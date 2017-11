UN CAFÉ CON GALAT. FRANCISCO PROTESTANTIZA LA IGLESIA CATÓLICA

Estimados lectores, les ofrecemos uno de los mejores “Cafés con Galat” a nuestro entender, por lo bien documentado del tema que se trata en el vídeo y por cómo se trata.

Un único apunte a este vídeo. En un momento del mismo se dice que “si se llega a demostrar que Francisco es el Falso Profeta del Apocalipsis no hay que orar por él”. Nosotros disentimos sobre este punto porque nosotros no somos nadie ni podemos decir si alguien se puede o no salvar. Estaríamos cayendo en el error de pensar en que existe una “predestinación”, es decir, que nacemos con un final ya definido, bien para el cielo, bien para el infierno y que nada se puede hacer a este respecto. Como católicos no debemos nunca dejar de orar por nadie, aún por los enemigos y los pecadores. Dios ya dispondrá de estas oraciones según sus planes. Mejor dejamos esta tarea de condenar o salvar a Nuestro Señor.

Fuera de esta puntualización, como dijimos, el vídeo no tiene desperdicio.

Esperamos sea de utilidad para todos y podamos comprender el daño tan enorme que se está promoviendo desde el propio Vaticano al ensalzar la “Reforma” luterana y la figura de Lutero.

El equipo de Como Vara de Almendro.

