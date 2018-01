EL PLAN DE DIOS EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS

Por Juan Suarez Falcó

Reflexionaba el otro día sobre la omnipotencia y la omnisciencia de Dios: todo lo puede y todo lo sabe. Y miraba luego a mi querida Iglesia, de la que soy hijo, y me preguntaba: ¿por qué entonces alguien tan perverso como Bergoglio parece haber usurpado la silla de Pedro sin aparente oposición divina, ocasionando tanto daño a la Iglesia?

María Santísima le consiguió a la Iglesia dos papas maravillosos (también con algunos errores, sí, pero ortodoxos y fieles al magisterio, y atacadísimos por los enemigos de Dios), como JPII y BXVI. Aprobaron Encíclicas excelentes que fueron y están siendo combatidas por el modernismo con violencia e ira inauditas: Familiaris Consortio, Veritatis Splendor, Reconciliatio et Poenitentia, Ecclesia de Eucharistia, Caritas in Veritate, etc. El mismo Card. Ratzinger, desde su cargo como Prefecto para la Doctrina de la Fe impidió toda posibilidad de otorgar la comunión a los que viven en adulterio more uxorio, el caballo de Troya que la masonería quería meter en la Iglesia para cargarse su entero edificio moral y los sacramentos.

Pero la lucha a brazo partido con el Infierno de estos dos santos y sabios pontífices (y amigos entre sí) no consiguió desenmascarar a los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos y laicos herejes y apóstatas, que se quedaban en la Iglesia para pervertirla y destruirla desde dentro.

¿Qué hace entonces Dios? Para empezar, los planes de Dios son perfectos e inescrutables, y su mente insondable, de modo que siempre le debemos dejar que sea Dios, que actúe como tal, sin que nadie le ponga límites. No pretendemos saber lo que piensa, pero sí columbrar sus líneas maestras, porque así nos han sido reveladas por la Biblia y la Tradición de la Iglesia. Creo entonces que Dios ha permitido, en su infinita sabiduría, que el solio de Pedro sea “okupado”, usurpado, secuestrado, por un servidor del lado oscuro, que con sus gestos, pastoral, entrevistas y documentos maléficos están provocando algo inaudito e inesperado: separar el trigo de la cizaña. Así es: todos estos católicos herejes, apóstatas y tibios que durante los tres últimos siglos han convivido con los santos – ocultos, como lobos con veste de oveja – están quitándose las caretas justamente ahora y saliendo a la luz pública, atraídos por el dulce canto del mal que escuchan desde la cima de la Iglesia (Card. Ciappi dixit).

Sí, hermanos. Porque la sana doctrina de los dos últimos pontífices no ha conseguido que los hijos de Viuda y del Dragón Rojo que existen en la Iglesia, pues los que son de la oscuridad les molesta la luz. Estos pobres siervos de Satanás han seguido serpenteando por nuestra querida Iglesia, matando con su doctrina y su conducta el alma de tantos hermanos nuestros en la fe. A algunos habrán convertido, pero muchos rechazan la gracia y prefirieron trabajar para el ángel caído. Ha tenido que venir el destructor profetizado por San Francisco de Asís para que las ratas, siguiendo la melodía del mal, salgan de sus guaridas y bailen al son de la flauta de Pan, pues la noche en la que Bergoglio ha sumido a la Iglesia es el ambiente idóneo para que ellos salgan de sus cuevas. Y así, asistimos ahora, asombrados, al desfile macabro de esta compañía de las tinieblas, que se muestran ya sin ambages diciendo barbaridades y cometiendo iniquidades.

¡Cuántos miembros supuestamente ortodoxos de la Iglesia ahora están mostrándose tal cual son y no aparentaban! Amoris Laetitia está siendo la piedra de tropiezo, siendo ya legión los cardenales, obispos y prelados (y laicos con altas responsabilidades) los que justifican que se les dé la comunión a los adúlteros more uxorio, contradiciendo la Palabra de Dios, la tradición y el magisterio continuado de la Iglesia. Unos eran ya visibles como tales, como Kasper, Martini, Marx, Küng, Teilhard, Pagola, Queiruga, Castillo, etc. pero a ellos se les están sumando ahora otros que nunca hubiésemos pensado que allí tenían puesto su corazón: no hace falta que se los enumere yo. Todos ustedes los conocen porque uno tras otro han ido saliendo en los últimos meses, un día sí y otro también, a los medios de comunicación católicos, apoyando acríticamente a Bergoglio y su labor demoledora de la Eucaristía y del magisterio eterno de la Iglesia. Muchos de ellos en España (el Card. Sebastián, el Arzobispo de Granada, los Cardenales de Madrid y Barcelona, etc… ) y muchos otros fuera: así, Sánchez Sorondo, Coccopalmerio, Paglia, Fernández, Schönborn, Bassetti, Baldisseri… etc. Recientemente, el Card. Parolin, Secretario de Estado, en quien muchos incautos veían un moderado capaz de frenar el furor iconoclasta de Bergoglio, se acaba de descolgar diciendo que Bergoglio ha traído “un nuevo paradigma” a la Iglesia… y que no es otro que el susurro del Non serviam de la antigua serpiente.

