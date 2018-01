Written by

Publicamos ahora un artículo de un sacerdote amigo nuestro, colaborador de nuestra web, que une a su profundo conocimiento de la Iglesia un discernimiento muy fino sobre los signos de los tiempos.

Recordemos su magistral diagnóstico de la Iglesia en las últimas décadas en este magnífico artículo de fondo, publicado también en nuestra web y titulado “La Debacle actual en la Iglesia y sus antecedentes” (http://comovaradealmendro.es/2016/11/la-debacle-actual-la-iglesia-antecedentes/).

El artículo que ahora publicamos lo escribió en noviembre de 2009 pero hemos querido recuperarlo por lo que tiene de actual, ya que trata de la apostasía del Occidente cristiano y de cómo estimaba el autor que ya en ese año estaban puestas las bases para una persecución cruenta del cristianismo.

A esas causas hay que añadir, creemos nosotros, una aún si cabe más grave y que no existía en ese momento: la gravísima situación eclesial actual, pues, como ha declarado escandalosamente hace poco Mons. Sánchez Sorondo: “por primera vez el magisterio del Papa (Francisco) es paralelo al magisterio de la ONU (1).

El equipo de Como Vara de Almendro.

SE CIERRA EL CÍRCULO

Froilán Aulé

Noviembre de 2009

Ya están dadas todas las condiciones para la gran persecución a la Iglesia de Cristo, es decir a Cristo mismo. ¿Exageración? ¿Visión unilateral? ¿Teoría conspirativa? Pues, nada de eso. Simplemente, es cuestión de ver objetivamente los hechos para darse uno cuenta de cómo ciertamente están dadas todas las condiciones que desatará la gran y general persecución de estos tiempos contra todo lo que se llame y sea cristiano. Esta persecución ha de ser posiblemente más feroz, cruenta y generalizada de las que conozca la historia.

Aunque pocas sean las noticias que lleguen por los canales habituales sabemos muy bien que implacable y muchas veces cruenta es la persecución a los cristianos en varios países musulmanes y en regiones de la India.

En Occidente, Europa y los Estados Unidos de América han olvidado que el cristianismo está en las raíces de su civilización, que la inspiración de sus padres fundadores era cristiana y que el cristianismo ha sido en la historia de occidente el promotor y sostenedor de los grandes valores como la igual dignidad de las personas, la libertad de fe como base de otras libertades y que, como recordaba el Papa, la visión trascendental de la persona humana constituye el tesoro más precioso de la herencia europea y también americana.

Hoy se marcha a contracorriente de los valores cristianos que habían sido asimilados por Occidente y se niega la protección y la integridad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y también se niega y amenaza a la familia fundada sobre el matrimonio, el único posible: entre un hombre y una mujer. Estamos ante el desatino antropológico en el que se abandona la concepción del hombre dotado de una naturaleza específica dirigida a un fin para sustituirlo por la ideología de género. De ello se deriva la pretendida justificación a la caída y pérdida de la moral.

Antes de ir a los hechos comencemos con una pregunta: ¿No llama la atención que en todas partes del mundo se estén aprobando leyes –que son copias unas de otras- contra la vida, contra la familia y contra la moral y que se quiten crucifijos so pretexto que ofende a las conciencias y a otras creencias y se arguya que la religión es cosa privada? Y ¿no es asombroso que en todas partes cuenten con el apoyo y la promoción unánime de los grandes medios de comunicación y de cultura, o sea, de la prensa, de la televisión y del cine y de libros de todo tipo y también de poderosas fundaciones y de la misma Naciones Unidas?

Vayan aquí algunos ejemplos:

Contra la vida: Con la anuencia de gobiernos nacidos de ideologías aparentemente opuestas (liberales y socialistas) se aprobaron primero leyes que favorecían el aborto, despenalizándolo en algunos casos, hasta llegar ahora a que de delito que era se vuelve un derecho (esto está ocurriendo en España). Es decir, que se ha pasado de un delito (abominable, lo llamaba Juan Pablo II) a un derecho y si es un derecho quiere esto decir que si alguien, defendiendo a la vida humana y a la más débil de todas, va contra ese pretendido derecho, ese sí, según la ley positiva comete un delito. Otro tanto está ocurriendo con la llamada eutanasia que es la eliminación lisa y llana de una vida porque alguien lo pide o juzga que ya es suficiente lo que ha vivido o sobrevivido y debe morir. En Bélgica se está vendiendo un kit eutanásico en farmacias.

