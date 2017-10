A los sacerdotes del Resto Fiel, unas palabras de aliento y fortaleza en esta fiesta de San Juan Pablo II

Va este artículo de hoy, festividad de San Juan Pablo II, para los muchos sacerdotes que sabemos nos leen. Gracias a una hermana en Argentina que tiene innumerables contactos en facebook, hemos sabido que más de 400 sacerdotes que la siguen y algunos obispos , nos leen y están agradecidos a los laicos que alzamos la voz. Concretamente, me hizo llegar esta persona un audio de un sacerdote que no voy a nombrar por razones obvias, pero del cual tengo nombre y apellidos- En este audio el padre nos decía muy claramente: “Ustedes, laicos, hablen sin temor lo que deben hablar, no callen su voz, ustedes pueden hacerlo sin temor a que les corten la cabeza”. Pues bien, estimado padre, pues bien, sacerdotes que leen Como Vara de Almendro, en este día les hago una confidencia que paso a relatar.

Hace dos años y medio, en una noche de Adoración Nocturna en un campamento de verano al que fui para colaborar, estando sola ante Cristo Eucaristía, y tras leer un texto que hablaba de ustedes, los sacerdotes, tuve una moción interior. Una de las cosas que sentí fuertemente en mi corazón era que tenía que orar y sacrificarme por los sacerdotes de estos tiempos. Hace dos años y medio, la situación era dura, pero desde luego no sabía lo durísima que se iba a poner para todos los ustedes. Fue fuerte la sensación de necesidad que sentí por ustedes, era una urgencia. Hoy veo el porqué de aquella necesidad. Muchos sacerdotes nos escriben y nos hacen felices con sus cartas. Nos dicen que se cuidan, porque no pueden hablar en público de todo lo que aquí compartimos. Pero que nuestra página les resulta una especie de oasis en medio de este árido desierto en que se está convirtiendo la santa Iglesia de Jesucristo, un remanso de paz en medio de esta hecatombe dolorosa a la que desde sus puestos no pueden hacer frente, porque las ovejas necesitan pastores que estén, ya en los confesionarios, ya en las consultas de direcciones espirituales, donde sí pueden responder a tantos fieles desorientados, escandalizados, perdidos, tristes, desmoralizados………

En este día, hoy, 22 de octubre, fiesta de S. S. Juan Pablo II, curiosamente día de mi cumpleaños, me he preguntado si estas cosas que siento necesidad de compartir, se las debo al santo Papa patrón de mi fiesta de aniversario, y que me inspira desde el Cielo para que les escriba. Yo, al principio, tuve mucho miedo a decir lo que ahora digo. Estuve escondida, cual lo estuvieron los discípulos en el Cenáculo, tras la muerte de Cristo. Recibí reprimendas de personas amigas, también de algún sacerdote…….y eso me hacía sufrir mucho. Me retiré medio año de facebook, decidí no publicar más. Y no porque pensara estar equivocada en lo que publicaba. No. Yo sabía que, como Pedro, huía de una misión. Tuve mi “Quo Vadis” interior. Muchas horas de sagrario me hicieron volver tras el medio año, sin miedo al qué dirán, sin miedo a nada ni a nadie. ¿No dijo mi santo patrón de cumpleaños, el Papa Juan Pablo II, “NO TENGÁIS MIEDO, ABRID VUESTRAS PUERTAS A CRISTO”? Sin saber ni cómo ni por qué, se me quitaron todos los respetos humanos y los miedos y aquí me tienen. Una pobre mujer, sin grandes dotes para grandes cosas, pero sabiendo desde su interior que tiene una misión: orar por los sacerdotes, primeramente. Amarlos y pedir por el Resto Fiel de ellos, y suplicarle a Dios por los buenos que aún no entienden, que no ven, a pesar de tantas evidencias.

También estamos aquí, por tantos laicos y religiosos que nos lo piden. Muchos también nos escriben y nos animan a seguir con esta misión. No queremos decepcionarles y si Dios lo tiene en sus planes, y es de su agrado, aquí estaremos para su Gloria y la salvación de las almas.

Como aquel 22 de octubre de 1978, les quiero repetir a todos la frase que debe ser la guía de nuestra vida:

¡No tengáis miedo a abrir de par en par las puertas a Cristo!

Sacerdotes de Cristo, Hijos Predilectos del Inmaculado Corazón de María, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. La Virgen no los abandona. Les toca vivir un tiempo muy difícil, y más duro será lo que vendrá. Muchos ya se han consagrado al Inmaculado Corazón de María. Otros lo están haciendo o lo harán en breve. Estén seguros, lo podemos afirmar por experiencias cercanas de sacerdotes amados y como en el caso de mi director espiritual, que Ella es la que guía sus vidas a partir de la Consagración. ¡Adelante! No están solos. La Virgen vela por sus queridos Hijos Predilectos. La encontrarán a lo largo de su caminar, porque María no miente, María no defrauda, María no abandona. Del mismo modo, sépanse acompañados por miles y miles de laicos que ya ven, que han abierto los ojos a la verdad y que gracias a la querida Madre del Cielo engrosan el número de fieles del Resto Escogido. Laicos y sacerdotes, todos formamos un solo cuerpo. En el momento de la prueba estaremos juntos. Ella nos reunirá. Viviremos, tal vez, momentos inolvidables en una Iglesia de catacumbas. Que Dios nos permita estar allá, y si es preciso dar la vida por Cristo, que Él nos de fuerzas para ello.

En esta fiesta de san Juan Pablo II, gracias, amados sacerdotes. Seguimos orando por ustedes. Seguimos ofreciendo cada sacrificio por su fortaleza en este momento. ¡Ánimo! Tras la tormenta llegará la calma. Tras la aparente aniquilación de nuestra Iglesia y de la fe, surgirá nuevamente la savia que hará reverdecer esa Iglesia del Triunfo del Corazón Inmaculado de María. ¡Qué alegría si nos pudiéramos encontrar todos ese día!

Feliz día de san Juan Pablo II para todos, estimados sacerdotes y amigos de Como Vara de Almendro.

Montse Sanmartí.

