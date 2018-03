CARDENAL BURKE: LA FSSPX ESTÁ EN CISMA

Por Christine Niles, M.St. (Oxon.), J.D. • ChurchMilitant.com • 2 de octubre de 2017

El Cardenal Burke está entre los prelados de más alto rango en hacer tal declaración.

En un audio publicado recientemente, el Cardenal Raymond Burke, antiguo jefe de la Signatura Apostólica, hizo los señalamientos durante la conferencia Sagrada Liturgia en Medford, Oregon. En respuesta a una pregunta cerca de la asistencia a liturgias ofrecidas por el grupo sacerdotal, el Cardenal Burke dijo:

“El meollo del asunto es que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X está en cisma desde que el fallecido Arz. Marcel Lefebvre ordenó cuatro obispos sin mandato del Romano Pontífice. Y así, no es lícito asisitir a Misa o recibir los sacramentos en una iglesia que esté bajo la dirección de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X (FSSPX)”.

Burke está entre los prelados de más alto rango en la Iglesia en declarar que la FSSPX está en cisma. El Cardenal Gerhard Müller, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, también ha dicho que la FSSPX está en cisma, en comentarios hechos en 2013 a la prensa italiana:

“La excomunión canónica de los obispos por sus ordenaciones ilícitas fue revocada [dejada sin efectos jurídicos], sin embargo, una excomunión sacramental ‘de facto’ permanece por su cisma; se ponen a sí mismos fuera de la comunión con la Iglesia. A pesar de esto, no estamos cerrando la puerta y nunca lo haremos, pero los estamos invitando a que se reconcilien. Pero ellos también deben cambiar su actitud, aceptar las condiciones de la Iglesia Católica, y al Supremo Pontífice como criterio definitivo para su pertenencia”.

El Derecho Canónico hace la diferencia entre ‘cisma formal’ – el cual requiere un pronunciamiento oficial de la Santa Sede – y el ‘cisma material’ – que se manifiesta en palabras y acciones de un involucrado, incluso a pesar de que no se haya hecho un pronunciamiento oficial por parte de la Iglesia. Esto último es a lo que el Cardenal Burke hace referencia.

El cardenal de 69 años de edad es consciente de la confusión que ha seguido desde que el Papa Francisco otorgó un indulto a la FSSPX para escuchar confesiones y, más recientemente, para celebrar matrimonios (sólo bajo la condición de que no haya sacerdotes diocesanos disponibles y el Obispo del lugar lo apruebe). Ambas concesiones se hicieron para beneficio de los fieles, y formalmente NO CAMBIA NADA respecto al status oficial de la FSSPX, cuyos sacerdotes continúan suspendidos ‘a divinis’ (suspensión como pena o censura que impide al clérigo el ejercicio ordinario de la potestad de orden. Can.1333. Código de Derecho Canónico) y por lo tanto tienen prohibido ofrecer los demás sacramentos.

“No hay explicación canónica para esto, y es simplemente una anomalía”, resaltó el Cardenal Burke respecto a los recientes indultos. “Ellos ya no están excomulgados, pero tampoco están en comunión regular con la Iglesia Católica”.

En una carta del Papa Benedicto XVI en 2009, refiriéndose a la remisión de la excomunión a los cuatro obispos de la FSSPX, confirmó que “hasta que las cuestiones relativas a la doctrina no se aclaren, la Fraternidad no tiene ningún estado canónico en la Iglesia, y sus ministros – no obstante hayan sido liberados de la sanción eclesiástica – no ejercen legítimamente ministerio alguno en la Iglesia”.

A la luz de su status, el cual no ha cambiado formalmente, el cardinal Burke advirtió a los fieles que ‘es mejor evitar las liturgias de la FSSPX’.

No creo que sea una Buena señal el recibir sacramentos en la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X porque esto no les está ayudando, en primer lugar, a los sacramentos que no son celebrados lícitamente. Son válidos; no hay duda al respecto si los sacerdotes están ordenados válidamente pero… es un signo opuesto a la comunión de la Iglesia. En cambio, debemos animar a los miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) a reconciliarse con la Iglesia.

Aunque la Santa Sede ha estado en conversaciones con la FSSPX desde las consagraciones ilícitas de 1988 [y el acuerdo firmado por el Arz. Lefebvre el 5 de mayo de ese mismo año], ningún acuerdo se ha alcanzado nunca entre las dos partes. Cuestiones de doctrina en los documentos del Concilio Vaticano II son a menudo el punto de fricción que evita que la fraternidad sacerdotal firme cualquier acuerdo.