Contra la vida, la patria potestad, la salud, la familia: El caso de la píldora abortiva RU 486 es un caso paradigmático. La nueva ley estipula que esa píldora la pueden adquirir sin receta médica niñas de cualquier edad y sin que sus padres lo sepan. Es decir, que, al mismo tiempo, se asesta un golpe mortal a la vida, la moral, la familia y la patria potestad; llegando al absurdo que para comprar un medicamento que mate una bacteria sí se necesita receta médica pero para comprar un fármaco que mata a una criatura humana no. Nuevamente, si alguien se opone estará yendo contra una ley, por tanto puede estar cometiendo un delito. Además, no es admitida la objeción de conciencia, por tanto al farmacéutico cristiano o de recta moral no le queda otra opción más que la de estar contra la ley del Estado, es decir “delinquir”.

Contra la moral y la familia: En manuales oficiales para la educación de los niños se los incita a la masturbación y a tener experiencias homosexuales. Esto en el marco de la llamada “educación para la ciudadanía” en la que se ataca a la religión y se impone la inmoralidad de una presunta moral y donde se cercena el derecho de la patria potestad, que es el de los padres educar a sus hijos según principios morales.

Por ley se equiparan uniones de homosexuales a matrimonios, y al equiparárseles el paso siguiente, que ya ha sido dado, es la adopción de niños por homosexuales. Como se ha dicho: adopción de niños por homosexuales equivale a futura pederastia. Si algún juez se opusiera corre el riesgo de ser removido de su cargo.

Contra la libertad de religión: En Cataluña los ayuntamientos (municipios) son los que otorgan o pueden quitar licencias para reuniones públicas. Es decir, que la reunión de la asamblea dominical de la Misa –para poner un ejemplo- o una procesión o una mera salida comunitaria al campo puede ser revocada en cualquier momento por la autoridad civil. Se ve cómo así se está preparando y abonando muy bien el terreno para la persecución religiosa.

Persecución actual y futura: A los médicos cristianos, igual que a los farmacéuticos, les está vedada la objeción de conciencia en casos de abortos o en ventas de abortivos.

Como en otros países de Europa con leyes ya sancionadas, en Italia está en pleno debate, con probabilidades de aprobación, la legislación contra lo que llaman delito de homofobia. En términos prácticos quiere decir que nadie puede opinar que la homosexualidad es un desorden y va contra natura ni siquiera defender al matrimonio, el único posible de hombre y mujer, porque eso se lo considera discriminatorio y podría llegar a ser condenado a fuertes multas y a prisión como ya ocurrió en Bélgica con un obispo y en Suecia con un pastor luterano. Y así se llega al ridículo, como existen en España, de formularios oficiales donde en lugar de padre y madre figuran “progenitor A” y “progenitor B”. Verdaderamente, si todo esto no fuera trágico sería cómico. Pero, no lo es.

En el mismo sentido, la BBC emitió una circular interna en la que pide que no se pronuncien los términos “padre” y “madre”. El Ministerio de instrucción pública inglés pide a los maestros que inviten a los alumnos a no referirse a sus padres como “papá” y “mamá” porque eso haría sentir discriminados a los niños que han crecido en familias con dos “papás” o “mamás”. El absurdo de la negación de la naturaleza una vez puesto en marcha no tiene límites.

Más casos sacados de noticias:

En España, una unión de gays, lesbianas y transexuales autodenominado COLEGAS, ha pedido la censura de cátedra contra la doctora Gloria Tomás Garrido, profesora de bioética en la Universidad Católica de Murcia porque en su curso afirmó que la homosexualidad se había considerado durante mucho tiempo una enfermedad mental, lo cual fue suprimido por intereses políticos.

Quien era Miss California fue despedida del certamen de belleza de este año porque se atrevió a decir que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer.

La comisión de derechos civiles de Nuevo México obligó a una fotógrafa cristiana a pagar 6.637 dólares en costas judiciales tras negarse a fotografiar la ceremonia de compromiso de una pareja homosexual.

En Georgia, una psicóloga fue despedida al negarse, por motivos religiosos, a dar consejo a una lesbiana sobre su relación.

