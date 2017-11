CARTA ABIERTA A MONSEÑOR MUNILLA

Muy estimado Monseñor:

Permítame, con todo mi cariño, dirigirme a usted sin las acostumbradas rúbricas de reverendísima, eminentísima y excelentísima. No porque no las merezca, monseñor. Al contrario. Pero más bien quisiera poder eludirlas porque esta carta que le escribo trata de ser una carta de una hija a su padre y me gustaría hacerle sentir esa cercanía que implica pertenecer todos nosotros a la misma familia católica, con la confianza y el afecto que siente un hijo por su padre, pero no por ello faltando al respeto que usted me merece. Poder escribir a un sucesor de los apóstoles, es algo grande e implica respeto, pero es grata tarea para mí, y si es a Usted, a quien aprecio de modo especialísimo, más aún.

Esta mañana, como es mi costumbre, tras dejar a mi hija pequeña en la escuela, me dirigí a “mi refugio”, la capilla del Santísimo de mi pueblo. Siempre a las 9, allí está Él, el amigo que nunca falla, esperándome, en el silencio. Muchas veces, cuando llego, hay dos o tres personas orando. Pero hoy, Jesús estaba solo ¡Solo para mí! Lo reconozco, soy muy exclusivista, disfruto en la intimidad con Él. Por eso, cuando le encuentro solo y sin compañía, me siento como una enamorada. Entonces, cual loca enamorada, le he dicho que lo amaba con todo mi corazón y que le daba gracias por estar solo este rato para mí. Me acerqué hasta el Sagrario y lo besé, me sentí como la Magdalena, otra loca enamorada, la pecadora que tanto amó, porque tanto se le perdonó, porque también yo he sido perdonada mil veces por Él, y por eso siento que le puedo tratar como ella le trataba, poniéndome a sus pies, besándolos, ungiéndolos, secándolos con sus cabellos….. Puse mi frente en la puerta del sagrario, pidiendo a la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría y tabernáculo del divino conocimiento, la gracia y el don para escribirle hoy, pues yo soy muy inferior a usted. En ese mismo momento, vino a mi mente el “Cántico de la Sabiduría” y repetí la parte que recordaba mientras mi frente se apoyaba en el tabernáculo: “….dame tu sabiduría asistente de tu trono, porque soy hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes”.

Para empezar esta carta, voy a remontarme a hace unos 8 años. Acababa de implicarme directamente en la defensa de la vida. Recuerdo que escuchaba sus programas en Radio María, porque me dijeron que monseñor Munilla era un gran defensor de la vida humana. No se me olvida que un 28 de diciembre, fiesta de los Santos Inocentes, le llamé al programa. Tenía una duda. Más que duda, era una inquietud. Los niños que mueren abortados, le dije, yo creo que van al Cielo. Pienso, monseñor, que su sangre es su propio bautismo. ¿Qué opina usted?, le pregunté. Su respuesta me ratificó en mi idea. Y me dio mucha paz pensar que tantos millones de niños abortados estaban en el Cielo e intercedían a través de la comunión de los santos por tantas necesidades de la Iglesia y del mundo.

Seguí escuchando Radio María en los momentos que mis ocupaciones me lo permitían. Me gustaba seguir el rezo de la coronilla y algunas veces participaba en otros rezos comunitarios. Fue tras la elección de Francisco cuando empecé a ver cosas que no entendía. Ya en octubre de 2013, pude ver como en Radio María Italia, se despedía a Alessandro Gnocchi y Mario Palmaro, dos periodistas católicos que publicaron en Il Foglio un artículo titulado “Este papa no nos gusta”. Era, como digo, en los inicios del pontificado, a solo 7 meses de la elección de Francisco. Aunque pudiera parecer temprano, ya muchos estábamos asustados ante ciertos aires de “cambio” que no me parecían nada ortodoxos. Como yo, muchas personas empezábamos a ver estas cosas con bastante recelo y no sin preocupación. Expresiones como “No creo en un Dios católico” o “Si uno es gay y busca al Señor, ¿quién soy yo para juzgarlo?” o aquélla otra en que llamaba “conejas” a las madres de muchos hijos, como yo… me preocupaban mucho, y no por mí, que tengo una conciencia formada, sino por lo que suponían estas frases para muchas almas sencillas, que como plantitas de invernadero se abrían a los rayos de la fe incipientemente.