Como decía el padre Castellani: mientras crecen juntos, el trigo y la cizaña apenas se distinguen. Solo al final, cuando la siega está cerca, un buen campesino sabe reconocerlos y separarlos perfectamente.

Por eso ahora, ahora, que estamos ya en el fin de los últimos tiempos se verán los corazones de todos. De los fieles por un lado y de los apóstatas y traidores por otro. Dios, en su infinita sabiduría, permite la ocupación de la Iglesia para separar a los corderos de las cabras porque la infección es tan grande que los antibióticos ya no sirven.

La Eucaristía y María Santísima serán el parteaguas final de la fidelidad a Cristo, al Evangelio y a la Iglesia auténtica. Porque en ellos se cifra la fe católica, a secas. Y, ¡ay!, la inmensa mayoría se irá con Bergoglio y los suyos a la falsa Iglesia ecuménica, al precio de la apostasía. Porque no amaron la verdad que les hubiera salvado (2 Tes. 2, 11-12).

Es muy probable que si no media una conversión fulminante de su parte, por la que rezo a diario, pronto Bergoglio comience a excomulgar a todos los que no se sometan a Amoris Laetitia, acusándole de cismáticos (canon 751 CDC). Lleva meses rumiando su venganza, y será terrible, si Dios no lo remedia. Pero puesto que es muy probable que él no sea auténtico papa sino un usurpador, por las razones que hemos aducido (http://comovaradealmendro.es/wp-content/uploads/2017/02/eebbe61d-7a6e-4a39-8043-922dbce650f8.pdf) sus excomuniones no serían nada, puro papel mojado. Al contrario, él y los suyos son los excomulgados, desde hace tiempo, latae sententiae.

La falsa Iglesia aparentará triunfar pues se quedará los edificios, el mismo Vaticano, las Conferencias episcopales, las propiedades, los inmuebles y el dinero, y todo ello adobado con una falsa misa ecuménica sin transubstanciación (la abominación desoladora). Y la Iglesia fiel pasará a esconderse en el desierto (Apoc. XII), alimentada por la Eucaristía, como los israelitas fueron alimentados por el maná: aquello les pasó, como nos dice San Pablo, como prefiguración de lo que nos pasará a nosotros ahora, en el fin de los tiempos (1 Cor. 10, 11).

Los excomulgados serán, seremos, el resto fiel, atacados desde fuera y desde dentro de la Iglesia, como Cristo fue atacado por la parte apóstata de la Iglesia de su tiempo (el Sanedrín, que defeccionó entero, con contadas excepciones) y por los romanos. La falsa Iglesia es convertirá la gran ramera vestida de rojo y púrpura del Apocalipsis (el color de los cardenales y obispos apóstatas) y la Iglesia fiel en la Mujer vestida de Sol, que gemirá, perseguida, para dar a luz a su fe. La cizaña y el trigo, por fin, reconocibles.

Pero en ese resto fiel, en esa Iglesia catacumbal se cifrará la promesa inmarcesible de Cristo, la que nos une a los patriarcas, profetas, apóstoles y santos de todos los tiempos. Y las puertas del Hades no la derrotarán. Y estará protegida por una capitana terrible y celosa de sus hijos, no lo duden, porque María Santísima usará de estos fieles humildes y denostados como de talón para pisarle la cabeza a Satanás. Así está profetizado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y así será.

Sí, el plan de Dios es trágico, pero perfecto y lleno de misericordia, porque si no hiciera nada todos pereceríamos. Tolerando la infiltración masónica desde la cúspide de la Iglesia salvará a muchos, a los fieles de verdad. Y es que el Demonio, haciendo el mal que quiere no puede dejar de trabajar para Dios, haciendo el bien que no quiere ya que servirá de criba e instrumento de separación de unos y otros. Ya no puede sufrirse más esta horrorosa mistificación que venimos sufriendo desde hace décadas en la Iglesia.

María Santísima y San José, Madre y Patrono de la Iglesia Universal, asistidnos en estos tiempos oscuros, con la esperanza segura de que la batalla ya está ganada y que Cristo ya venció. Levantemos, pues, nuestras cabezas, que está próxima nuestra liberación, con la Parusía del Señor Jesús.

“Sí, vengo pronto. Amén. ¡Ven, Señor Jesús! Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos”. (Apoc. 22, 20-21)

Juan Suárez Falcó

Me gusta: Me gusta Cargando...