¿SE HAN INFILTRADO LOS ABORTISTAS EN LOS MOVIMIENTOS PROVIDA? ¿ES OBLIGATORIO SER BERGOGLIANO PARA PODER SER “PROVIDA”?

Podría ser. Ya nada es extraño. Ésta es una inquietud que surge ante la situación de la cual he sido informado y que se presenta en Colombia. Ha sucedido que un grupo de periodistas está siendo consultado por directivas de ¨40 Días por la Vida¨ para conocer su apoyo o no al Papa Francisco. Si lo apoyan les es concedida una entrevista y difunden toda la información de la campaña; si no lo apoyan los vetan junto con el medio de comunicación que representan y no difunden la información de su campaña. Errada forma de manejo de medios de comunicación, ¿no es cierto?

Esta manera de proceder va en contra de la libertad de prensa, de la libertad religiosa, de la libertad de expresión. Nadie acepta la presión a los medios de comunicación y menos por debajo de la mesa.

No se entiende que una persona que se dice provida, que es líder nacional provida, haga estas preguntas a los periodistas que solo cumplen con sus deberes y dan a conocer qué es el aborto, luchando contra él, más allá de su opinión sobre Francisco.

Primero porque para ser provida, para defender la vida no es necesario ser católico o no es obligatorio serlo. Hay judíos, musulmanes, ateos, agnósticos y de otros credos que son provida.

Condicionar la actividad provida a que se apoye o no a un Papa es un error craso que solo muestra ignorancia, sectarismo y muy poca fe.

Quien es provida no puede apoyar a una persona que ha nombrado a abortistas en importantes cargos de la Academia Pontificia para la Vida y abre las puertas de la Santa Sede a conferencistas abortistas como Michelle Bachelet y otros que ya han pasado por las aulas vaticanas infectándolas del espíritu de la muerte.

Quien es provida no puede respaldar a alguien que califica como ¨conejas¨ a las madres que han concebido varios hijos.

Quien es provida no puede apoyarse en una Conferencia Episcopal como la Colombiana que avala un falso proceso de paz con las FARC en el que está incluida 100% la Ideología de Género que busca ampliar la cobertura del aborto, aunque expidan comunicados en contra poco creíbles.

La inexperiencia de quienes dirigen en Colombia ¨40 días por la vida¨ y el desconocimiento de la fe católica los ha llevado a convertirse en un ¨ridículo tribunal¨ para la prensa, dando a entender que solo se puede defender la causa provida si se apoya a Francisco. ¡Que ignorancia tan terrible! ¡No sé si reírme o llorar!

DAVID DE JESUS

Me gusta: Me gusta Cargando...