CARTA DE UN CONTRALMIRANTE ARGENTINO AL “PAPA” FRANCISCO

Esta carta refleja el sentir de un número cada vez más elevado de argentinos. Por algo Jorge Mario Bergoglio no viene a nuestro país, que, para vergüenza nuestra, también es el suyo. Son nuestros algunos entrecomillados.

Colaboración del Sr. Eduardo Villarruel

“S.S. Papa” Francisco:

¡Hoy ante el recuerdo de su cumpleaños! Como católico, me da mucha pena que por primera vez en mi vida… casi 77 años, en lugar de saludarlo con afecto, sólo le envíe este mensaje para reprocharle el mal nos hace a los argentinos y también a otros ciudadanos del mundo.

Su privilegio a la ideología peronista, socialista y populista, le hace perder la principal misión pastoral de su designación como “jefe de nuestra Iglesia”.

Al asumir su papado. usted visitó a presos en Italia y olvidó a los presos políticos argentinos, que dieron su vida para que usted, yo y muchos más no cayésemos en las garras del comunismo. No fue capaz de contestarles una sola carta, solo pedían su bendición. Usted recibió, en forma inmediata y privada, a una funcionaria prevaricadora de este país y no fue capaz de hacerlo con quienes se lo pidieron durante tres meses para luego derivarlos con otra autoridad de la “iglesia”. Iban a pedirle que no se siguieran violando los derechos humanos de los presos mal llamados de “lesa humanidad…” Me pregunto si Dios le perdonará tamaña conducta. Podría enumerarle numerosos desprecios suyos a personas dignas, y privilegios a funcionarios corruptos y ladrones de este país, pero usted los conoce bien.

“Su Santidad”, usted logró dividirnos olvidando su misión con gran parte de su rebaño. Algo tan vergonzoso que, como católico practicante, hago grandes esfuerzos por olvidar.

Usted me vergüenza, porque usted creció en ésta mi patria, sembrando odio.

Hace muy bien en no visitar la Argentina, no imagina cuanto encono ha creado y sigue creando.

Dios perdona a todos los que se arrepienten, Él le está dando mucho tiempo para que lo haga.

Lamento enviarle – a mi juicio- este claro, imparcial y respetuoso mensaje.

No necesito sus respuestas… me he quedado con las que me dieron con ejemplos de gran valor moral, los verdaderos Papas.

Contralmirante Carlos Wartjes

De: Prisionero en la Argentina

