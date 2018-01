¡GRACIAS SEÑOR, POR EL REGALO DE MÉXICO, LINDO Y QUERIDO!

¡Duc in altum! (Lc 5, 4).

Doy gracias a Dios por haberme hecho el regalo, en este enero, de peregrinar a México; y cumplir un sueño que tenía desde niño. Tuve la gracia de presidir la Santa Misa, el jueves 11, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en el Tepeyac; ya que el padre Andrés, sacerdote del Santuario, con el que iba a concelebrar, me dejó hacerlo solo. ¡Allí, en ese altar mayor, presidió la Santa Misa San Juan Pablo II Magno! ¡Temblé durante toda la Eucaristía!

El padre Adolfo Güemez, LC, a quien conocí en Argentina hace doce años, y con quien me une una gran amistad, me alojó en la comunidad Legionaria de Aguascalientes; y me llevó al Cristo Rey, en el cerro del Cubilete, en Guanajuato; donde se encuentra un santuario en honor de la Realeza de Cristo. Está ubicado en el centro geográfico de México; y los masones dinamitaron la primera escultura, y opusieron cerril resistencia a las siguientes imágenes. ¡Ya van por la quinta imagen!. ¡El valiente pueblo mexicano, en plena persecución de principios del siglo XX, quiso testimoniar que tiene un solo Rey: Jesucristo!. Y que ningún poder de este mundo puede contra Él. A la triangular embestida masónica, México responde con un sobrenatural triángulo: la Virgen de Guadalupe, en el cerro del Tepeyac; Cristo Rey, en el cerro del Cubilete; y el naciente Santuario de los Mártires Cristeros, en el cerro del Tesoro, en Guadalajara. ¡Gloria a Dios!