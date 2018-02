PADRE JORGE LORING. “CREO EN GARABANDAL”

Estimados lectores: el viernes pasado asistí con algunos miembros de mi familia y otros amigos al pase del estreno de “Garabandal, solo Dios lo sabe”, en la sesión de las 8 de la noche. Había anunciados tres pases: el de las 16 horas, el de las 18 h y el de las 20 horas, que fue al que yo asistí. El resultado fue tal, que se llenaron las tres sesiones y se abrió una última función a las 22 horas, no anunciada en cartelera, debido a la insistente demanda de entradas de última hora.

Yo tuve la suerte de asistir al preestreno en Madrid, por gracia de Dios. Esa vez lloré mucho en algunos momentos de la película, especialmente en el de la “polvera”, y al final de la propia película. Pero como ya dije, esta vez acudí también con otras personas, una de ellas, amiga de una de mis hijas, que tiene 17 años. Aunque ella es creyente, no practica y su formación cristiana es casi inexistente. Mi hija me contó al salir, que su amiga no paró de llorar en varios momentos de la película. Cuando ya nos quedamos las tres a solas, nos confesó que no quería nunca más cometer un solo pecado. Durante el trayecto que nos conducía del cine a casa, en el coche, estuvimos hablando las tres, y ella se interesó vivamente en saber más. Le dije que nuestra Madre siempre viene a advertirnos. Desde la aparición de La Salette, pasando por Lourdes, siguiendo por Fátima, Garabandal y Akita, siempre su mensaje de Madre es advertir para que cambie nuestra conducta. Ella decía que era muy cierto, que el mundo estaba muy mal.

No dudo en absoluto que esta película hará mucho bien. Esta joven me ha pedido que le hable de todo este tema de Garabandal y de las otras apariciones en general, mostrando mucho interés en conocer más todo el mensaje que la Virgen viene a transmitir y que no es otro que ser buenos hijos de Dios, hacer sacrificios, rezar el santo rosario por la paz del mundo y de las familias, visitar a Jesús en el Sagradio, mortificarnos más para evitar la justa ira de Dios, etc… Seguramente ocurrirá esto mismo a más jóvenes y a no tan jóvenes.

Por eso y por otras muchas cosas, y a pesar de que muchos no creen, yo digo con el padre Loring, e.p.d. y a quien mis padres tuvieron la dicha de conocer y escuchar, ¡Yo también creo en Garabandal! Y como catalana, doy fe. Los catalanes llevamos el anillo de casados en la mano izquierda, (vea el vídeo de la portada).

Montse Sanmartí

Si quieres ver la película “Garabandal, solo Dios lo sabe”, entra en el enlace y solicítala. Ya ha llegado a muchas ciudades de España. Pronto puedes tenerla en la tuya.

https://www.peliculagarabandal.com/

Me gusta: Me gusta Cargando...