El temor que se termine censurando la Sagrada Escritura, como por ejemplo el libro del Génesis o las epístolas de san Pablo ya no es más una conjetura sino una lamentable realidad. De hecho ya un obispo belga y un pastor sueco han tenido que vérselas con la justicia.

Pero, ha habido mucho más. Un sacerdote canadiense, el P. Alphonse DeValk fue investigado por homofobia porque citó un versículo de la Biblia en un debate sobre el mal llamado “matrimonio” homosexual. Ya en el 2001, una corte provincial de Canadá había dictaminado que publicar ciertos versículos de la Biblia críticos hacia la homosexualidad era un crimen de homofobia, y esto fue a raíz de un juicio en el que un hombre había publicado un aviso en un periódico local. Ambos, el hombre y el periódico, fueron multados por miles de dólares.

El 17 de septiembre de 2009, el Parlamento Europeo emitió una condena contra Lituania. Los legisladores lituanos aprobaron en junio de este mismo año una ley de protección de menores que prohíbe la promoción de las relaciones homosexuales, bisexuales o poligámicas, entre menores de 18 años.

Uno de los grupos más influyentes que apoyan la batalla por los “derechos” de la comunidad gay y bisexual en los Estados Unidos como en América Latina y en Europa es el de Catholics for a Free Choice, una organización que junto a la International Lesbian and Gay Association (presente en 90 países con más de 400 organizaciones afiliadas) trabaja en Bruselas para hacer presión sobre los legisladores para que actúen contra los Estados que no reconocen la homosexualidad.

Catholics for a Free Choice dispone de un presupuesto anual de 900 mil dólares y está financiada por fuertes fundaciones y organizaciones, entre las cuales figuran la Playboy Foundation, la MacArthur Foundation, la Open Society Institute, de George Soros, y la Rockefeller Foundation. Las mismas fundaciones, con la ayuda de colosos de la industria mundial –de Kodak a American Airlines, de Apple a Toyota– financian con decenas de millones de dólares la más importante organización gay con sede en Washington: la Human Rights Campaign. Y sólo por citar otro coloso, SONY está entre los fundadores de MTV Gay Channel….

El intelectual y político Rocco Butiglione a punto de ser Comisario europeo de Seguridad, Libertad y Justicia fue vetado por el Parlamento europeo por sus declaraciones a favor de la familia y por ser cristiano. “Mi conciencia vale más que un puesto en la comisión europea”, dijo.

En estos días el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado a Italia por colocar crucifijos en las escuelas.

Ante el ataque a la vida, a la familia, a la libertad de religión, a la moral cristiana y la misma moral natural y hasta al mínimo sentido común, ¿la Iglesia no ha de decir nada? Ciertamente que debe hablar, pero al hacerlo sabemos ya que habrá cárcel. Por eso, por todos los medios quieren primero llevar a la religión al ámbito privado, prohibiéndole manifestarse públicamente sobre estos o cualquier otro tema. De ese modo tendrán las manos sueltas para cometer sus tropelías y cerrar el círculo demoníaco de perversión y destrucción de la sociedad. Cuando se alzare una voz profética o magisterial para denunciar estos crímenes será esa acallada, amordazada y encarcelada.

Cualquier observador imparcial ha de notar que todo va muy deprisa. Falta poco, muy poco para la persecución sistemática a gran escala y hasta el final.

¿De dónde viene la persecución? Los instrumentos ejecutores son los gobiernos –en sus tres poderes- que siguen idénticas políticas, las que –a su vez- responden a un sistemático plan de eliminación de todo lo cristiano en la vida, primero pública y luego privada. Por eso, los ataques van dirigidos contra la institución más fuerte en el ámbito cristiano que es la Iglesia Católica y contra la figura del Papa y del Magisterio hasta acabar con ellos.

Por encima de los gobiernos nacionales están los organismos supranacionales como las Naciones Unidas y en concreto UNICEF, UNESCO que son sus ramas ejecutoras y promotoras de tales políticas.

No es más un secreto que detrás de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, está el proyecto de gobierno mundial único que ya está cancelando las soberanías nacionales.

