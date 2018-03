AUTOR CATÓLICO DE EWTN: FRANCISCO HA CREADO DELIBERADAMENTE CONFUSIÓN

Written by

En EWTN el autor católico ortodoxo advierte que el Papa Francisco ha creado deliberadamente confusión

WASHINGTON, DC, 2 de marzo de 2018 (LifeSiteNews) – “El Papa Francisco ha creado deliberadamente confusión para permitir eludir la enseñanza católica”, – según ha dicho un comentarista católico desde hace mucho tiempo-, “y el círculo interno de Francisco contiene personas más radicales en sus creencias que él.”

“Además, cinco años después del papado de Francisco, el mandato que le dieron al Papa para reformar la Curia y las finanzas del Vaticano no ha sido satisfecho,” -dijo el editor de Catholic World News, Philip Lawler,- “porque esto no está en la agenda de Francisco.”

“Se necesita intervención en la dirección en que Francisco toma la Iglesia,” -dijo Lawler- en una discusión sobre The World Over centrada en algunos de los aspectos confusos y controvertidos del pontificado de Francisco. (Entrevista con Lawler, Minuto 23.05)

El presentador de EWTN y editor en jefe, Raymond Arroyo, le dio la bienvenida a Lawler el jueves para una discusión sobre el recién publicado libro de Lawler “Lost Shepherd: How Pope Francis is Misleading His Flock” (2018) Regnery. (“Pastor Perdido: Cómo el Papa Francisco está engañando a su rebaño”)

“El Papa Francisco ha creado suficiente confusión para que haya un gran espacio de maniobra para las personas que quieren de una forma u otra acabar con las enseñanzas morales de la Iglesia”, – le dijo Lawler a Arroyo- al comienzo de su conversación. Arroyo asintió que esto se hizo a través de las nociones de acompañamiento y misericordia del pontificado de Francisco.

Lanzado el 26 de febrero, Arroyo señaló que el libro ha generado críticas a Lawler. Otros señalaron, antes de la publicación de su libro, la importancia de Lawler, nada conocido como un observador católico explosivo, para que se haya sentido impelido a escribir para criticar al Papa.

Lawler, aclaró a Arroyo, no quería escribir el libro crítico de Francisco cuando se le preguntó qué lo movió a hacerlo. Eso llegó posteriormente, después de un ensayo que había escrito hace un año para CatholicCulture.com, cuando había llegado a un punto de frustración con la confusión.

Significativa expansión por la frustración

Titulado “Este papado desastroso”, Lawler relató que la publicación provocó más reacción que cualquier otra cosa que haya escrito en 30 años de periodismo. Al trabajar en el libro, Lawler dijo que encontró personas necesitadas de consuelo en medio de la dirección preocupante del papado, además de estar acosado por la cuestión de si estaban solos al sentir esto.

“Y dije, eso me dice que hay hambre”, recordó Lawler. “Hay personas que están muy confundidas y consternadas y que se sienten traicionadas, y se preguntan:” ¿les pasa algo? ¿Hay algún problema con la fe? “

“Y descubrí que mientras hablaba con estas personas, por extraño que pareciera, se tranquilizaban gracias a lo que estaba diciendo”, dijo Lawler. “Porque si dices: No, no estás loco, sí, hay un problema, tenemos un problema con el Papa “(la gente comprende entonces que no solo ellos están pensando en esto).

La exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa fue la gota final para Lawler, quien le dijo que Arroyo fue originalmente muy entusiasta acerca de Francisco, pero con el tiempo se volvió más y más preocupado, consternado y desorientado.

“Cuando vi lo que sucedió con la manipulación del Sínodo y luego con Amoris Laetitia, después de eso, dije:” Esto es más que simplemente imprudencia en la expresión “, -explicó Lawler-” éste es un esfuerzo deliberado por confundir “.

Todo logra lo opuesto a la intención expresada por el Sínodo

“El problema es que Amoris laetitia intencionalmente no es clara en la única pregunta que todos tenían en mente en ambas reuniones del Sínodo”, recordó Lawler a Arroyo,-que es-: “¿Cambiará la Iglesia su enseñanza perenne de que los católicos que están divorciados y vueltos a casar ilícitamente no pueden recibir la Comunión? “‘

“La impresión general, ciertamente creada por la exhortación apostólica, es que la Iglesia ha cambiado su enseñanza”, dijo Lawler.