El correr de los meses y de los años me ha dado la razón y ya no se puede hablar de meros cambios en la Iglesia. Cualquiera se ve con fuerzas para decirte: “¿Quién eres tú para juzgarme?” Ya se confunde el juicio con la razón y el sentido común. Nos ha tocado vivir cosas inauditas, monseñor. Cosas que nadie, en su sano juicio, hubiera podido siquiera sospechar iban a suceder en tan corto espacio de tiempo. Me gustaría enumerar algunas, aunque sean solo unas pocas, porque al principio se nos decía que no entendíamos a este papa argentino, sus expresiones, sus juegos de palabras que a muchos nos parecían ambigüedades, pero que, con el correr del tiempo se convirtieron en una constante. Creo que ser pontífice no debe ser tarea sencilla, por supuesto. Pero eso no implica que uno no deba enmendar sus errores y tratar de cambiar el lenguaje que a muchos confunde. Eso, siempre que haya buena fe y ganas, puede y debe hacerse en pro de las almas. Pero vayamos al meollo. Cosas que empezaron a chirriarme en este pontificado de manera estrepitosa:

Una de las que más recuerdo que impactó de manera muy negativa en mi fue la de la consulta a los fieles de todo el orbe católico sobre los “retos” y sobre qué se esperaba de la Iglesia en asuntos zanjados desde siempre, como la recepción de los sacramentos por parte de quienes están divorciados y vueltos a casar, algo que ya Juan Pablo II dejó clarísimo en la encíclica Familiaris Consortio:

La Iglesia fundándose en la Sagrada Escritura reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son ellos los que no pueden ser admitidos, dado que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral: si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. (Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, n. 84, 22 de noviembre de 1981)

También ciertas preguntas sobre la aceptación de las personas con tendencias homosexuales en la Iglesia, como si ellos estuvieran excluidos de la misma, cosa que es falsa, porque nunca nadie con esa condición tiene porqué ser echado. La Iglesia siempre ha sido madre al respecto y queda clarificado ya en el propio catecismo de la Iglesia católica:

2358 Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición.

Estas y otras preguntas de cara al sínodo de la familia, tanto a mí como a otras muchas personas, nos parecieron fuera de contexto porque todo está bien claro en los documentos de la Iglesia y es inútil pedir opiniones a nadie cuando los temas son temas cerrados. La Iglesia no es una “democracia” donde todos pueden “opinar”. La ley de Dios no es opinable.

Lo siguiente grave que recuerdo fue la publicación de la Exhortación Amoris Laetitia, que tantos ríos de tinta y opiniones encontradas ha suscitado entre los católicos. Se creó mucha confusión con este documento y desde muchos ámbitos se hacía un esfuerzo por desmentir que en ella se estuviera permitiendo la comunión a los divorciados de matrimonios válidos canónicamente y vueltos a casar viviendo more uxorio. Posteriormente, hemos visto que dichos esfuerzos fueron inútiles, ya que muchas diócesis están dando abiertamente y sin pudor alguno la comunión a estas personas sin arrepentimiento ni deseos de cambio. Ya sabemos lo ocurrido con las Dubia y con los 4 cardenales que las presentaron. Creo que está de más hablar aquí de ello, pues en nuestra web lo hemos comentado extensamente.

