EL GRAN REGALO DE LA VIRGEN MARÍA. LA MEDALLA MILAGROSA, UNA PRENDA DE PREDESTINACIÓN

En este 27 de noviembre, la Iglesia celebra la festividad de la Medalla Milagrosa, una advocación muy especial para todos, puesto que la Virgen, siempre madre amorosa, viene en ayuda de sus hijos en tiempos de necesidad y dificultades.

Escribo desde la emoción de sentirme muy particularmente favorecida por esta advocación especialísima, porque mis primeros años infantiles, desde los tres hasta los siete, mis padres me llevaron a la escuela de San Rafael, muy cercana a nuestra casa. El colegio estaba regentado por las Hermanas Paúlas, hijas, como indica su nombre, de San Vicente de Paul y de Santa Luisa de Marillac.

Mis primeros recuerdos infantiles de esos años de colegio se deslizan en aquella casa que sentía como mi segundo hogar. Las hermanas que vestían el hábito azul, muy conocidas, las Hijas de la Caridad, eran muy estimadas por mis padres. Recuerdo sus nombres y sus cargos. Sor Luisa, encargada de la portería, junto con sor Áurea, las dos muy ancianitas. Sor Serapia, la hermana que estaba con los varoncitos hasta seis años, porque el colegio era para niñas, pero los parvulitos podían también ser chicos. ¡Cuánta paciencia tenía que gastar la pobre sor Serapia con esas “colas de lagartija” que no paraban ni un segundo! Sor Jesusa, que tenía unas manos muy grandes y cuando te daba una palmadita en la cara, a modo de caricia, parecía que te daba un bofetón. Sor Leonor, que era la superiora, y a la que con mucho respeto saludábamos cuando entraba en la clase con un “Buenos días, sor Leonor. ¿Cómo está usted?”. Y cómo olvidarme de mi querida sor Alicia, la monjita que tanto me habló de Jesús y de María, quien junto a mis padres me enseñó los primeros rudimentos de la fe, y de la que guardo un recuerdo entrañable. En mayo, se rezaba siempre el mes de María y de labios de esta religiosa aprendí las oraciones del acróstico de dicha oración y nunca se me ha olvidado el orden de las mismas gracias al maravilloso truco de las iniciales con las que empezaba cada oración y que conforman el nombre de MARÍA.

Pero lo que más recuerdo es la capilla del colegio. Al entrar, en el zaguán, la primera puerta con la que te encontrabas a mano izquierda era la de la capilla. Y siempre entrar era lo primero, por algo estaba ubicada en dicho lugar. No se me olvida la imagen, la tengo grabada a fuego en mi mente. Una bella estatua, grande, en el centro del ábside del altar, con una corona de doce estrellas y de sus manos salían unos rayos dorados que siempre llamaron poderosamente mi atención y que poco sospechaba yo, a mi tierna edad, que eran las gracias que María derramaba sobre aquellos que se las pedían. Vestía de blanco y de azul. Su rostro era muy hermoso y rosado. Sus pies estaban sobre una bola del mundo y junto a ellos la serpiente antigua que en sus fauces mordía una manzana. Era la Inmaculada Concepción. Así la recuerdo hoy. Esa es la primera advocación de mi infancia y de mi vida y la que me ha acompañado siempre por los caminos de este valle de lágrimas, aunque yo ni tan siquiera lo sospechara. Ella siempre estuvo a mi lado. Su medalla siempre fue muy estimada por mis padres y siempre nos ha acompañado. ¿Cuántas gracias no habré recibido por llevarla y venerarla con devoción? Esa medalla que tantos milagros, como su nombre indica, ha realizado en tantas personas. Gracias grandes e imposibles de conseguir a los ojos humanos. Les aconsejo a todos el llevarla siempre colgada del cuello y sabrán reconocer cómo la Santísima Virgen usa una singular protección y auxilio sobre aquellos quienes la llevan con singular devoción y amor.

Si alguna vez Dios me permite ir a París, solo espero visitar el 140 de la Rue du Bac, lugar de la aparición a Santa Catalina Labouré, para darle gracias a la Madre de Dios por tan grandes beneficios en mi vida. Espero que ustedes sean también beneficiados por portar la medalla e invocar, tal y como aprendí de labios de las hermanas del colegio la jaculatoria milagrosa también:

¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA,

ROGAD POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A VOS!

Montse Sanmartí

Les invitamos a ver este hermoso documental sobre esta maravillosa advocación, esperando sea de su agrado y les sirva de crecimiento espiritual.

