ENTREVISTA AL PRIMER FIRMANTE COLOMBIANO DE LA “CORRECTIO FILIALIS” A FRANCISCO

Tenemos el gusto de compartir con nuestros estimados lectores la transcripción de la entrevista realizada al primer firmante colombiano de la “Correctio Filialis” a Francisco. El entrevistado es el Dr. Francisco Arturo Cuenca Flórez, médico especialista en Fisioterapia en la Universidad Nacional en Bogotá. El periodista Henry Gómez Casas realiza esta interesante entrevista para Radio Rosa Mística Colombia y el Informativo Católico.



H-¿Por qué motivo firmó usted la Correctio Filialis?

Dr-Sí, gracias, don Henry. Desde hace ya varios meses habíamos visto que uno de los problemas del papa Francisco es la ambigüedad que emplea para aparentemente enseñar doctrina; es una ambigüedad, que a mi modo de ver, conlleva un veneno terrible, porque da la opción de pensar una cosa y pensar otra diametralmente opuesta. Lo habíamos visto con la encíclica Amoris Laetitia, donde da a entender que se le puede dar la comunión, terrible sacrilegio, a las personas en pecado moral. No lo dice explícitamente pero lo da a entender, y es el motivo por el que unos cardenales le hicieran una solicitud, es decir, una dubia, para que él contestara a esto; hizo caso omiso a la respuesta, obligó a que los cardenales divulgaran eso públicamente. Tampoco lo contestó. Y ahora nos encontramos con que un grupo de católicos en el mundo, le dirigen nuevamente una solicitud filialmente respetuosa, pidiéndole que aclare y corrija una serie de terribles herejías que está diciendo de un tiempo para acá. Pues también ha hecho caso omiso, no ha contestado absolutamente nada, entonces nos piden a varios católicos que queramos apoyar esa solicitud cordial al Papa, y por supuesto yo firmé. Realmente yo creo que es un sentimiento que llevamos en el corazón, una espina en el corazón, la mayoría de los católicos, y es que nos quieren destruir lo más sagrado que tenemos, que es nuestra hostia consagrada. Ah, y no solo eso, nos quieren destruir muchas cosas, porque ellos saben que partiendo de ahí nos destruyen nuestro catolicismo, y no se puede. Un verdadero católico no puede dejar tocar lo más sagrado que tenemos que es la presencia de Nuestro Señor en la Eucaristía. No podemos permitir un sacrilegio frente a eso que es lo más grande que tenemos en el mundo, para nosotros, para nuestra vida actual y nuestra vida futura.

H- Dr. Cuenca, usted es el primero que firma la Correctio Filialis, que suscribe la Correctio Filialis. ¿Usted conoce más gente en Colombia que estaría dispuesta a hacerlo?

Dr.-Yo creo que muchísimos, por lo que hay que divulgar esa solicitud porque muchas personas ni conocen la Correctio ni se han enterado siquiera que se puede firmar. Por tanto, en la medida que muchas personas lo sepan van a quererlo hacer.

H- ¿Cúal cree usted, Dr. Cuenca, que es la posición de la Conferencia Episcopal Colombiana frente a esta situación que se presenta en la Iglesia?

Dr.-Pues, Henry, lamentablemente yo he visto un silencio cómplice, frente a las herejías que estamos aguantándole al papa Francisco. Nosotros sabemos que ellos tienen necesidad o la obligación de una “obediencia ciega” en muchos aspectos, pero por encima de cualquier consideración humana, está el respeto a Nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe primar y debiera motivar también una reacción seria; respetuosa, pero seria, frente a lo que está haciendo el Papa. Lo que nosotros vemos es un silencio cómplice, un silencio mediocre. Un silencio que está yendo en detrimento de la misma Conferencia Episcopal colombiana, y no solo colombiana, mundial. Tenemos por ejemplo conferencias episcopales como la de Filipinas, que le ha dado autorización a los sacerdotes para dar la comunión en pecado mortal. ¡Por favor! La de Polonia ha sido la única Conferencia Episcopal digna que se ha negado a hacer semejante aberración.

H- Así es, eso es lo que indican las noticias, sí. El profesor Pier Antoni, desde Chile, quien fue el motivador de este documento, ha dicho que quienes lo suscriben y ya van 180 personas de todo el mundo, son personas muy sencillas pero conocedoras de la doctrina y del Magisterio de la Iglesia. ¿Cree usted, Dr. Cuenca, que el Papa Francisco y el Papa responderán a la Correctio Filialis?

