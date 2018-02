OBISPOS DE ESCÁNDALO

Written by

Reproducimos la carta abierta que uno de nuestros fieles lectores dirige a los obispos de Cataluña con motivo de su penoso comunicado de hace escasos días.

Gracias, estimado Alejandro.

Aquí la carta:

Señores Obispos de Cataluña: Utilizando la libertad de expresión que -en teoría- me conceden la Iglesia y el Mundo, y movidos por amor a Cristo (La Verdad) y a la verdadera Iglesia, quiero hacerles llegar las reflexiones que como Católico y Español, me provocan sus ya obstinadas manifestaciones separatistas.

Al dirigirme a ustedes, tengo presente el mandato de S. Pablo de corregir públicamente a los presbíteros, para su escarmiento (1Tim 5,20); algo que él practicó en Antioquía ante el mismísimo Pedro (Gal 2,11-14) que, como era humilde, lo aceptó agradecido. Es lamentable que en estos tiempos de confusión se olvide que la Corrección Fraterna obliga a todos, y que grava con el pecado de complicidad a los que por cobardía se callan (Lev 19,17; Ez 3,18).

Defienden ustedes, la sedición, la rebelión a una Constitución legalmente aceptada por la gran mayoría del Pueblo Español –no como en Venezuela- en cuya redacción participaron los políticos catalanes más significados de entonces (1978).

El que incumple la ley es un delincuente. Dígannos en qué página del Evangelio se nos anima a delinquir. Ustedes no predican el “Dad al césar lo que es del césar” (Mt 22,21); ustedes se oponen al Espíritu que hizo escribir a San Pablo: “Someteos a las autoridades (justamente) constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios… de modo que quien se opone a la Autoridad se rebela contra el Orden Divino…” (Rom 13, 1- 2). Ustedes piden que se excarcele a los delincuentes. ¿Habrá entonces que encarcelar a los jueces? ¿Son partidarios ustedes de la anarquía absoluta? En verdad, predican un evangelio politizado, un evangelio sectario, y de este modo escandalizan a los fieles de la verdadera Iglesia.

Señores obispos españoles de Cataluña, el Espíritu Santo es Espíritu de Amor sí, pero de Amor verdadero, que es el que lucha por la Verdad, la Justicia, la Unidad,…la Unidad: “Padre, que todos sean Uno…(Jn 17,21)” Es imposible conciliar sus planteamientos separatistas con el Espíritu de Dios.

Al defender el separatismo catalán, apoyan ustedes las mentiras que ellos propagan como auténticos terroristas de la Historia; apoyan ustedes a los ladrones del Patrimonio nacional, joya histórica común de medio milenio; apoyan ustedes la injusticia de querer escindir de la Patria, una región mimada económicamente por los reyes españoles durante los tres últimos siglos.

¿Y no se dan cuenta ustedes de que se están posicionando, que dan la mano a los declarados enemigos de España y de la Iglesia? Sí, esos que dicen que la Iglesia que ilumina es la que arde. Por favor, no les regalen ustedes la gasolina.

Cordialmente

Alejandro Jiménez Alonso

