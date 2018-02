Don Minutella advierte: “Dios ya no está en esos templos”

¿Hasta cuándo, Señor, tendremos que presenciar esta decadente y vergonzosa farsa?

Hace tiempo vengo preguntándome en qué se han convertido nuestras iglesias. Si logro encontrar la mía silenciosa y tranquila, doy infinitas gracias al Señor, cuando eso debiera ser la tónica general. Es decir, Iglesia, sinónimo de silencio, de sagrado, de presencia de Dios. Lugar de descanso para el alma, lugar donde volcar con Dios nuestros corazones y donde Dios derrama sus gracias. Pero para nuestro dolor, cuántas veces constatamos que el silencio, la sacralidad y la presencia de Dios en los recintos santos parece haber desaparecido. Encontrar una iglesia que reúna todos los requisitos necesarios para hablar con el Señor, es en ocasiones toda una aventura, cuando no una misión imposible. Y lo peor de todo es que ya nadie puede corregir fraternalmente al hermano que habla en demasía o en voz alta en la iglesia. Parece que todos tienen “derecho” a hablar y a vociferar, cual si estuvieran en su propia casa.

Recuerdo cuando era niña como mis padres, las monjitas del colegio, mis formadores, siempre me enseñaron a guardar el más absoluto silencio en la capilla o en la iglesia. La explicación era muy simple: ¡Ahí está Jesús! A la iglesia se viene a hablar con Él. Con el correr de los años he ido viendo como estas simples enseñanzas que recibimos muchos en nuestra infancia se han ido diluyendo y ahora, ya nadie sabe que la primera norma para estar en la casa de Dios es el silencio. ¡Bendito silencio! ¿Quién te pudiera encontrar? Yo he ido a buscarlo muchas veces a mi parroquia, y mi oración ha terminado siendo: “¿Hasta cuándo, Señor?”

Las lecturas de la misa de ayer, miércoles 21 de febrero, nos recuerdan la llamada a conversión que el profeta Jonás hace llegar a Nínive, el pueblo pecador, que tras escuchar la prédica del hombre de Dios se convierte, hace penitencia con saco y ceniza y Dios, al ver su arrepentimiento, se echa atrás en su sentencia de exterminar la ciudad y la salva.

También ayer, precisamente, Don Minutella, un Jonás de nuestros días, compartía en Radio Domina Nostra un fragmento de su oración matutina de uno de los Padres de la Iglesia en el que se hace referencia al momento en que Cristo echa del templo a los cambistas y vendedores. Dice el texto:

“¿Qué castigo crees que Dios no habría infligido si encontrara gente riendo o hablando de cosas frívolas, o intentando algún otro tipo de infelicidad? Porque si el Señor no sufre que sus asuntos temporales sean tratados en su casa, pudiéndose negociar libremente en cualquier otro lugar: ¿cuánto más esas acciones que no son lícitas en ninguna parte merecen la ira divina si se cometieron en los edificios consagrados a Dios?

(Beda el Venerable).

Seguidamente, cuenta Don Minutella, que escuchó dentro suyo las siguientes palabras: “Hijo mío, esas iglesias y basílicas donde han ocurrido estas abominaciones, no tienen más mi presencia divina. A mis ojos son iglesias desconsagradas. Será necesario un rito litúrgico de reparación y penitencia para que vuelvan a ser casa de Dios”.

Ciertamente, no dudo de las palabras de Don Minutella. Si Cristo mismo en su Evangelio dijo a los cambistas y vendedores:

“Escrito está: Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones.” (Lc. 19;46)

Si Cristo dice que su casa es casa de oración, evidentemente, donde no se ora sino que se come y se platica como si se estuviera en un restaurante cualquiera, allí no está el Señor, es evidente. Dios no miente. Dios busca estar con los suyos en el silencio, para comunicarles aquello que quiere que sepan, para hacerles partícipes de sus más íntimos secretos. Podemos recordar como en el Evangelio, en tantas ocasiones, Cristo se apartaba del bullicio y del gentío, para orar con Dios Padre a solas. También se aleja de las aldeas para compartir y orar con sus discípulos. El cardenal Roberth Sarah, precisamente, nos habla de la importancia de todo este tema en su libro “La fuerza del silencio”, aunque para muchos sus palabras suenen a anacronismo.

Pero, ¿a qué ha querido referirse Don Minutella?

