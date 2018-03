CARTA ABIERTA A ANTONIO YAGÜE (De parte de uno de nuestros lectores)

Estimados lectores de Como Vara de Almendro: hemos recibido el correo de uno de nuestros asiduos seguidores que queremos compartir con todos ustedes. Lo transcribimos tal cual para que cada uno haga su propio discernimiento. Solo añadiríamos una cosa que tal vez se le haya pasado por alto a su autor, probablemente por desconocimiento: Antonio Yagüe es seguidor de la falsa profeta Marga, quien defiende, como todos sus seguidores, a Francisco en todo lo que dice y hace y asegura que éste está secuestrado en el Vaticano. Nosotros sabemos que eso es del todo falso, y quien está secuestrado no es Francisco, sino Benedicto. Todo este argumento es esgrimido por Antonio Yagüe, Eulogio López del portal Hispanidad y muchas otras personas que se dejaron seducir y mal guiar por los escritos de esta mujer que se torcieron en un momento determinado, porque al principio apuntaban a sustentar los mismos argumentos que desde Como Vara de Almendro siempre hemos esgrimido, pero que repentinamente dieron un giro copernicano. Nunca nos cansaremos de insistir en que Benedicto fue forzado a dimitir, tal y como hemos demostrado ya en muchos de nuestros artículos. Queremos volver a traer a colación aquí el estudio que sobre este tema realizó nuestro estimado colaborador Juan Suárez Falcó, Breve crónica de un golpe de estado masónico en la Iglesia: Estudio jurídico teológico de la renuncia de Benedicto XVI, que les recomendamos encarecidamente. Pero antes, les pedimos, por favor, presten atención a la carta abierta a Antonio Yagüe que nos hizo llegar este estimado lector a quien agradecemos encarecidamente esta información y que a nuestro entender no tiene desperdicio. Es fácil atacar a otros, y borrar los comentarios que no interesan, sobretodo cuando se carece de argumentos para rebatirlos. Aprovechamos la ocasión para brindarle la oportunidad a Yagüe para que pueda responder a dicha carta desde la tribuna de Como Vara de Almendro. Gustosamente nos haremos eco de sus argumentos, caso de que los tenga, y responderemos a todos ellos con la ayuda del Señor.

El equipo de Como Vara de Almendro.



La misiva de nuestro lector:

*

Buenas tardes, hermanos.

No sé si esto pueda interesarles.

El 9 de febrero pasado el señor Yagüe publicó un video en su canal de YouTube en el que ataca, realmente sin argumentos solo con adjetivos peyorativos, algunos de los sitios de Internet que denuncian y analizan las cosas que hace y dice Francisco, entre ellos se refiere a Como Vara de Almendro. Dicho video lo puede encontrar acá:

Webs tóxicos, cazadores cazados. Comentarios escatológicos a las lecturas de la Misa Escribí en la sección de comentarios la carta que le adjunto, sin embargo él la borró sin comentar nada al respecto. Quiero compartirla con ustedes. Bendiciones. *

Seguidamente pueden leer la carta dirigida a Yagüe que fue borrada de su canal de Youtube y que nosotros reproducimos para conocimiento de todos nuestros amables lectores.

“Estimado señor Yagüe:

Sería interesante que publicara un video en el que explique y aclare lo que ha hecho y dicho Francisco y que ha generado tanta confusión. Comenzando por la ambiguedad de Amoris Laetitia (sobre la que incluso algunos cardenales han pedido claridad a Francisco, además de muchos laicos), ya que ha llevado a varios obispos de distintos países, como Alemania y Estados Unidos, a autorizar que se dé la comunión a reconocidos adúlteros o que se apoyen y aprueben las uniones homosexuales, al punto de que el famoso cardenal alemán Marx se atrevió a proponer una “bendición litúrgica” a este tipo de uniones.

También, si es cierto que Francisco ama tanto la Eucaristía, explíquenos ¿por qué nunca se arrodilla ante Ella? (ni siquiera cuando era obispo de Buenos Aires) y sí lo hace en un templo anglicano. ¿Por qué da la Sagrada Comunión como si repartiera galletas? ¿Por qué sus bendiciones durante las celebraciones suelen dibujar más una cruz invertida que la verdadera cruz? Y, sobre todo, ¿qué quiso decir con aquello de que “por las venas de Jesús corría sangre pagana”? Además de negar, entre otras cosas, el milagro de la multiplicación de los panes.

Por otro lado, sería bueno que comentara igualmente cuáles cree que, según usted, fueron las razones por las que Francisco condecoró a dos reconocidas promotoras del aborto y mantiene una relación estrecha con una de ellas.

