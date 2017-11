LOS CATÓLICOS NO CELEBRAMOS LA HEREJÍA LUTERANA

Este año hemos visto y seguimos viendo la importancia que se está dando al 500 aniversario de la “Reforma Luterana”, un acontecimiento triste para la historia, del cual ha venido un gran cisma y muchísimas herejías se han extendido cual manchas de aceite, debido, ni más ni menos, que al monje agustino, Martín Lutero, a quien algunos, dentro de la propia Iglesia católica han tratado de poner como modelo y ejemplo a seguir.

Muchas manifestaciones festivas y conmemoraciones hemos visto que se han promovido desde dentro del propio Vaticano, algo que debiera parecernos insólito e inaudito, como siempre fue. Pero no. No ha sido así y quienes deben guardar el depósito de la fe, esto es, el papa y los obispos, han sido los primeros en dar muestras de gran alegría y de estar felices con esta mal llamada hora ecuménica, porque de ecumenismo no tiene nada. El ecumenismo verdadero es el que acerca a los herejes y cismáticos al seno de la verdadera Iglesia y no al contrario.

Hemos hablado aquí repetidamente de la Eucaristía y de su desacralización, y de las diversas formas en que se está atacando a la misma por medio del falso ecumenismo. Se han promocionado dentro de nuestras propias iglesias y catedrales celebraciones conjuntas, se ha instalado desde la cúspide de la iglesia “interpretar” los textos litúrgicos por cada Conferencia Episcopal, , se ha instado al falso ecumenismo en muchos ámbitos, empezando por reconocer a Lutero como Testigo del Evangelio y ponerlo a la altura de santos como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales o San Carlos Borromeo, promoviendo desde la página oficial del vaticano las oraciones de “unidad de los cristianos” haciendo que claudiquemos a nuestra fe, la única y verdadera, tal y como Cupich promovió días atrás con el beneplácito de Bergoglio,

Por todas estas cosas hemos pensado que debemos hablar muy claro de quién fue Lutero y por qué nosotros como católicos NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR. Para que sirva de ayuda hemos usado el vídeo que encabeza este artículo. Es una charla muy amena y sencilla de comprender del Doctor en Derecho e Historia, Don Alberto Bárcena. Tras escuchar su magistral intervención, ningún católico en su sano juicio, pondría en duda que no tenemos nada que celebrar en estos 500 años. Antes bien, por el contrario, caerá en la cuenta del gran daño que se ha hecho a la humanidad a través de esta figura, del heresiarca más popular y más dañino de toda la historia.

También les invitamos a visitar el siguiente artículo de Infocatólica donde el padre Moral Antón, prior general de la Orden de San Agustín, orden a la que perteneció el heresiarca Lutero antes de separarse de la verdadera fe, ha glosado la figura del heresiarca alemán en una carta dirigida a los religiosos agustinos.

Esperamos que estas informaciones sean de utilidad a todos ustedes para desechar cualquier tipo de duda en referencia a la aceptación de los Luteranos y del falso ecumenismo que se promociona desde la iglesia, confundiendo a personas poco versadas en estos temas y desconocedoras de lo que pasó hace exactamente 500 años.

Pero para los que aman a Dios todo sirve para bien, como nos dice San Pablo y corrobora el Dr. Bárcena en su vídeo. De todo este gran daño que surgió con esta mal llamada Reforma Luterana, vino una verdadera Reforma, mal llamada Contrareforma, y dio a la Iglesia el Concilio de Trento, que definió con claridad meridiana nuestra fe con mayor profundidad y puso las bases firmes para futuros desastres, como el que ahora nos toca vivir dentro de nuestra amada Iglesia. Por tanto, queridos hermanos, no nos desanimemos. La Iglesia de Dios no será destruida, ni tampoco sus hijos fieles, porque tenemos todo el legado de le verdadera fe y que es la Santa Tradición y la Patrística, las Escrituras, el Magisterio de siempre que abarca TODOS LOS CONCILIOS (hay quienes creen que hay concilios pasados de moda) y el catecismo de la Iglesia Católica donde está todo lo que un buen católico debe conocer, amar y profesar. No podremos nunca perdernos. Les invitamos a leer y a profundizar siempre en estos pilares. Nos podremos perder si nos desasimos de ellos. Todo lo que huela a aires de renovación y de cambio, debemos tomarlo siempre con “pinzas” y cotejarlo en los documentos de la Iglesia que hemos anotado aquí. De esta forma llegaremos seguros al Cielo, que es la única meta que debe importarnos, pues ese es el fin para el que Dios quiso crearnos. Eso dice precisamente el catecismo de la Iglesia católica: Dios ha creado al hombre para que le ame en la tierra, le obedezca y sea feliz con Él en el cielo. ¡Que así sea! Ojalá todos los lectores de esta página tengamos la dicha de encontrarnos un día juntos allí.

El equipo de Como Vara de Almendro.

