“ÚLTIMAS NOTICIAS DE SANTA MARTA. EL NUEVO MOTU PROPRIO DE BERGOGLIO: LA DEMOLICIÓN DEFINITIVA DEL MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA” de Fra Cristoforo

Con este nuevo Motu Proprio (ver aquí) Bergoglio sustituye el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, fundado por el Papa Juan Pablo II, por el “Pontificio Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia”. ¿Aparentemente parece no cambia nada, no? Pero esta palabrita sin embargo lo cambia todo. Donde dice “Estudio” lo ha sustituído por “Ciencia”. Es cierto. Porque la familia según Omissis es “fluida”. Lo ha repetido a lo largo y ancho en Amoris Laetitia. Y lo confirma ahora en este nuevo documento, que los famosos “desafíos” hoy son aquellos con diferentes realidades familiares. ¿Qué entender entonces? Se entiende lo que dice: “El cambio antropológico y cultural que afecta a todos los aspectos de la vida actual y requiere un enfoque analítico y diversificado, no nos permite limitarnos a la práctica pastoral y la misión que reflejan las formas y patrones del pasado. Debemos ser intérpretes sabios y apasionados de la sabiduría de la fe en un contexto en el cual los individuos son menos apoyados por las estructuras sociales que en el pasado, en su vida afectiva y familiar”. En pocas palabras: hoy el concepto de familia, según Bergoglio, no puede estar ligado al pasado (al Evangelio y de la enseñanza bimilenaria de la Iglesia Católica). Así, parejas concubinas pueden recibir la comunión, uniones civiles gay, etc….Y para actualizar la Iglesia, Bergoglio ha pensado en demoler la “TEOLOGÍA MAGISTERIAL” de Juan Pablo II, para sustituirla con su “APOSTASÍA MAGISTERIAL” a nivel “científico”. He aquí como sutilmente el inquilino de Santa Marta quiere dar el golpe de gracia a la familia y al matrimonio.

Pero hay algo más. Mi fuente me dice que esta historia de la “escuela teológica” tiene la tarea de absorber lentamente con la nueva ideología todas las revistas católicas incluidas las hojas dominicales a fin de hacer llegar al “pueblo” lentamente la nueva mentalidad de apertura.



Golpe al corazón de la familia. Golpe al corazón de la Iglesia. En este punto ¿aún no hay nadie que tenga nada que decir?

Fra Cristoforo

Artículo original Anonimi della Croce



Traducido por Montse Sanmartí para Como Vara de Almendro

