A veces me siento dentro de un rebaño , oigo a mi alrededor hablar a mis amigos y pienso, ¿ ahora esto es lo que hay que decir?.

Es cómo si hubiera que esperar a que alguien con autoridad les dijera :

Ahora hay que decir esto, porque lo dice fulano.

Ahora hay que ser muy positivos , porque es lo que se lleva y lo dice mengano.

Ahora hay que ir a las periferias y oler a oveja porque lo dice el papa.

Ahora hay que leer el libro “evangelizar sin levantar la voz” porque es el último que ha salido.

Llevo mucho tiempo pensando que vivimos en una sociedad líquida, con ideas líquidas y llena de personas líquidas. Queremos que nuestros hijos tengan las ideas claras, pero no demasiado, para que no los tachen de fundamentalistas. Queremos que hablen con autoridad, pero no demasiado alto para que no los tachen de agresivos. Queremos que sean arriesgados, pero no demasiado para que no los tachen de locos. Queremos que hablen claro, pero no demasiado para que nadie se sienta ofendido. Queremos que sean líderes, pero que caigan bien a todo el mundo. Queremos que sean generosos, pero no demasiado, no sea que tengan una vocación demasiado radical. En el fondo ganar la carrera, sin entrenar, ni arriesgar y eso no es posible.

Queremos imitar a Jesucristo, ignorando que lo tacharon de loco, de borracho, ignorando que sacó el látigo, ignorando que murió en la Cruz por nosotros.

Decía Chesterton, que en su proceso de conversión al catolicismo fue directamente al nuevo testamento:” Y allí en vez de encontrarme con la suave persona peinada con la raya en medio y con las manos implorantes, me encuentro con un ser extraordinario, con labios de trueno y actos de bárbara decisión, que derrumba mesas, ahuyenta los demonios…”

Decimos que queremos predicar el evangelio, pero queremos ser mejores que Jesús y que San Pablo y pensamos que si damos unos toquecitos de los nuestros, todo el mundo lo aceptará porque en el fondo no queremos predicar el Evangelio de Jesús,“escándalo para los judíos y locura para los gentiles”.

Creo que necesitamos leer a los santos que con su vida nos han trasmitido el tesoro de la fe y creo que no debemos censurar lo que no nos gusta de los evangelios, ni de la vida de los santos.

¡ Que arda tu corazón!

Artículo original visto en El oriente en llamas.

Me gusta: Me gusta Cargando...