Llegó la JMJ de Cracovia 2016 y su programa de Educación Sexual. Me horroricé al ver sus contenidos, pero al parecer, a muchos ni les importó, bien porque no tienen hijos, bien porque ni se han preocupado del tema o simplemente viven en otra órbita. Aquí algunos de los enlaces con contenidos explícitamente sexuales y que pretenden adoctrinar a los jóvenes lejos de los derechos paternos que permiten a los progenitores ser quienes incidan en estos delicados temas. http://www. educazioneaffettiva.org/?lang= en http:// educazioneaffettiva. wpglauco01.glauco.it/wp- content/uploads/2016/07/ Meeting_Lesson5.1_Young.pdf

El vídeo que acompaña es el que se promovía para dar a conocer el programa y muestra irónicamente la falta de modestia en el vestir y en el modo de actuar, invitando, supuestamente a los jóvenes a vivir la castidad.

Y para no alargarme mucho más, aunque tendríamos tema para horas y horas, quisiera presentarle, monseñor, mi preocupación y la de muchísimos católicos sobre el tema del falso ecumenismo y la abolición del sacramento de la Eucaristía. Hemos publicado en nuestra página sobre este tema muchísimos artículos bien preparados y con mucha y fidedigna información. Y aunque desde muchos sectores se ha querido silenciar el tema y se nos ha llamado retrógrados o anacrónicos a quienes dábamos la voz de alarma, la realidad es bien distinta. Ya hemos visto la declaración conjunta, firmada por Francisco, para negociar la Eucaristía y la Misa. Ante este atropello, gracias a Dios, ya ha salido a defender la verdad el cardenal Sarah, . Vistas, pues, algunas de estas cosas tan graves muchos católicos nos preguntamos quién es el que puede frenar esto. El silencio es malísimo, porque nadie alerta a los fieles de los errores de Francisco, y los fieles necesitan claridad porque, de lo contrario, el silencio de los pastores en no condenarlos o en justificarlos les confirman en la bondad de los mismos.

Justamente, llevo tiempo escuchando a varios amigos que me han hablado con tristeza de su programa “Sexto Continente” y me han advertido de lo perplejos que les han dejado ciertas afirmaciones suyas. Todos ellos le escuchaban siempre con agrado, sobre todo desde sus fantásticos comentarios al Catecismo, que Dios le pague. Muchas en referencia a Amoris Laetitia, tratando de hacer malabares con la interpretación del texto, que a todas luces, y en palabras del propio Francisco, como dijo a los obispos de Argentina, no tiene más que una interpretación: se puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar que en conciencia crean que pueden hacerlo, aun no respetando la castidad, tras ser “acompañados por un sacerdote”. Me pregunto si el sacerdote acudirá a defender a estas pobres almas en el día del juicio o si ellas estarán solas ante la presencia del Señor.

También he podido escuchar algunos programas sobre el 500 aniversario de la “Reforma” luterana. No puedo entender la defensa que usted hace de Francisco, monseñor. Sinceramente, es inaudito. A los ojos de cualquier persona formada en la sana doctrina, se ve claro, por sus gestos, por sus escritos, por sus silencios, por sus documentos, que Él es culpable de toda esta confusión reinante en la Iglesia, junto con otros altos jerarcas, de esta debacle del magisterio, de este ataque contra la Eucaristía, que es fuente y fundamento de nuestra fe. ¿Qué nos diferenciaría a los católicos de los protestantes si aceptáramos esta herejía? ¿El verdadero ecumenismo no era que los herejes volvieran a casa y no a la inversa? ¿Debe el padre de la Parábola irse con su hijo pródigo a malgastar su dinero a los prostíbulos y en francachelas? ¿Por qué se suavizan las normas con interpretaciones contra legem, de modo que se lleva a tantas almas a la confusión?

También he escuchado el elogio que usted ha hecho de Francisco hace escasos días, cuando habló en pro de la vida humana en la ONU en 2015, pues en ese momento su dialéctica era la correcta: el respeto de toda vida humana. Hoy, dos años después, en 2017, con terror, veo que la Pontificia Academia para la Vida, fundada por Juan Pablo II, está totalmente en contra de lo que él mismo dijo en 2015. ¿Qué le pasa a Francisco? ¿Por qué hoy dice blanco y mañana negro y nadie de quienes deben alzar la voz, con dignísimas excepciones, lo hace? Estoy segura de que sabe usted quién es Mons. Vincenzo Paglia, su presidente actual. Tampoco tengo dudas de que sepa que ahora en la Pontificia hay “teólogos” que aprueban el aborto, y usted siempre se caracterizó por la defensa del niño por nacer. Hoy, además, nos llega la noticia de que la ONU excluye al no nacido del derecho a la vida. , donde personas de la confianza de Francisco, como Mons. Sánchez Sorondo, firman los objetivos de la ONU, que incluyen “salud reproductiva” (aborto y anticoncepción).