Para completar, aunque no agotar, el panorama vemos cómo la institución del Premio Nobel también aporta lo suyo. Y sino ¿cómo se explica el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama? ¿En qué ha contribuido este señor a la paz del mundo? El premio Nobel solía darse por toda una trayectoria de vida y por contribuciones concretas. Cierto que últimamente se ha visto degradado, pero lo de ahora no admite es totalmente inaudito y nunca visto. Como se hizo notar, la guerra más larga y con mayor número de caídos es la práctica del aborto legalizado y facilitado por las estructuras internacionales y Obama es el principal promotor del aborto. ¿Qué se ha perseguido entonces dándole ese premio? Afianzarlo como figura universal para que guíe el camino ya trazado del nuevo orden mundial, con su nueva moral, su nueva religión (que la tendrá), su dominio.

Fijémonos, por ejemplo, qué pasa con el sr. Obama en relación a la homosexualidad:

Nombró a un radical activista homosexual, Kevin Jennings, como “zar de la escuela segura” en el sistema de educación pública. Jennings fundó una organización llamada GSLEN que se inicia con clubes homosexuales en escuelas públicas. Ahora está encargada de adoctrinar a todos los chicos de la escuela pública con propaganda homosexual.

Que la persecución va contra todo lo cristiano, contra Cristo mismo, no debería ser ya más motivo de dudas. El Arzobispo de New York Mons. Timothy Dolan hace poco hizo público en su blog la nota que el New York Times se negó a publicar. El 14 de octubre, el diario daba la noticia que en el último año hubo 40 casos de abusos sexuales de niños en una pequeña comunidad ortodoxa judía de Brooklyn.

Mons. Dolan advierte que la actitud del diario ante este caso no tiene nada que ver con la que en el pasado ha mantenido ante la Iglesia católica, cuando se han dado casos de abusos de sacerdotes. El prelado reconoce que no tiene ni la intención ni el derecho de criticar a la comunidad judía, pero denuncia “este tipo de indignación selectiva”.

Otro caso análogo fue cuando apareció en el diario neoyorquino, el pasado 16 de octubre, una historia en primera página, con todo un desarrollo interno (dando más espacio que a la guerra en Afganistán o al genocidio de Sudán) de un sacerdote franciscano que hace un cuarto de siglo tuvo una relación consensuada con una mujer de la que nació un hijo. “Ningún clérigo de otra religión diferente a la católica ha merecido nunca tanta atención”, escribió Mons. Dolan.

Se cierra el círculo, la serpiente está a punto de morderse la cola. Los agentes de las tinieblas avanzan y el resto del mundo está como narcotizado y ausente. Ante esta realidad, a los creyentes nos cabe rezar y mucho para que el Señor nos prepare para la batalla, el Espíritu Santo nos dé la fortaleza necesaria y, en medio de la confusión general, nos ilumine. A los demás hermanos de buena voluntad, de recta moral, los acompañamos con nuestras oraciones para que tampoco ellos claudiquen. Estaremos juntos luchando por la luz de la verdad.

Froilán Aulé

Noviembre de 2009

NOTA AL PIE

1 A continuación palabras e intenciones del presidente de Estados Unidos, quien declaró el mes de junio de 2009 como el “mes del orgullo lésbico, gay, bisexual y transgénero”.

“Queda mucho camino por recorrer en la aceptación del movimiento homosexual”, dijo Barack Obama en un documento oficial que circuló a inicios del mes de junio de 2009. Su primera medida: en el plano internacional, en las Naciones Unidas, trabajar para despenalizar la homosexualidad en el mundo. Tal medida parece que halló prontamente eco en la ONU. El 27 de agosto de 2009 se hizo pública “Directrices Internacionales para la Educación Sexual” (98 páginas), elaborada por la UNESCO, en trabajo conjunto con la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

La guía o directriz mentaliza en los roles de género como apologías de la homosexualidad, a partir de que los niños cumplen cinco años; a los nueve años se les insiste machaconamente en luchar contra la homofobia.

El 29 de junio se dirigió Obama a los líderes de la comunidad gay, en lo que ha tenido a llamarse “día del orgullo gay”, diciendo: “Todos somos testigos de los cambios monumentales que se están operando en este país. Esto nos da esperanza, pero no podemos descansar. Hay que seguir avanzando –paso a paso, ley por ley, cambiando cada conciencia”.

Y añadió casi al final de su discurso: “Quiero que sepan que yo en esta tarea no sólo seré su amigo, voy a seguir siendo un aliado y un campeón, un presidente que lucha con ustedes y para ustedes”.

