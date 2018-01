ENTREVISTA A MARGARITA DEL VALLE, TESTIGO DIRECTO DEL FENÓMENO DE GARABANDAL

Written by

A escasos días del estreno en España de la película “Garabandal, solo Dios lo sabe”, les ofrecemos la entrevista que Como Vara de Almendro realizó a un testigo de excepción: Doña Margarita del Valle, quien presenció desde los inicios los éxtasis de las 4 niñas en el perdido pueblo cántabro.

El viernes 19 de enero fue el preestreno de la película en Madrid, preestreno al que fuimos invitados como prensa, para reportar de este modo a nuestros estimados lectores sobre dicho evento. Hoy con alegría, compartimos nuestra vivencia.

Acudió al evento Montse Sanmartí, quien informó a nuestro equipo sobre sus impresiones del film. Según ella nos relata, es una película que atrapa desde el principio. Imágenes impresionantes del paisaje y la belleza de los rostros de las niñas, a su entender muy bien captada. Vestuario y dramatización en la línea de los años 60, momento del inicio de los fenómenos de Garabandal. Sabiendo que la película se ha logrado llevar a cabo con medios económicos escasos y con personas que han trabajado de forma totalmente altruista, solamente por amor a la Virgen Santísima, el resultado es prometedor. ¡El amor mueve! ¡El amor a María hace grandes cosas! No dudamos que esta película será de gran provecho para las almas.

Al término de la película los asistentes dieron sus primeras impresiones. Montse relata que lloró de emoción en ciertos momentos de la misma. Y recuerda que siendo muy joven, a la edad de 13 años, supo por primera vez de Garabandal, a través del padre jesuita José María Alba Cereceda, nacido en Vargas, un pequeño pueblo de Santander. Él, testigo directo de los éxtasis de las niñas, inculcó en todos sus hijos de la Asociación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga una fuerte creencia en dichas apariciones, de las cuales siempre relataba recuerdos. También compartió con los jóvenes la película en blanco y negro que tanto impactó a Montse. Ella recuerda el día que la vio por vez primera y quedó tan impactada del mensaje que tenía la sensación de que el Aviso era inminente. De eso han pasado muchos años y el Aviso no se ha producido todavía. Con el tiempo ha comprendido que los tiempos de Dios no son los nuestros y que conviene siempre estar preparados.

Pero ¿Cúal es el mensaje central de Garabandal? Ciertamente muchas personas se han quedado con que el Aviso, el Milagro y el Castigo profetizados por la Virgen del Carmen de Garabandal son el centro del mensaje. Y no es descabellado pensar eso. Pero siempre teniendo en cuenta el no eclipsar el último mensaje que la Santísima Virgen no se atrevió a dar directamente a las niñas y que envió a San Miguel para que lo anunciara, tan triste estaba su Corazón Inmaculado.

“Muchos sacerdotes, obispos y cardenales andan por el mal camino, llevando tras de sí a muchas almas.” “La copa antes se estaba llenando, ahora está a rebosar.” “Cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía.” “Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia. Pero antes tenemos que ser muy buenos.“

Estas afirmaciones, en los años 60 eran muy impactantes. Los seminarios estaban repletos de vocaciones, los sacerdotes no estaban secularizados como hoy lo están muchos, no se conocían escándalos de pederastia o de prelados que movieran al rebaño hacia la herejía, hacia la desacralización. ¿Puede ser este el motivo de que dichas apariciones fueran condenadas al ostracismo por los propios prelados? ¿Por qué se negaron a escuchar, una vez más, la voz de nuestra Madre del Cielo alertando nuevamente a sus hijos para que hicieran un cambio de vida, como acaeció ya en su día en La Salette, en Lourdes, en Fátima…..?

En el preestreno intervino una persona que preguntaba si tal vez ahora se reabrirían las investigaciones por parte de la Iglesia y se llegaría a investigar a fondo el tema para que el mensaje lograra ser conocido y practicado. Nosotros pensamos que es totalmente pueril pensar de ese modo, máxime cuando hoy se está llevando plenamente a cumplimiento el último mensaje de que muchos sacerdotes, obispos y cardenales andan por el mal camino, llevando tras de si a muchas almas….. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Probablemente nadie, porque quienes tienen que mover este asunto, pueden sentirse aludidos. Precisamente las altas esferas eclesiásticas son hoy las más señaladas por María Santísima. Nosotros logramos entender hoy, tras tantos años, que el tiempo es siempre presente y que si en aquellos momentos el mensaje no se comprendía, es porque para Dios no hay tiempo, para Dios siempre es presente y está viendo el estado actual de nuestra Iglesia.

Damos gracias a Dios por tener sacerdotes que sí practican el mensaje y que enseñan a su rebaño el camino del sacrificio y de la reparación. Que podamos, a través de esta película llevar de nuevo el mensaje de Nuestra Madre, que no es más que la prolongación del mensaje de Fátima. No en vano , según la carta escrita de Monseñor João Pereira Venancio, Obispo de Fátima, la Santísima Virgen se despidió en Fátima como Nuestra Señora del Carmen y que tuvo noticias de esta frase, “hasta San Sebastián de España”.



Si obedecemos a todos los mensajes que Ella ha dado al mundo veremos cumplida la profecía de Nuestra Madre celestial:

“POR FIN MI INMACULADO CORAZÓN TRIUNFARÁ.”

El equipo de Como Vara de Almendro.

