CURSOS ALPHA: EL ADVENIMIENTO DEL PODER ENGAÑADOR

VEN A LA “FIESTA”

He tenido la suerte de participar en uno de los cursos Alpha. Digo suerte, porque en ese pequeño ambiente he podido ver la cara de uno de los peores enemigos que atenaza a la verdadera fe hoy en día.

Muchas son las señales que nos hacen pensar que podríamos estar cerca del fin de los tiempos. Pero sin duda, la más terrible dentro de ellas es la apostasía dentro de la Iglesia. Cualquiera que entienda la importancia de la Iglesia comprenderá que si desde dentro de ella se produce una apostasía masiva sin que nadie escinda el tumor siendo el mismo médico el que parece inocularlo, el mundo, sin duda, se acerca al colapso y la catástrofe. Así que ante este catenaccio terrible me inclino a pensar que sí, que estamos en los últimos tiempos. Sea porque estaba profetizado o porque la propia Iglesia elige defenestrarse, las consecuencias son apocalípticas.

Se nos dice en San Pablo (Tes 2:11) que Dios enviará un poder engañador de forma que aquellos que no creyeron en la Verdad, no teniendo amor a ella serán engañados y se condenarán.

Cada día tengo más claro que el Anticristo perseguirá a los verdaderos católicos en secreto. Matándonos en cunetas a base de paseíllos. Mientras el mundo estará de fiesta. Es más, me atrevo a decir que Benedicto XVI es el papa que muere en las visiones de Fátima. Que lo hará en secreto, aunque con los ojos del alma lo veamos los pocos que así se nos conceda. Si se nos concede.

Al igual que los judíos que asesinaron a Jesucristo estaban de fiesta dentro de la ciudad. La Iglesia será asesinada en las afueras y en el anonimato, mientras el mundo está de fiesta. Así se cumple que será como en los días de Moisés, cuando todos celebren y les sobrevenga la destrucción.

2018 el año de entrar a las catacumbas. No os extrañe.

Pero toda esta fiesta ha estado siendo cimentada desde hace mucho. Y uno de sus caballos de Troya son los cursos Alpha.

Los cursos alpha vienen montados por Nick Gumbel, un pastor anglicano londinense.

DISNEY

La imagen que ofrece Alpha es atractiva. Gente joven, guapa, sofisticada, bien vestida, que te habla de las grandes cuestiones de la fe. Que viajan, viajan mucho. Hacen deporte, dan un concepto de globalidad, presentándose gente de muchas razas. Aparece gente famosa. Mientras suena una música emocionante. Esta palabra es muy importante en Alpha. Ese ornato en la imagen ya me puso en guardia. Parecía un anuncio.

Estos alpha están rodados con muchos medios, hay, por tanto, alguien con mucho dinero detrás, que quiere perseguir algo muy concreto. Sería interesante ver de dónde han salido los fondos para hacerlo.

LA METODOLOGIA DEL TRILERISMO SUTIL

Se da en sesiones de a una por semana durante diez semanas. En cada una de ellas se plantea una pregunta. Aparece Nick Gumbel hablando de ello en un video de media hora y luego se debate en torno al tema.

La primera cosa que me alarmó de veras fue ver como a la tercera semana o cuarta, tras aparecer vestido de civil junto a su esposa, y sin decir en ningún momento que recuerde, que él era pastor ni siquiera a que Iglesia pertenecía. Gumbel aparece vestido con el alzacuellos al lado de su esposa.

El revuelo que se organizó de comentarios no fue menor, mientras el video avanzaba. Fue un instante, breve, pero escandalizó a todo el mundo.

Desde el principio Gumbel y sus Alpha se refieren a la Iglesia, no te explican que ellos son anglicanos. Hasta el más avezado tiene dudas al principio. Y esto jamás se aclara de manera frontal. Entran pues en el inconsciente del público imágenes claras como: curas casados, curas mujer (que salen) con imágenes del Vaticano, o de sacerdotes católicos hablando, sin un título que indique a qué denominación pertenecen. Un neófito entendería que en el vaticano, hay curas casados y mujeres sacerdote (¡ejem!).

Entre las otras cosas que me preocuparon están que prácticamente nunca, en cinco horas de metraje, se menciona la cruz. Que no aparecen por ningún lado María Virgen, o el Santísimo Sacramento.

Pero al margen de que estas ausencias duelan, pude capear más o menos éstas gravedades en el espacio de después de los videos, donde debatíamos y éstas cosas podían ser comentadas, gracias a Dios. Pero en ambientes indeferentistas, el daño que puede hacer la ambigüedad (¿deliberada?) de los videos lo estimo tremendo.

La excusa, claro está, es que tú no puedes hablar de cosas como la Transubstanciación en un video para principiantes, como si no hubiera habido conversiones delante del Santísimo. Con esa premisa la laxitud es tal que se cuela una gran herejía:

LA ENVOLVENTE

En el último día, en la última sesión se visiona un vídeo titulado ¿Y qué hay de la Iglesia?

Me sentí como el que acude sin compromiso a una charla sobre apartamentos en la manga del mar menor y al final poco menos que le obligan, con sentimentalismo en este caso, a comprar uno, o como pasa en alpha a tragarte la moto de que la Iglesia YA ES TODA UNA.

