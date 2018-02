En Cambaceres, homenaje a San José Sánchez del Río, a 90 años de su glorioso martirio

Written by

¡Duc in altum! (Lc 5, 4).

Queridos amigos y hermanos en Cristo Rey:

Este sábado 10 de febrero, en nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Cambaceres, Ensenada, junto a los niños de catequesis y sus familias, le dimos gracias a Dios por el enorme regalo de San José (Joselito) Sánchez del Río; a noventa años de su glorioso martirio. Lo hicimos frente a la gran imagen que tenemos de Él, junto a la entrada del templo; y fue, en verdad, un momento de cielo anticipado.

Comenzamos con el bellísimo canto Tú reinarás; himno de los cristeros, que el propio San Joselito entonaba con fervor. Y, luego de proclamar en el Evangelio un pasaje de las Bienaventuranzas (Mt 5, 10 – 12), les expliqué a los pequeños sobre la apasionante vida de nuestro santazo de Cristo Rey… “Nosotros -les subrayé- a veces vivimos un catolicismo climático; que vive poniendo excusas por el calor, el frío, y otras circunstancias, para no dar auténtico testimonio del Señor. San Joselito no se guardó la vida para Él; y gritó Viva Cristo Rey hasta el final. Se iba desangrando, rumbo al cementerio, pues le habían cortado las plantas de los pies, y no renegó de su fe. Fue católico hasta el fin; y así, también, debemos ser nosotros…”.

Los rostros de los niños me conmovieron. ¡Cuánta pureza! ¡Cuánta inocencia! Terminada la celebración, se acercaron hasta la imagen a tomar gracias; y causaba emoción ver cómo tocaban sus pies desangrados… ¡Gloria a Dios…!.

Por cierto, hay muy buenos libros sobre la gesta cristera y San Joselito. Recomendé, entre ellos, El niño testigo de Cristo Rey, del querido Legionario de Cristo, padre Luis Laureán Cervantes; San José Sánchez del Río. Adolescente mártir mexicano, del padre Tiberio Munari; y La gesta de los Cristeros, del argentino padre Alfredo Sáenz, SJ.

¡Que San Joselito interceda por nosotros, para que el Señor nos dé la gracia de la perseverancia final; hasta morir en la raya…!. Con mi bendición en Cristo Rey, y María Reina…

+ Pater Christian Viña