Don Minutella, al encontrar dicho texto en su oración matinal, pretende darnos una catequesis al respecto del decoro y del respeto que se debe al Señor en sus templos. Así, aprovecha para traernos la triste memoria del “fraternal almuerzo” que se celebró en la Basílica de San Petronio el pasado 1 de octubre, en Bolonia, con pobres, refugiados y detenidos. Las palabras que dirigió Francisco a la concurrencia fueron entre otras: “Ustedes están al centro de esta casa, la Iglesia los quiere al centro”. Puede ver la noticia aquí. Es impresionante como Bergoglio utliliza siempre el plural para hacer ciertas afirmaciones que personalmente yo no comparto en absoluto. Yo soy parte de esa Iglesia a la que se refiere Francisco y para mi, el centro de la casa de Dios no es el hombre, es Cristo Jesús en el Santísimo Sacramento. Ante esa expresión populista y antropocéntrica me pregunto: ¿Qué evangelio es el que leyó Francisco? ¿Es el mismo que leo yo, o que lee Don Minutella? Yo leo en el mío de siempre: “Mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones”. Es dedir; entiendo, que el centro de la casa de Dios no es el hombre, aunque sea pobre y desahuciado, sino que las iglesias tienen como única y exclusiva finalidad ser eso: CASA DE ORACIÓN. Porque existen otros lugares para dar comidas, banquetes y conferencias. Lugares no sagrados, no consagrados al servicio del Señor, donde dichos eventos pueden llevarse a cabo perfectamente y sin problema alguno.

Vienen a mi memoria los momentos duros de la Guerra Civil Española, y también la Guerra de los Cristeros de México, que tantos mártires dieron a nuestra Iglesia católica. Durante estas bárbaras contiendas en que los enemigos de nuestro Señor trataban de hacer desaparecer todo vestigio de Dios, muchos templos fueron saqueados y profanados. Recuerdo la valentía del niño mártir, José Luis Sánchez del Río, que se enfrentó a aquellos desalmados y les echó en cara que la parroquia, que había sido convertida en gallinero, tenía un uso sagrado, era la casa de Dios, lugar santo de oración. Me pregunto qué pensaría y que no haría este valiente e intrépido muchacho si viera el triste espectáculo de las iglesias convertidas en “comedores sociales”. ¿Qué le diría al propio Francisco, al verlo sentado de cháchara en la iglesia de san Petronio, esperando a que le sirvieran el primer plato? Hermanos, qué tristeza ver estas cosas. Qué castigos no mereceremos si no denunciamos estas atrocidades. Un adolescente lo hizo y le costó la vida, vida que le segaron los enemigos de Dios. Nosotros, si alzamos la voz, corremos el riesgo solamente de parecer radicales, poco caritativos, faltos de misericordia para con los pobres. Pero, ¿Qué es eso en comparación con lo que los mártires sufrieron al ver despojar sus iglesias? Y si nos tocase morir, algo que no descarto en un futuro, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo, si ahora no somos capaces de denunciar estas maldades y profanaciones?

Dijo Jesús:

“A los pobres los tendréis siempre, pero a mi no siempre me tendréis”(Mt 26;11).

Creo que esta sentencia de labios de Señor es una profecía cumplida, es clara y refrenda las palabras escuchadas por Don Minutella. Hemos echado a Dios de su casa, y hemos preferido recibir en ella a los pobres. Si en otro pasaje del Evangelio Cristo dijo “Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo”, Cristo no puede contradecirse. Es decir, siempre estará con nosotros si le ponemos en el centro de nuestra vida, en el centro de la celebración en la Eucaristía. En cambio, si en su lugar colocamos a los pobres, no siempre le tendremos porque ya no se hará presente en esos lugares, tal y como escuchó dentro de si Don Minutella.

“El cerdo en la iglesia…

Y todavía están discutiendo…

Son los Judas Iscariote.

No es por casualidad que su portavoz no hace más que santificar al traidor…” ( Palabras de Don Minutella con las que se refiere a Francisco excusando a Judas de su crimen: “Sí. Judas experimentó el peor mal que alguien puede sufrir. No fue bien acogido. Nadie le abrazó después de haber traicionado al Salvador. No hubo quién tuviese pena de él. Fue tratado con dureza y… sin saber qué hacer, buscó la horca.“)

Que el Señor se apiade de este pueblo, permita su conversión verdadera y lo salve como a Nínive. Pero para que ello suceda, no solo los fieles tienen que poner de su parte. Los jerarcas, con Francisco a la cabeza, tienen que ser los primeros en “vestirse de saco y sayal y cubrirse de cenizas”, pedir perdón y enseñar al pueblo lo que está bien y lo que está mal. Así fue como el Señor tuvo compasión de Nínive. Tal vez, si esto sucede, tenga también compasión de la Iglesia.

“Los sacerdotes… enseñarán a mi Pueblo a distinguir lo Santo y lo profano…” (Ez 44,23)

“{Los sacerdotes} no profanarán las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen al Señor.” (Lev. 22; 15)

“Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas.” (Mt 21; 12-13)

Montse Sanmartí.

