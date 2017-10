¡ESPAÑA SALVARÁ SU UNIDAD SI JUNTOS ORAMOS EL ROSARIO EL 7 DE OCTUBRE! ¡POR FAVOR, ÚNETE!

Dice el Señor en el Evangelio:

“…. en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: “Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible”. (Mt 17;20)



Estas palabras debieran bastarnos para confiar contra toda esperanza en estos momentos de gran zozobra en España. Como española y catalana que soy, nacida en Barcelona y de familia de raíces catalanas, puedo deciros que estos momentos son de una inmensa tristeza y dolor profundo. Ver a Cataluña en este estado es algo que no se puede explicar con palabras, porque han sido más de treinta años de caciqueo, de mentiras y embustes que han traído la desolación al alma de este noble pueblo, pueblo de grandes santos y mártires, pueblo que ama a España, por ser su nación y a quien estos “violadores y asesinos del amor patrio” han buscado abortar en los corazones de las gentes de nuestra tierra, y que en muchos casos lo han logrado, a tenor de lo ocurrido estos días.

Estos “violadores y asesinos del amor patrio” han sido principalmente dos: los medios de comunicación monitoreados por la masonería y la Iglesia Catalana, para la que ha primado el catalanismo por encima de la unidad y la salvación de las almas.

La televisión autonómica, TV3, el ente pagado por todos los catalanes y que se ha ocupado prioritariamente de pisotear las grandezas de nuestra patria, ha trabajado muy bien. Su labor ha sido destrozar todo recuerdo y todo amor patrio. No ha sido el de “hacer caer en el olvido”, ¡NO! Su preocupación principal ha sido la de denigrar nuestras glorias españolas. Hartas muestras de ello tenemos en las que desde este medio se ha promovido el odio y el aborrecimiento a todo lo que oliera a España. Y esta generación que ha crecido con los ” inofensivos dibujos animados en catalán” es la que hoy grita ¡VOLEM VOTAR! (¡QUEREMOS VOTAR!). Esta generación muere por desconocimiento total, se le ha privado de toda la verdad y ya no sabe quienes fueron las figuras que debieran ser su orgullo, antes por el contrario, aplastan sin piedad a quienes dieron todo por el país, a quienes engrandecieron una nación, a quienes la hicieron progresar sin parangón, tanto económica como espiritualmente. Los colegios tampoco se han quedado atrás en ello. Cuando tenía yo 13 años, más o menos, y ahora tengo 50, ya se empezaba a hablar en la escuela de la mentira del 11 de septiembre y se nos adoctrinaba en la dirección de que “España nos roba”. Los que osáramos decir algo en contra éramos “raritos” y se nos llamaba “fachas”………el resto, ya ven. Trabajo arduo, trabajo sin descanso. Es como lo de la gota que acaba horadando la roca con el correr de los años. El nacionalismo no basa sus fundamentos en el amor a su tierra sino en el odio a los que considera fuera de ella. Nuestra generación no ha conocido el amor a Cataluña, sino el odio a España.

Por otro lado, decíamos que la Iglesia catalana ha tenido mucha parte de culpa en este tema. Desde Montserrat, un foco infecto de catalanismo vertido al resto de la Iglesia de Cataluña, se ha creado un movimiento de división y de culpable pecado de abandono de las almas, pues han preferido hablar desde el púlpito en catalán, antes que salvar a las personas que no entienden esta lengua. ¿Que no me creen? Soy testigo directo de ello. He vivido situaciones de vergüenza ajena al ver a ciertas personas de otros lugares acudir a una misa de funeral y tener que escuchar una lengua que no entienden, porque según ciertos clérigos, “el que viene de fuera, que se adapte”. Estos clérigos y obispos, no tienen por padre a Dios. Su dios es Cataluña, su dios es “Una Cataluña independiente”, tal y como les contaba en uno de mis artículos de hace algunos meses.

Este 1 de octubre hemos visto imágenes insólitas a este respecto. El recuento de votos del referéndum ilegal dentro de una parroquia, mientras los asistentes cantan “El Virolai”, el himno a la Virgen de Montserrat. ¡Pobrecita, mi Virgencita de Montserrat! Convertida por estos pobres incautos en referente del separatismo. ¿Quiere esto una madre? ¿Quiere la separación de los hijos o que todos estén unidos junto a ella en su casa?

