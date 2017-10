NO ESPEREN RESPUESTAS A LAS DUBIA NI A LA CORRECTIO FILIALIS. YA RESPONDIÓ ANTONIO SPADARO

A través del portal Infocatólica nos llegan dos noticias inquietantes. Las dos son del sacerdote jesuita Antonio Spadaro, director de la revista de los jesuitas, Civiltà Cattolica. Pueden leerlas aquí y aquí.

Llevamos desde el 2015 tratando de entender qué se pretendía al convocar un sínodo, sínodo que hoy podemos decir abiertamente fue mal llamado de “La Familia”, porque no ha ayudado en nada a la familia poniendo a la altura de familia a otras uniones que nada tienen que ver con ella y devastando la familia tradicional . Ya nos rechinaban ciertas preguntas que se hacían antes del mismo a los fieles de diversas parroquias del mundo, sobre los divorciados, sobre las parejas del mismo sexo y los “hijos” de estas parejas, y sobre tantas cosas que sabemos nunca se podrán cambiar, pues la moral y el Magisterio de la Iglesia católica siempre son claros respecto a estos temas.

Tras las dos sesiones del Sínodo, todo se empezó a hacer más patente, y aunque la gran mayoría de los padres sinodales votaron mayoritariamente contra tantas barbaridades propuestas por el ala progresista y envilecida, vimos con estupor como prevaleció el mal, y se aceptaron como válidas muchas cosas que nunca en la Iglesia se habrían visto con buenos ojos, pues directamente atentan contra la verdad y la salvación de las almas. Así, se escribió Amoris Laetitia y Francisco la firmó el 19 de marzo, festividad de San José, dando a conocer sesgadamente lo que se proponía: el pecado mortal aceptado y promocionado desde las más altas jerarquías de la Iglesia, como si fuera imposible vencerlo, logrando parecer más protestantes que católicos. Recordemos que los protestantes niegan el valor de las obras y aceptan la justificación por la fe.

Hoy, leemos que Spadaro ha dado por fin una respuesta muy clara a las Dubia y también a los fieles que escribieron la Correctio Filialis. No ha sido Francisco, pero ha sido “la voz de su amo”, el director del periódico jesuita, Civiltà Cattolica. ¿Seguiremos esperando pacientemente esa respuesta? Muchos que hemos firmado para engrosar la lista y promover dicha respuesta, sabíamos de antemano que para Francisco, las firmas son solamente, y perdónenme mis estimados lectores por esta comparación un tanto escatológica, “papel higiénico”. No habrá respuesta ya, porque Spadaro lo deja claro, muy claro:

” Amoris Laetitia reconoce que incluso las personas que viven en situaciones familiares «irregulares» -es el caso de los divorciados vueltos a casar y quienes conviven sin casarse,- «pueden vivir en la gracia de Dios, pueden amar y también pueden crecer en una vida de gracia».

«Debemos concluir», indicó el sacerdote jesuita, «que el Papa se da cuenta de que ya no se puede hablar de una categoría abstracta de personas ni … de una praxis de integración en una norma que debe seguirse en todos los casos»

«Dado que el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, las consecuencias o los efectos de la regla no tienen necesariamente que ser siempre iguales», dijo.

Ahora, queridos lectores, como bien dice Luis Fernando en su artículo, toca decidirse y pensar de qué parte estamos. Si de parte de Cristo o de Spadaro. Creo que quienes nos leen sabrán bien qué deben hacer. Nosotros, desde luego, nos quedamos con Cristo que nunca cambia y cuya palabra no miente. El problema es el de ciertas personas cuya conciencia laxa prefiera los postulados del jesuita más apreciado de Bergoglio. Es hora de cribas y de definiciones. No vale mirar para otro lado. Se acercan días muy aciagos y hay que estar preparados para lo peor. Tengamos aceitadas nuestras lámparas. No sea que llegue el esposo y nos cierre las puertas delante de nuestra cara y diga que no nos conoce, porque no hemos seguido sus palabras que son verdad y vida.

Mientras, oremos por los malos pastores que confunden y llevan a miles de almas a la perdición. Menuda responsabilidad la de ser personajes tan encumbrados y a los que muchos siguen ciegamente sin cuestionamientos. Ojalá se conviertan y puedan revertir algo del mal cometido. Pero me pregunto ¿y mientras, cuántos van a perdición eterna?

¡Dios se apiade de su pueblo!

Montse Sanmartí.

