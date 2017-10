Hora de denunciar. Hora de rezar. ¡¡¡Pero también hora de actuar!!! Nuestros jóvenes católicos desbrozan el camino

Hoy cumplimos un año de vida en Como Vara de Almendro. Muchos frutos y gracias recibidas de parte del Señor y de su santísima Madre nos impelen a seguir en este camino iniciado en pro de la salvación de las almas.

Y es precisamente en estos días cuando nos llegan alentadoras noticias referentes a la juventud católica. Nuestros jovenes están despuntando, igual que las hojas de la Vara del Almendro en invierno, cuando los días son más fríos y más gélidos. Y es que en tiempos de grandes pruebas es cuando nos sorprenden hechos maravillosos que no esperábamos. Estos 4 años y medio de pontificado catastrófico para la fe de tantas almas, en que pareciera se ha arrasado con todo lo que no tenga tintes de modernidad y progresismo, están floreciendo en exuberante belleza muchas flores que no sabíamos que existían. Y es que, si hay alguien que no soporta la doblez y el engaño, esa es la juventud.

En portada, como primera muestra de este florecimiento, hemos querido compartir con orgullo uno de los frutos de este “Almendro” que hoy festejamos y que no es otro que el vídeo de nuestro estimado colaborador en Como Vara de Almendro y hermano en la fe, Isaac García Cebrián, uno de nuestros valientes jóvenes católicos. Ayer llevó a cabo un acto de reivindicación y protesta por la celebración del cisma luterano e invita a hacer lo propio en todas las catedrales y parroquias católicas. El método no es otro que hacer lo que hizo Lutero pero a la inversa. Es decir; poner en la puerta de nuestras iglesias los dogmas de nuestra fe. Les dejamos el pdf de todos Dogmas católicos, documento que pueden descargar e imprimir para hacer lo mismo que hizo Isaac, y posteriormente, si gustan, darlo a conocer publicándolo en los medios: Youtube, facebook, páginas católicas, etc. De este modo estamos dando testimonio de que no celebramos nada como católicos y que no aceptamos ni aceptaremos las falsedades que desde Roma se están imponiendo en la Iglesia, cambiando la liturgia de la Santa Misa, eliminando el Sacrificio para convertirlo en una simple “Santa Memoria” donde Cristo ya no estará. Todo este terreno se ha ido abonando y se acerca el momento crucial en el cual deberemos definirnos. Por eso pensamos que es ya hora de empezar a hacer oír nuestras voces y de dar testimonio público de la verdad para que muchos hermanos en la fe despierten y no se dejen confundir. Es vital hacer lo posible para que el mayor número de personas sepa quién fue Lutero, qué hizo y la debacle que vino tras su salida de la fe verdadera.

En esta misma línea de movilización juvenil, les comparto a continuación el vídeo de este sábado pasado, 28 de octubre de 2017 a las 16 horas, en la Catedral de Saints-Michel-&-Gudule, donde tuvo lugar una ceremonia protestante en conmemoración de los 500 años de la Reforma Luterana. La prédica de la misma corrió a cargo del Pastor Steven Fuite. El cardinal Jozef De Kesel, arzobispo de Malines-Bruxelles, participó en dicha ceremonia junto a otros jerarcas religiosos y personajes del mundo laico. La iniciativa no fue del agrado del grupo de jóvenes católicos que aparece en el vídeo y que interviene recitando el Santo Rosario, lo que retrasó la predicación del Pastor. Tras 40 minutos de este suceso, las fuerzas del orden intervienen, como se aprecia claramente en el vídeo, y sacan a los jóvenes fuera de la catedral. Por tanto, vemos que los jóvenes, nuevamente, se adelantan a defender la santa fe católica sin miedo ni duda al respecto. Nosotros no cabemos de contentos al ver estas muestras valientes y entendemos que es claro el mensaje: nuestros jóvenes no se han tragado las mentiras y embustes que estamos presenciando, sobre todo aquellos que conocen en profundidad la fe de sus mayores.

Vean el vídeo, es espectacular. Nuestra enhorabuena a esta juventud valiente y llena de razón y que a semejanza de Cristo es perseguida. Ya el mismo Señor lo dijo: “os echarán de las sinagogas”.

En otro orden de cosas, pero referente también a nuestos jóvenes católicos, hemos conocido la noticia de que el Vaticano ha lanzado un cuestionario online para jóvenes sobre fe y vocación. Curiosamente, nos llega un informe de lo que ha supuesto este cuestionario. Los resultados son devastadores y revelan la baja popularidad de Francisco y de sus innovaciones eclesiales. La página web está activa desde el miércoles 14 de junio de 2017: http: //youth.synod2018.va y los resultados, como dije, son de risa, tratándose de un cuestionario a nivel mundial. Y es que parece que los jóvenes no tienen interés en convertirse en clérigos protestantes de la Nueva Iglesia. El lema de la asamblea es “Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional “. Pero parece ser que mayoritariamente nuestros jóvenes no se han molestado en responder. Tal es así que el 26 de octubre de 2017, la Oficina del Sínodo que preparó el cuestionario, dijo que sus integrantes estaban “decepcionados” por tener que informar que solo se recibieron alrededor de 65.000 respuestas de todo el mundo, y de esas, 3.000, o sea un 4 por ciento, pidió ser agregado a una lista de correo electrónico para recibir información sobre la Asamblea Ordinaria. (Catholic World News).

Estamos viendo conmocionados como se está dando cabida a celebraciones conjuntas de rito católico y protestante en nuestras iglesias. Hace pocos días, en Paraguay, nos consternaba ver como católicos y protestantes compartían una celebración presidida por el obispo del lugar. Aquí tienen el vídeo, no ha sido una cosa escondida ni silenciada. De hecho ha habido más casos como ya hemos denunciado hace tiempo en nuestros artículos. El más sonado fue el caso en que se les dio la comunión a los integrantes de una delegación luterana de Finlandia, presidida por una señora, Irja Askola, obispa de Helsinki, que iba acompañada de representantes de las minorías ortodoxa y católica, los obispos Ambrosius y Teemu Sippo respectivamente. Interesante a este respecto leer el artículo de nuestra página publicado hace escasos días: http://comovaradealmendro.es/2017/10/indicio-mas-la-proxima-supresion-la-eucaristia-mediante-una-liturgia-ecumenica-sin-anafora-sin-transubstanciacion/

Como dije más arriba, nuestros jóvenes se han dado cuenta de esto y son ellos quienes toman la iniciativa. Están cansados de tantas “novedades” y muchos buscan precisamente todo lo contrario a lo que se les está ofreciendo en esta nueva Iglesia. El número de jóvenes que se interesa y asiste a la misa tradicional va en aumento, y eso es signo de que tanta modernidad les cansa y estraga sus sentidos. Ellos necesitan encontrar al Dios verdadero, no al Dios que les da momentos de sensibilidad, facilidades y trueques que van en contravía de la ascética cristiana. Necesitan que se les diga la verdad. Necesitan que les digan que el pecado grave es pecado grave y no que se les engañe con falsas misericordias, porque han descubierto que la paz verdadera solo se encuentra en la verdad, esa verdad que en palabras del mismo Cristo es la que nos hace libres.

Hermanos, estamos todos cansados de tanta herejía. Es hora de moverse. Quejarse no sirve de nada. Es la hora de los laicos. Salgamos a defender la Iglesia Católica.

¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas! porque, por haber callado el mundo está podrido! (Santa Catalina de Siena).



Montse Sanmartí

Descargue aquí en pdf los dogmas para insertar en las puertas de las parroquias o iglesias más cercanas a su hogar.