Si su amor por la Santísima Virgen es tan grande, ¿por qué permitió que en la celebración de los 100 años de Fátima, el altar y los cirios fueran negros y él mismo llevara una estola con visos del mismo color? ¿Por qué se atreve a poner en duda Su fidelidad a la Voluntad del Padre sugiriendo que pudo pensar que se “sentía engañada”, al retar al arcángel Gabriel al pie de la cruz? ¿Por qué desvirtúa de un tajo los mensajes dados en sus apariciones afirmando que Ella “no es la jefa de la oficina de correos…?”

Explíquenos, por favor, señor Yagüe, esas frases que ha lanzado Francisco, como por ejemplo, que nadie se condena para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio (con la que, de paso, niega la existencia del Infierno); o que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Entre muchas otras.

Igualmente, sería interesante que arrojara alguna luz sobre la tendencia que tiene Francisco, sobre todo cuando se dirige a los jóvenes, de hablar como en refranes de campañas publicitarias, como las pronunciadas a su llegada a Bogotá: “¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante, así! No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, ¡sigan así!” (Adelante ¿con qué? Así ¿cómo?); palabras en las que es notoria la ausencia del nombre de Jesús, y no digamos del nombre de María.

Aclárenos, por favor, por qué, especialmente en los videos mensuales que publica en YouTube, nunca llama a la conversión, nunca habla de ser perseverantes en la oración, nunca habla del deber cristiano de buscar la santidad, ni mucho menos habla de Justicia Divina; pero sí recita libretos “publicitarios” astutamente escritos para el efecto y sazonados con las imágenes y la música correctas.

Por otra parte, haría falta aclarar qué quiso decir Francisco cuando se refirió a Lutero, nefasto personaje de la historia de la Iglesia, como un “verdadero testigo del evangelio”, y además introdujo su estatua en el Vaticano. Y, de paso, explíquenos en qué consiste ese falso ecumenismo que busca Francisco pretendiendo la unión de todas las religiones, sin que primero se dé la debida conversión de aquellas distintas a la fe católica.

Es cierto que Francisco aún no ha hecho llover fuego del cielo, pero cómo entiende usted que durante su desempeño como obispo de Buenos Aires haya sido asistido por un médico chino, que practica todas esas terapias condenadas por la Iglesia, y que, para rematar, haya dicho en una entrevista que él “no va al médico, va a la bruja”.

También es cierto que oficia misa todos los días, y reza el Rosario, pero, entonces, ¿no se contradice al haber profanado el sacramento del matrimonio casando a una pareja sin la debida preparación (consignada en el Catecismo y en la ley eclesial), sin la debida confesión y sin todo lo que exige su celebración?

En fin, son tantas las cosas que sería necesario aclarar de Francisco, (y que él no aclara por cuidar su “salud mental”, – la cual parece preocuparle más que la salud de la Iglesia) comenzando por su dudosa elección. Le recomiendo, porque sé que usted es riguroso en la investigación, que le dé un vistazo al Dezinger-Bergoglio, tal vez el sitio más serio y más completo que hay sobre el papado de Francisco.

Creo, señor Yagüe, que no es suficiente con tildar de tóxicos algunos de los sitios de internet que, con argumentos basados en las Escrituras y en la Tradición, y no simplemente con juicios a priori, sustentan sus afirmaciones contra Francisco. Sitios que, entre otras cosas, están conformados por sacerdotes y laicos muy bien preparados, no por fanáticos tradiconalistas que decidieron un día irse en contra de Francisco porque sí. Hay que tener cuidado, pues bien podría pensarse que es más tóxico aún su canal de YouTube, que por más de dos años estuvo sembrando la idea de que el Aviso y la llegada del Planeta X estaban muy cerca (incluso se arriesgó a dar fechas) y no pasó nada: no sé si es usted consciente del daño que pudo haber causado en seguidores suyos que creyeron sus hipótesis basadas en “astronimía sagrada” (¿mera astrología?). Se equivocó entonces, ¿qué le hace pensar que no se equivoca también con respecto a Francisco?

Le repito, no se limite a poner adjetivos, eso no es sano. Aproveche su canal para demostrar, basado en las Escrituras y en la Tradición, que Francisco está en lo correcto, porque no basta simplemente con dar unas lista de características que debe tener el falso profeta y que, hasta ahora, Francisco parece no cumplir. Así actúa el Maligno, él es el “padre de la mentira” que puede pasar por “ángel de luz” y que “puede decir mil verdades con tal de pasar una sola mentira”. Jesús mismo nos lo advirtió: él no actúa a la luz, actúa en lo oculto, no se descubre a sí mismo, se esconde y es muy, muy astuto.

Que Dios lo bendiga, lo ilumine con su Espíritu y que la Santísima Virgen lo cubra con Su manto.”

Aquí pueden escuchar a Yagüe en sus críticas a Como Vara de Almendro. Este es el vídeo que propició la carta de este amable seguidor nuestros y que les acabamos de compartir.

