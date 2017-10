¿QUÉ OSCUROS INTERESES SE ESCONDEN TRAS TANTAS NOTICIAS SOBRE LA SUPUESTA MALA SALUD DE BENEDICTO?

Si tienes whatsapp, y si no lo tienes también, habrás escuchado o leído que Benedicto está empeorando en su salud o incluso, yo he llegado a escuchar un audio donde se dice que es probable su fallecimiento en los próximos días. Muchas personas se han dirigido a nosotros para verificar esta noticia. Hemos tenido la suerte inmensa de contar con una persona de plena y absoluta confianza, totalmente cercana a Benedicto, y nos desmiente dicha información. Del mismo modo, el propio Georg Wängswein, su secretario personal, ha desmentido aquí y aquí que Benedicto se esté apagando como una velita. ¿Entonces? ¿Qué pensar?

Bien. Nuestro trabajo se ha enfocado en averiguar qué oscuros intereses puede haber tras tan nefastas afirmaciones, si, tal como hemos sabido de esta buena fuente, son mentiras.

Indagando, he encontrado una página donde se desmiente este triste entramado, y donde se comenta que hay quienes “disfrutan” simplemente publicando este tipo de falsedades. Pero ¿solamente es un mero “disfrute” o puede haber algo más grave que no alcanzamos a entender detrás de todo ello?

En la Iglesia están pasando cosas muy graves. Creo que no decimos nada nuevo, hay evidencias de ello. La peor de las que esperamos se puede producir el 31 de octubre, cuando se reunirán los enemigos de Dios para intentar introducir oficialmente la falsa misa o santa memoria, que ya andan celebrando por algunos lugares como en Turín. Esta concelebración de luteranos, anglicanos y falsos católicos, omite la transustanciación, por lo tanto no hay presencia eucarística.

Si observamos, Benedicto XVI, aún no ha levantado el bastón de mando contra Bergoglio, pero ante esta infamia tal vez ese sea el momento en que se dé cumplimiento a la profecía de la Beata Ana Catalina Emmerich: DOS PAPAS ENFRENTADOS. ¿No creen que hay un interés creciente por parte de un sector de la jerarquía eclesiástica de acallar ese posible enfrentamiento? ¿No habrá quiénes deseen que Benedicto no hable?

Francamente, la edad de Benedicto es una edad, de eso no tenemos dudas. 90 años, son 90 años. Pero eso de una “posible muerte repentina” nos chirría bastante, y ya dijimos que nuestro informador vaticano está asegurándonos que Benedicto está como siempre, sin ningún problema acuciante, al igual que monseñor Gängswein.

¡Benedicto, por favor, resista! Oramos por usted. Necesitamos su palabra frente a la supresión de la Eucaristía. Necesitamos su voz y su presencia en este crítico momento de la Iglesia. ¡No nos desampare! Oramos más y más si cabe por Su Santidad. Resista como la roca de Pedro, sobre la que se funda la Iglesia. Y si toca hablar y enfrentar, pedimos a Dios por su fortaleza que no le ha de faltar, aunque los enemigos quieran hacernos ver que usted es un “viejecito” casi sin fuerzas y mentalmente acabado. Sabemos que su lucidez de siempre sigue ahí, hemos visto sus intentos de hablar, los hemos entendido, los hemos cazado al vuelo cuando muchos no han visto nada…….Porque se cumplen sus palabras:

“El Señor me llama a subir el monte, a dedicarme aún más a la oración y a la meditación. Pero esto no significa abandonar a la Iglesia, al contrario, si Dios me pide esto es justamente para que pueda seguir sirviéndola con la misma dedicación y amor como lo he hecho hasta ahora”.

Así pensamos; pensamos que Benedicto no se ha ido, que sigue ahí porque sospechamos tiene una misión que debe cumplir aún. ¿Podría ser que Benedicto fuera quien encarnara al “Obispo vestido de blanco” que vieron los tres pastorcillos en Fátima y a cuya figura se refieren al expresar que “les pareció ser el Papa huyendo entre los cadáveres de muchos sacerdotes de una ciudad en ruinas”?

No creo que tardemos mucho en saberlo. Por el momento, agradecemos a Dios por este Papa presente en la Iglesia, en cuerpo y en alma, aunque muchos quieran hacerlo callar o desaparecer antes de tiempo.

¡¡¡Gracias por estar siempre, querido Benedicto!!!!

Montse Sanmartí.

