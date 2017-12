¿EL “PONTÍFICE” ESPERADO POR LOS ENEMIGOS DE LA IGLESIA?

Written by

Recuerdo lo que me respondió un sacerdote en abril de 2005 cuando estaban reunidos los cardenales en la Capilla Sixtina para elegir el sucesor de San Juan Pablo II al preguntarle:

Padre, ¿A quién elegirán de Papa?

Sacerdote: Ojalá elijan a un papa que entienda a la gente, que entienda a todos, porque, ¿Qué es eso, que dizque la masturbación, las relaciones homosexuales y pre o extramatrimoniales son pecado? Eso ojalá lo acaben. Esos son derechos de las personas.

Quede literalmente pasmado, sorprendido, estupefacto, lleno de miedo. ¿Un sacerdote hablando en esos términos? No podía ser verdad. La desilusión fue total.

Le dije: padre no hable así.

Él sonrió y me miro como si yo fuera un ser extraño.

Horas después, gracias a Dios, fue elegido Joseph Ratzinger quien asume el pontificado con el nombre de Benedicto XVI.

Este año 2017, le escuche lo mismo a otro sacerdote, italiano y formador de seminaristas Scalabrinianos.

En las últimas semanas he recordado este mini diálogo y he reflexionado si es quien reemplazó a Benedicto esa persona que describió el sacerdote en abril de 2005.

“Los Illuminati tenían…un plan . Se decidieron por una muy abarcadora línea de conducta. Esta formaría y controlaría la opinión pública. Amalgamaría las religiones al disolver todas las diferencias de creencias y rituales que las habían mantenido aparte, y se apoderaría del papado y pondría a un agente suyo en la Silla de Pedro” (p. 7-8). Estos planes se escribieron en 1776. Mientras, las filas católicas estarían completamente ignorantes de que esto habría ocurrido.

El escenario está así preparado para la formación y el anuncio de la Religión del Nuevo Orden Mundial. Esta nueva religión será una combinación de todas las religiones del mundo, lo que significa el toque de difuntos para la Separación del Cristianismo Verdadero. Recuerde las palabras de Jesús, “Yo SOY el Camino, y La Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). Esta dramática declaración significa que ninguna de las otras religiones individualmente ni la Religión del Nuevo Orden Mundial pueden proveer el camino al Padre en el Cielo.

Con base en lo anterior, escrito por el teólogo y biblista Tito Martínez podemos identificar claramente quienes están felices con el ¨pontificado¨ de Bergoglio y, como la llamó un experto su ¨politiquería eclesiástica¨:

– Los homosexuales y pro LGBTI.

– Los liberacionistas y teólogos de la liberación

– Los comunistas.

– Los masones.

– Los corruptos.

– Los adúlteros.

– Los líderes de otras religiones y sectas que están siendo aceptados en la Iglesia Católica sin exigirles conversión.

– Los que odian los dogmas

– Los sacerdotes infiltrados que predican errores doctrinales y tuercen el sentido de la Palabra de Dios.

– Los medios de comunicación mundanos llenos de periodistas que odian a Dios, a la Virgen y a la Iglesia.

– El mundo que lo aplaude como a un ¨popstar¨

Este es el mismo ¨pontifice¨ que quería el ahora ex sacerdote, ya no lo es, del año 2005. Se fue a vivir sin casarse con una feligresa, le encanta el alcohol y su vida es disoluta.

Este hombre está ¨feliz¨ y su alma pérdida.

David de Jesús

