibirte Tu Madre

en la Comunión Sagrada

mientras vivió en este mundo.

¡Ya sé por qué te quedabas!

Pues me la diste por Madre,

a mi, tu pequeño Juan,

sólo me resta el afán

de venir a recibirte,

de alabarte y bendecirte

de ser siempre tu guardián,

del Sagrario abandonado.

Morir siendo un chambelán.

Montse Sanmartí Fernández

Viernes Santo, 30 de marzo 2018.

