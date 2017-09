BENEDICTO XVI NIEGA QUE POR LAS VENAS DE JESÚS CORRA SANGRE PAGANA

Estimados lectores de Como Vara de Almendro, hoy tenemos un regalo para compartir para todos ustedes. Nos lo hace llegar una amiga de nombre Ángeles, que cual un ángel nos ha aportado una grata noticia. Se trata de una cita del libro de Benedicto XVI, el papa erudito y sabio, el papa callado y humilde y por ende finalmente ensalzado, tal como dice el Magníficat. El papa para el cual muchos pedían que fuera elevado a la categoría de Doctor de la Iglesia, ya en vida.

Muchas personas se han preguntado el porqué Benedicto no habló tras la blasfema y herética frase de Bergoglio en Colombia. Pero lo que nadie contaba es que Benedicto tenía “los deberes al día” y ya habló de ello muy claramente en sus escritos. El texto que compartimos con todos ustedes, está sacado del libro “La infancia de Jesús” , Editorial Planeta. Capítulo I, páginas 14 y 15, libro que leí hace un año y que recomiendo vivamente a todos ustedes. Tras la triste frase”por las venas de Jesús corre sangre pagana“, hemos recibido muestras de solidaridad y apoyo a nuestros escritos, pero también, no podemos negar que muchos se han abalanzado sobre nosotros y nos han criticado por decir que esa frase contiene una gravísima blasfemia y encierra varias herejías. En el texto de Benedicto XVI que seguidamente compartimos se confirma, de un modo simple, todo lo que Como Vara de Almendro ha sostenido desde un principio. Aquí el texto:

“La genealogía de Mateo es una lista de hombres, sin embargo, antes de llegar a María, se menciona a cuatro mujeres: Tamar, Rahab, Rut y la mujer de Urías ¿Por qué aparecen estas mujeres en la genealogía? ¿Con qué criterios se las ha elegido? Se ha dicho que estas cuatro mujeres habrían sido pecadoras. Así, su mención implicaría una indicación de que Jesús habría tomado sobre sí los pecados y, con ellos, el pecado del mundo, y que su misión habría sido la justificación de los pecadores. Pero este no puede ser el aspecto decisivo en su elección, sobre todo porque no se puede aplicar a las cuatro mujeres. Es más importante el que ninguna de las cuatro fuera judía. Por tanto, el mundo de los gentiles entra a través de ellas en la genealogía de Jesús, se manifiesta su misión a los judíos y a los paganos. Pero, sobre todo, la genealogía concluye con una mujer, María, que es realmente un nuevo comienzo y relativiza la genealogía entera.”

Ha llegado pues la hora de hablar, hermanos. Fuera los miedos. Frente a la verdad no hay excusas. Es hora de defender la Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación ¡¡¡Salgamos en defensa de la verdad de nuestra fe!!! No podemos dormir, ya lo dijo Santa Teresa, nuestra santa castellana, la escritora y andariega abulense:

YA NO DURMÁIS

Todos los que militáis

debajo desta bandera,

ya no durmáis, no durmáis,

pues que no hay paz en la tierra.

Si como capitán fuerte

quiso nuestro Dios morir,

comencémosle a seguir

pues que le dimos la muerte.

Oh qué venturosa suerte

se le siguió desta guerra;

ya no durmáis, no durmáis,

pues Dios falta de la tierra.

Con grande contentamiento

se ofrece a morir en cruz,

por darnos a todos luz

con su grande sufrimiento.

¡Oh, glorioso vencimiento!

¡Oh, dichosa aquesta guerra!

Ya no durmáis, no durmáis,

pues Dios falta de la tierra.

No haya ningún cobarde,

aventuremos la vida,

pues no hay quien mejor la guarde

que el que la da por perdida.

Pues Jesús es nuestra guía,

y el premio de aquesta guerra

ya no durmáis, no durmáis,

porque no hay paz en la tierra.

Ofrezcámonos de veras

a morir por Cristo todas,

y en las celestiales bodas,

estaremos placenteras.

Sigamos estas banderas:

pues Cristo va en delantera,

no hay que temer, no durmáis,

pues que no hay paz en la tierra.

Santa Teresa de Jesús