Yo no sé qué es lo que está pasando, monseñor. La verdad es que no puedo entender que nadie diga nada. O, lo que es peor, si me permite que se lo diga con el mayor de los respetos: que haya quien, tratando de exculpar a Francisco de tantas y tantas barbaridades que no caben en este ni en cientos de artículos que escribiéramos, lo aplauda y lo nombre como si lo que está promoviendo fuera lo correcto. Porque si malo es callar, si es cobardía, debilidad, indiferencia, vileza o aceptación de una obediencia mal entendida (al error), peor es hablar bien de quien hace y promueve el mal. Peor es hablar bien de quien incita al pecado públicamente, elogiar al que permite abiertamente la herejía desde su encumbrado puesto. Es preferible entonces callar. Si hablo bien de quien hace el mal soy un mentiroso y llevo a engaño a muchas almas, y me hago co-rresponsable de su perdición.

“Cuando yo diga al impío: “Ciertamente morirás”, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano” (Ez. 3, 18)

Yo creo que cuando me acuesto, lo que más agradezco es saber que me importan poco las cosas que se digan de mí el resto de los mortales. Saber que Dios está contento de lo que hago, del testimonio de vida que doy, de que no pacto con nadie la Verdad de Cristo, porque lo que me importa no es el juicio de los otros, sino aquello que pensará Dios de mí.

Monseñor, no me cabe duda que usted es un obispo de sana doctrina. Pero con toda humildad le pido, en nombre de los miles de fieles que le siguen y le escuchan: sea claro, por favor. Llame a las cosas por su nombre. No use usted tantos eufemismos. Diga que Lutero fue hereje que hizo un daño terrible y que no tenemos nada que ver con él. Que lo que se está promoviendo el Vaticano conmemorando el quinto centenario de su cisma es algo deleznable. Que Amoris Laetitia es un documento no católico que lleva a las almas al infierno. Que este pontificado es un desastre. Y monseñor, si no puede hacerlo por razones que desconozco y que no me importa tampoco conocer, por favor, le pido en mi nombre y en nombre de miles de fieles que no nos sentimos representados por sus halagos y alabanzas a Francisco, que calle y no diga nada. Es mejor el silencio que el escándalo. Al menos el daño para las almas sencillas y con poca formación será menor y usted el día del juicio no tendrá tanto que sufrir.

Gracias por su valioso tiempo. Escribirle esta carta me ha restado algo del mío, pero sentía que debía hacerlo por su bien y el de muchas almas. Que Dios no nos pida cuentas de que nuestra conciencia nos reclamaba y no le hicimos caso.

Sepa que está usted en mis oraciones y en las de muchos hermanos preocupados y entristecidos por sus intervenciones poco o nada claras en Radio María, que nos dejan a los pies de los caballos a los que nos damos cuenta de los errores de Francisco, porque nos llaman fariseos, legalistas, fundamentalistas nuestros propios hermanos en la fe (muchos de ellos después de anestesiar sus conciencias tras escucharle a Usted). Encomendamos a su vez a su hermano, director de Radio María en España, deseando que la emisora lleve consuelo y paz a tantas almas que lo necesitan, que proclame la Verdad completa del Evangelio, y pueda seguir obrando el bien, tal y como se espera de este canal que nació con esta finalidad.

Que María, la patrona de la emisora, nos proteja a todos y nos guíe siempre en este caminar hacia el Cielo, donde esperamos estar todos bajo su maternal protección.

Pidiendo humildemente su bendición:

Montse Sanmartí.

