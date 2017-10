¡Estamos de regreso!

Queridos lectores de Como Vara de Almendro:

Tras unos días de descanso de tanto ajetreo político y religioso, volvemos con “pilas recargadas” a la misión que el Señor nos encomienda.

Al abrir mi correo me he encontrado muchos mensajes pidiéndonos que no abandonemos la labor de seguir hablando alto y claro. ¡Por supuesto que no! Esto ha sido solamente un respiro profundo para tomar impulso y poder proseguir con fuerzas renovadas predicando contra viento y marea.

Desde Covadonga han estado todos ustedes en nuestras oraciones. Allí nos mandó María, a orar por la unidad de España en este momento tan doloroso y duro para la Patria de los españoles, y para la Madre Patria en el caso de quienes nos siguen desde hispano américa. También hemos rogado por el mundo entero y por la Iglesia que tantas dificultades atraviesa en estos críticos momentos. Nuestro auxilio está solamente en la Santísima Virgen, vencedora de las herejías, vencedora del dominio de Satanás. Hemos tenido el placer de visitarla en la Santa Cueva por largas horas y orar desde lo profundo de nuestro corazón por todos nuestros estimados lectores.

También tuvimos la dicha de conocer un poco más profundamente la espiritualidad de San Pedro Poveda, fundador de la Institución Teresiana y quien años antes de su martirio fuera Abad en Covadonga. Visitamos la casa que la institución tiene en Covadonga y que él adquirió para su apostolado, y disfrutamos viendo muchas de sus reliquias, como la custodia usada por él, algunos ornamentos, su mesa de escritorio, su confesionario, y tan bellos detalles de este mártir glorioso de nuestra fe. Que como él, estemos prestos, si Dios así lo desea, a dar la vida por Cristo y por la patria. Espero pronto poder escribir algún recuerdo de este glorioso mártir de Cristo.

Un abrazo cordial a todos y gracias por tantas muestras de afecto, apoyo y cariño.

Ahora toca bajar del Tabor y poner los pies en el suelo. La lucha continúa…..y venimos con la coraza reforzada por María, la Santina.

Montse Sanmartí

