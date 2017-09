El periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, “Avvenire”, lanza el vuelo hacia la anticoncepción

No solamente la Ideología de Género y ius soli. Ahora, el periódico de la Conferenica Episcopal Italiana “Avvenire” abre también la posibilidad a la anticoncepción.



La Nuova Bussola Quotidiana por Marco Tosatti (20-09-2017)

¿Qué debemos esperar del grupo de estudio histórico sobre la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI? Como recordarán, y si no lo recordamos ahora, en el mes de mayo pasado se habló de una posible comisión de estudio sobre la Humanae Vitae, para ver si era posible actualizarla. Resumiendo: encontrar el modo de endulzar, plegar y atenuar el “no” categórico a cualquier forma de anticoncepción química o mecánica. La existencia de la comisión fue desmentida por el arzobispo Paglia, Presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Vente días más tarde la Radio Vaticana anunciaba la existencia de un grupo de estudio encabezado por mons. Gilfredo Marengo. El propio Marengo declaraba a la Radio Vaticana que con este trabajo “será posible dejar aparte muchas lecturas parciales del texto”. El grupo estudiará aquellos documentos que hasta ahora estaban bajo secreto, para salir a la luz “toda la cuestión complicada de la Pontificia Comisión, que trabajó desde 1963 a 1966 y que finalmente no le dio (a Pablo VI) aquello que le era útil para poder proceder a elaborar la Encíclica, por lo cual Pablo VI casi tuvo que empezar a solas, con el agravante de que en aquellos años hubo una opinión pública eclesial no sólo polarizada entre favorables y opuestos a la píldora, sino que hubo también una análoga contraposición que estaba muy presente en la comunidad de teólogos en ese momento”.



Del argumento se ha ocupado ya en diversas ocasiones el periódico de los obispos italianos, Avvenire, Luciano Moia, que a menudo interviene en temas relativos a la familia y a la teología moral. El 30 de agosto pasado, Moia escribía, hablando del grupo de trabajo: “Un estudio para reactualizar el mensaje de Pablo VI sobre la vida, para traer a la luz el procedimiento riguroso elegido para documentarse y profundizar sobre el asunto antes de escribir la Humanae Vitae. Quien ha hablado de comisión secreta para reajustar o revocar con un hipotético futuro documento las indicaciones del papa Montini sobre la regulación de la natalidad, está totalmente fuera del camino”.



¿Pero será así? Nos parece que la cuestión de la Humanae Vitae está evolucionando rápidamente, con actualizaciones continuas. Y será quizás por ese motivo que Luciano Moia escribió en Facebook, dialogando con dos especialistas en teología: “Querido XXXX. Su pregunta es obviamente un artefacto retórico. Usted sabe mejor que yo que el debate anticonceptivo ha estado produciéndose durante medio siglo y que el mismo Pablo VI dijo claramente que la Humanae Vitae no debería ser indefinidamente vinculante para las conferencias episcopales. Por tanto él mismo estaba abierto a otras consideraciones. Ahora Amoris Laetitia, introduciendo el gran punto de inflexión del discernimiento, reabre fuertemente el debate. El estudio de Don Marengo es oficialmente histórico. Pero cuando se conozcan todos los pasos que llevaron a Pablo VI a decidir de esa manera, inevitablemente habrá nuevos argumentos para revaluar la cuestión “.

Y respondiendo a otro amigo de facebook, una persona que trabaja en un instituto focalizado en aprobar el diaconado femenino, una nueva ética sexual para la Iglesia y la aprobación por parte de la misma Iglesia de los anticonceptivos, decía: “He estudiado muy bien el caso. Entiendo perfectamente que en un artículo de un periódico toda esta reconstrucción histórica no pueda encontrar espacio. Y sobretodo que tú puedas explicarte con una soltura, digamos así, que en otros contextos no se consiente, o no es oportuna. Dicho esto, el próximo 20 de septiembre daremos espacio a vuestro documento, y continuaremos siguiendo paso a paso este debate que es verdaderamente ejemplar para entender la difícil relación contradictoria y compleja entre la Iglesia y la sexualidad”.