Ante estas y otras tantas cosas que llevo en mi corazón y que por falta de tiempo y para no alargarme voy a obviar, sabemos que es tiempo de actuar. Somos conocedores de que a nivel social se están poniendo muchos medios importantes. Concentraciones necesarias, como la prevista en Barcelona para el domingo día 8 en Plaza de Urquinaona. Muestras de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil y la Policía Nacional. Muestras de apoyo a los catalanes por parte de miles de españoles que saben que quienes quieren la secesión son pocos en comparación de los que no la quieren. Todo esto es fantástico y hay que hacerlo, porque somos humanos y como seres humanos, necesitamos estar unidos y sentir el calor fraternal.

Pero desde nuestra página queremos hacer una propuesta grande. Una propuesta que llegue al Cielo, porque el Cielo es el único que puede cambiar el curso de estos tristes hechos que pueden desembocar en una guerra civil. Y justamente viene esta propuesta desde mi Barcelona natal, la capital de Cataluña, tan machacada estos días, puesto que en la catedral es donde se venera el Santo Cristo de Lepanto, muy relacionado con esta petición.

La idea es repetir, 446 años más tarde, aquella iniciativa que movió al papa san Pío V al recomendar el rezo insistente del rosario para vencer una batalla que podía darse por perdida. Era el 7 de octubre de 1571. Recordando la historia, nos llena de esperanza el hecho de la victoria en Lepanto, sabiendo la inferioridad de las fuerzas de la Santa Liga que combatía en contra del ejército otomano, en las costas del Peloponeso. Todo hacía prever una derrota del bando cristiano. A la inferioridad numérica se sumaba el viento desfavorable, que sabemos bien que en este tipo de batallas navales es crucial. Pero el santo rosario pedido por el Papa y que se rezó con insistencia y con fe, logró la que parecía la más difícil de las victorias frente a un ejército con fama de indestructible. Pueden acceder a la historia de la batalla aquí.

Por tanto, amados lectores, les pedimos, como hiciera san Pío V en este sábado 7 de octubre, elevar nuestras oraciones a Nuestra Señora del Rosario, uniéndonos como en aquel entonces, en una SANTA LIGA ESPIRITUAL, porque la batalla que libramos no es contra sangre ni contra carne, sino contra los poderes infernales y bien sabemos que la única arma que tenemos en estos tiempos y que encadenará al demonio y sus secuaces es, ni más, ni menos que el Santo Rosario.

Les emplazamos a unirnos en una cadena de hombres, mujeres y niños, una cadena insdestructible, porque está encabezada por María. Cada uno deberá proponer rezar ese día especialmente el Santo Rosario por la unidad de España, por el Triunfo de María sobre nuestra patria, y sobre la Madre Patria en el caso de tantos lectores de bien que nos siguen desde hispanoamérica. Hermanos hispanoamericanos, les necesitamos. Necesitamos de los hijos, en este momento crítico. Su Madre está herida de muerte y requiere en esta hora a todos sus amados hijos junto a la vera de su lecho. Si los reúne a todos es muy posible que sane su herida mortal y no se rompa la unidad que tanto anhela, como buena madre.

LUGAR: Cada uno donde se encuentre.

DÍA: Sábado 7 de octubre

HORA: Extensiva a todo el día en todos los países.

COMETIDO: Rezo del Santo Rosario por la Unidad de España. Cada persona sabe si puede rezar una parte, o más. Sería deseable poderse repartir el rezo de las 4 partes del Santo Rosario a lo largo de todo el día.

FINALIDAD: Arrancar a Dios, por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María la gracia inapreciable de la Unidad de España y el no avance del comunismo en ella.

Pedimos a todos los lectores de nuestra página nos ayuden a dar a conocer esta iniciativa para que ese día 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, lleguen millones de rosarios al Cielo y alcancen la tan deseada gracia.

AMGD

Montse Sanmartí.