Me hirvió la sangre comprobar cómo en el vídeo Gumbel toma la cita de San Pablo y sin pudor ninguno la pervierte para dar a entender que cada parte del cuerpo místico de Cristo no es cada laico, sacerdote o religioso, sino cada una de las Iglesias. Es en ese último vídeo cuando Gumbel dice abiertamente que es anglicano. Lo que no explica (porque esto es un curso para principiantes) es cómo nació la iglesia anglicana, ni los mártires católicos que murieron por defender la Verdad. Claro, los mártires son incómodos.

Se da a entender abiertamente que la Iglesia Católica, la anglicana, la luterana y otras denominaciones, todas ellas forman el cuerpo místico de Cristo. ¡Tamaña herejía!

Después lanza otra lanzada y te dice que la Iglesia (sí, sí, la suya, la anglicana, junto con las otras) es la esposa de Cristo.

Comprenderán los lectores el daño moral y en la fe que esto me causó. Me removí en la silla y resoplé.

Después Gumbel arguye que él ama a la Iglesia católica. ¡Ja! Entonces vuelve a ella y arrepiéntete. Peor claro, eso invalidaría parte de su modus vivendi.

TRACA FINAL

Tras llegar a la mitad del vídeo, devastado y dolido, empieza ya el suplicio. Aparece Cantalamessa, hablando de la acción del Espíritu (Ya ha aparecido en otros vídeos). Después aparece Schönborn hablando del encuentro personal con Jesucristo. (El gran lema de Alfa)

Pero al final del todo aparece Bergoglio, nada menos que aquel famoso vídeo en el que apela a una herejía para justificar que como el demonio persigue a todos los cristianos, todos somos lo mismo.

Como diciendo lo contrario a lo que decía Jesucristo cuando aquella torre cayó sobre la gente: “¿Os pensabais que aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén?” (Lc13:4)

Lo mismo diría yo, no todos los que mueren son cristianos, no vaya a ser que ahora, los musulmanes sean de esa Iglesia cuando son muertos en conflictos armados. Digo musulmanes como digo budistas.

EL ESPÍRITU MALIGNO

En alpha se escudan en el movimiento de Renovación Carismática. Donde se habla el don de lenguas. Se habla de la glosolalia, pero no de la necesidad de alguien con el don de la interpretación, y contraviniendo a San Pablo en 1 Corintios 14:23, se practica este supuesto don en masa y a puerta descubierta sin nadie que lo aclare. ¿Por qué digo esto?

Porque Gumbel habla de la gosolalia, y Cantalamessa, y otros, indistintamente de si unos están en la verdadera Iglesia o no. Pero yo me pregunto, si el Espíritu actúa en las dos iglesias igualmente (ya que hablan de ello unos y otros en el mismo vídeo. ¿Esas dos iglesias están de facto unidas ya? ¿No presta a la confusión que el Espíritu actúe así en una iglesia que no es la verdadera? Si esas dos iglesias, según quienes así parecen defenderlo en este video, ya están unidas. ¿Dónde quedan todos los mártires?

Bergoglio sale aquí diciendo que es el diablo quien sabe que estamos unidos en esa sangre.

(a continuación el extracto del vídeo)

Pero oiga, que fueron los anglicanos quienes mataron a Santo Tomás Moro. ¿Eran ellos el diablo? ¿Entonces si lo son qué pintan diciendo y apareciendo en un vídeo junto a los católicos, diciendo que la Iglesia son ellos, y nosotros y todos?

Yo se lo digo.

El espíritu que mueve esta unión es el del Anticristo. Es el poder engañador (Tes 2:11) que envía Dios para que aquellos que no tuvieron amor a la Verdad se embriaguen con la sangre de los mártires, y conformen lo que viene a llamarse la Gran Ramera.

Y eso es alpha, el canto de la Gran Ramera, que llama a unirse sin conversión.

Hablas muy caro, dicen algunos, pero el dolor de las cosas que se obvian es más grande y justifica éste ataque. Burke tenía razón acerca de Alfa.

http://religionlavozlibre.blogspot.com.es/2017/12/cdl-burke-condena-el-programa-alpha.html

La sangre de los mártires de toda la historia de la Iglesia es la línea roja para éstos apóstatas, guiaros por esa línea y no caeréis en la confusión que ya llega sobre la tierra.

Éstas son las sorpresas del espíritu, que dice bergoglio.

Cuidaos el alma que esto llama al escándalo. Y confiad, confiad en el sistema de seguridad que Dios le ha puesto a la fe, las líneas rojas de la sangre de los mártires, cual láser infrarojo que detecta cualquier sutil intento de herejía denunciando con voz honesta y recta; y en los dogmas, cimientos inamovibles que no se pueden quitar sin ser delatado como hereje.

Un curso alpha, usado sin el material oficial, dándose en un ambiente católico bien formado puede hacer bien. Pero para eso ya estaban antes los cursillos de cristiandad o la Evangelización de toda la vida.

No os dejéis llevar por nada más, que esto son fábulas.

2 Timoteo 4

Predica la palabra

“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas”.

POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS

Y ¿Cuál es el fruto de Alpha?

Que la gente se acerque indistintamente a Iglesias protestantes, o católicas. Con la gravedad que esa indistinción conlleva. El hecho de que aparezcan católicos en un vídeo y proyecto que anima a esa indistinción, hace más grave la herejía. Porque es una herejía que no salva almas.

Isaac García Cebrián

