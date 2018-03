ÉXITO ROTUNDO EN ARGENTINA EN LA MARCHA POR LA VIDA

Desde Como Vara de Almendro queremos hacernos eco de la respuesta masiva al llamamiento para acudir a manifestarse en pro de la vida en toda Argentina. Especialmente porque los medios de comunicación del país y del resto del mundo nada han dicho y es de justicia dar a conocer la verdad de todo lo que acaece. Manifestaciones mucho menores en número y por causas de menor importancia siempre aparecen en los informativos. Pero es evidente que en los medios gobernados por el Nuevo Orden Mundial solo tienen cabida las informaciones que les interesa salgan.

Hemos recibido muchas fotografías de nuestros lectores, testimonios y reportes de la buena respuesta del pueblo argentino que ha sido un clamor popular que debiera llegar a la Casa Rosada, especialmente a oídos de Macri para parar esta masacre que se viene por el craso error del presidente al haber puesto sobre el tapete dicha discusión, dando oportunidad para elegir. Seguimos orando para que este país elija la verdad, elija la ley de Dios, elija la vida.

Una amiga en Argentina que estuvo a pie de calle entrevistando a personas quiere compartir con nosotros una hermosa anécdota que queremos que ustedes conozcan. Porque un hijo SIEMPRE es motivo de alegría.

Dice ella:

“Les cuento una de las tantas cosas impresionantes que vi hoy

Como recordarán, Pablo nos dijo que estuviéramos atentos si algún periodista se metía entre la gente para agarrar a algún desprevenido y enredarlo con preguntas capciosas.

Precisamente eso es lo que pasó con Crónica, cerca del escenario. Agarraron a un taxista y le preguntaron porqué estaba ahí. Yo estaba atrás de la cámara esperando el momento para saltar, pero nos dejó helados a todos. Con mucho aplomo contestó que estaba ahí porque, hace varios años, le paró el taxi una mujer que le pidió que la llevara a un lugar. Como no paraba de llorar durante el viaje, el taxista le preguntó qué le pasaba. L a mujer le contestó que estaba nuevamente embarazada y que el padre no quería hacerse cargo y ella no podía mantener otro hijo, así que estaba yendo a abortar. Dice que estacionó el auto y durante 45 minutos le estuvo explicando lo grave que era ese error. Finalmente, la mujer le dijo que lo iba a pensar mejor y le pidió que la llevara a su casa. Varios años más tarde, una mujer con dos chicos le paró el taxi. Subió y se reconocieron y la mujer les dijo a los chicos: “este es el señor que me convenció para que no abortara” y, dirigiéndose a uno de ellos, le dijo: “gracias a él vos estás vivo”. El pobre periodista de Crónica no sabía qué hacer. Espero que se atrevan a pasar la nota!”

CON ARGENTINA Y EN TODO EL MUNDO, GRITAMOS POR LOS QUE NO TIENEN VOZ:

¡SÍ A LA VIDA!