Dr.- Pues qué quiere que le diga. A mi me llama la atención una cosa: si se hubieran cometido errores involuntarios, al darse cuenta uno, más siendo uno el Papa, que comete un error que está causando tremenda confusión en el mundo y que expone a que se cometa el sacrilegio mayor que se pueda cometer, pues uno viene a corregirlo y uno enseguida hubiera tendido a corregirlo. Ese silencio indica muchas cosas, le da a uno la impresión de que el Papa está siendo manejado por la masonería mundial o que el Papa es masón, y uno sabe que la masonería quiere destruir el catolicismo para imponer sus principios en el mundo, para imponer su gobierno en el mundo. A mi lo que me da la impresión es que eso ha sido hecho a voluntad, y se ha llevado tal vez la sorpresa pues no se imaginó que iba a haber esa reacción tan seria en el mundo. Pero hasta el momento no ha hecho absolutamente nada, y al parecer es a nosotros, los laicos, los católicos y los religiosos que quieran correr el riesgo de lo que pueda conllevar su reacción, los que tomemos caminos para evitar que esto siga pasando.

H- Recientemente estuvo en Colombia, va a hacer un mes, el papa Francisco. ¿Cúal es la lectura de esa visita que hizo él a Colombia?

Dr.- Pues yo creo que trató de ser prudente, hasta como cuando en Villavicencio tenía que dejar sentada su herejía, cuando dijo que Nuestro Señor tenía sangre impura. Había sido prudente, no se había querido meter mucho en política, no había dicho mayores cosas. Las cosas generales y comunes dichas con mucha retórica que a la gente del común las conmueve, pero que en sí no conllevan un proceso de conversión para las personas. Pero ya en sus últimas visitas en Villavicencio, su última visita, fue cuando cometió esa semejante blasfemia de decir que Nuestro Señor tenía sangre impura. Es así como actúa el Papa y como lo hemos visto actuar siempre. Es una actitud soterrada, ambigua y a mi modo de ver, voluntariamente programada.

H- Dr., voy a pasar a algo más personal. Mucha gente de la que nos está oyendo en este momento y de la que ha visto su nombre como signatario de la Corretio Filialis, estará preguntándose quién es el Dr. Francisco Arturo Cuenca Flórez.

Dr.- Bueno, sí, yo soy médico y mi especialidad es Fisioterapia. Resido aquí en Bogotá, tengo mi consultorio en la clínica Palermo y ya desde hace muchos años, soy una persona de la tercera edad, desde hace años estoy en esto y realmente he tratado con el paso de los años de afianzarme y de defender lo más grande que tenemos en el mundo que son nuestros principios católicos. Y eso fue lo que motivó desde un principio, no solo a mi, hay muchas personas, todas personas que se den cuenta de que nos quieren destruir realmente, sabe que tiene que dar un paso, así sea un granito de arena, pero todos tenemos que hacer algo para que no nos destruyan nuestro catolicismo, que es lo que quieren hacer. Desgraciadamente, en este momento, tenemos un Papa que no inspira en absoluto confianza, que es el papa Francisco, y un Papa santo que está oculto, que lo ocultaron, que es el papa Benedicto. Todavía tenemos un Papa y es el Papa Benedicto. Y ese soy yo, soy un médico fisioterapia, dedicado a mi profesión, y obviamente trato de ser, con la ayuda del Espíritu Santo lo mejor católico posible.

H- ¿Y usted es un católico comprometido, Dr. Cuenca?

Dr.- Pues, tratamos, tratamos. Tiene uno que andar pegado de la oración y mucha fuerza de voluntad, porque sé que el rumbo de un católico no es fácil. Debo decir grandioso, pero es una lucha diaria.

H- Dr. Francisco Arturo Cuenca Flórez, muchísimas gracias por estas declaraciones que le da usted a Radio Rosa Mística Colombia y al Informativo Católico. Esperamos en otras ocasiones volver a tener contacto con usted y estamos pendientes de todo lo que sucede.

Dr.- Con mucho gusto, Henry y que el Señor les acompañe en todo este proceso. Muchas gracias.

Agradecemos y oramos por el Dr. Cuenca y por todos los firmantes de la Correctio Filialis por amor a la verdad y fidelidad al Magisterio.

Puede acceder a la entrevista en audio clicando aquí.

Editado por Como Vara de Almendro