Arroyo y Lawler discutieron las interpretaciones conflictivas del documento del Papa en todo el mundo, con algunos obispos diciendo que la práctica pastoral de la Iglesia ha cambiado y otros diciendo que no, y con dejando a los fieles en medio. También hablaron de cómo, cambiando la práctica pastoral, el resultado es que la doctrina ya no importa porque “la doctrina vivida” se ha vuelto irreconocible, lo que tiene como resultado final que la enseñanza de la Iglesia ha cambiado.

“Ese es precisamente el punto”, -le dijo Lawler a Arroyo-. “¿Por qué el Papa Francisco se habría negado a responder las dubia, las preguntas perfectamente legítimas de cuatro cardenales pidiéndole claridad?” “¿Por qué no quieres claridad?”, -Preguntó Lawler-. “A menos que tu intención fuera proporcionar ese espacio difuso en el que las personas pueden maniobrar en torno a la enseñanza de la Iglesia”.

Arroyo le pidió a Lawler que respondiera a los comentarios hechos en 2015 por un miembro del círculo del Papa, el arzobispo Víctor Fernández, de que Francisco apunta a una reforma irreversible en la Iglesia.

Lawler respondió que no sabía por qué Francisco tendría esto como objetivo.

“Pero hay algo intrínsecamente erróneo en la idea de la reforma irreversible, a menos que lo que quiso decir con reforma vuelva a los fundamentos de la fe católica”, -agregó-, “porque el papel del Papa es inherentemente conservar, proteger el depósito de la fe.”

Arroyo le preguntó a Lawler sobre la naturaleza provocadora de su libro y su título, y si era reticente al respecto.

Intervención necesaria

“No me satisface criticar al Papa”, le dijo Lawler. “Pero hay un punto en el que en una familia amorosa, si el padre tiene un problema, tienes que enfrentarlo. Eventualmente tiene que haber una intervención – y necesitamos una intervención “.

Los dos hombres conversaron sobre la extraña naturaleza de la elección de Francisco, y si hay alguna solidez sobre los rumores de que su elección fue orquestada.

Lawler dijo que algunos cardenales habían dado la clara impresión de que han estado cabildeando a Francisco, lo que no es lícito. Esto no le impresionó, y deseó que no fuera el caso.

Al compartir un extracto del libro en el que Lawler detalla la conclusión preocupante de que Francisco era un líder radical que alejaba a la Iglesia de las antiguas fuentes de la fe, Arroyo le preguntó a Lawler por qué Francisco pensaría que podía salirse con la suya, o si el problema son sus advertencias y confidencias.

“Creo que hay personas rodeando a este Papa que son mucho más radicales en sus creencias que él”, dijo Lawler. “De nuevo, sugiere que con Amoris laetitia, el Papa Francisco no contradice directamente la enseñanza de la Iglesia, sino que el problema se halla en las notas a pie de página, está en el espacio entre líneas”.

Debido a la confusión que se ha extendido por toda la Iglesia, Lawler coincide con Arroyo que las personas en la última semana desde que salió su libro le han hecho muchas preguntas sobre si la Iglesia ha cambiado su enseñanza en varias cosas.

“Y yo digo, no”, dijo Lawler. “Pero ellos tenían esa impresión; ¿Por qué? Porque la cloaca ha sido destapada.”



Una ausencia de reforma auténtica

Cuando Arroyo le preguntó si había un conflicto entre la imagen pública de Francisco y los medios para gobernar bajo su pontificado, Lawler respondió: “sí”.

Los cardenales antes que él estaban hablando de la necesidad de reformar la curia y el funcionamiento económico del Vaticano, -dijo Lawler-, para rendición de cuentas y responsabilidades.

“Pero en cuanto al mandato para la reforma, simplemente no ha sucedido”, afirmó. “La curia no ha sido reformada significativamente. Hubo algunas reorganizaciones de responsabilidades, pero ahora llevamos cinco años y no hay una reforma sustancial. Hasta la reforma económica se ha derrumbado por completo “.

“Tenía un mandato para la reforma y no está sucediendo”, agregó Lawler. “No está en la parte importante de su agenda. Él está haciendo cosas diferentes “.

Lo que lamentablemente sucedió, -dijo-, es que la vieja guardia en el Vaticano se ha vuelto aún más atrincherada, “y hay menos responsabilidad que hace cinco años”.

Lawler llamó a los católicos a orar, tanto por el Papa como por quienes lo rodean.

“Y como cuestión práctica, hay que pedir a tu propio obispo que se ponga de pie y ayude a devolver la claridad en una era de confusión”, -concluyó Lawler-. “Si eso significa decir cosas impopulares, lo siento”.

