UNA ORACIÓN POR BARCELONA Y POR TODOS LOS QUE ESTAN SUFRIENDO POR EL ATENTADO DE HOY

Estimados lectores: hoy ha sido noticia la ciudad Barcelona, la ciudad que me vio nacer. A las 5 de la tarde una furgoneta embestía contra los viandantes que paseaban tranquilamente por la zona más emblemática de la Ciudad Condal, subiendo al bordillo de la acera e iniciando una carrera zigzagueante atropellando a multitud de personas que siempre se concentra en la Rambla de Canaletes, junto a plaza Cataluña, el centro neurálgico de la ciudad.

Cuando yo era solo una niña, y los atentados los protagonizaba en España la banda terrorista ETA, una mujer, María Ostiz, cantaba una canción que hoy vino a mi memoria; En ella se defendía la paz como un tesoro y la vida como la alegría. Ella, aunque Asturiana, se trasladó a vivir a Navarra y vio el dolor de esta noble tierra y de toda España en pleno al quebrarse por las víctimas de los atentados en el País Vasco. España entera sufría con estos atentados, que empezaron en dicho territorio para luego irse extendiendo al resto del territorio español. Hoy, precisamente, salía de la prisión uno de los terroristas de ETA tras 6 años de permanencia en la cárcel. No lo voy ni a nombrar, estas personas no se merecen publicidad gratuita.

Como entonces, hoy mi patria se tiñe de luto. Hoy España llora por las víctimas, en esta ocasión no asesinadas o malheridas por la ETA sino por los Yihadistas. Hoy lloramos porque nuevamente es a España a quien se busca desestabilizar, se busca quitar la paz de este país al que muchos odian, el país que ha sido por años punto de mira por su pasado glorioso, por la fe católica que profesa. Ahora los hilos los mueven otros titiriteros, titiriteros que desean implantar un Nuevo Orden Mundial, sembrando el terror que nos haga caer en el mutismo, que nos obligue a aceptar y bajar las orejas por temor o por poder tener en la mesa un plato de comida. Hoy lloramos lo que preveíamos iba a suceder, no hay que ser muy inteligentes para saberlo. El caballo de Troya era evidente. Mi ciudad estaba en alerta por ataque terrorista, alerta de 4 sobre 5, habiéndose detenido desde 2015 a 2017 a 171 personas involucradas en temas de la Yihad. Pero mientras, seguimos sintiéndonos “moralmente obligados” a abrir las puertas a todos, a abrir las puertas al descontrol, a todo el que quiera venir aunque su fe acepte el ataque a otros seres humanos por el mero hecho de no creer en su dios, por el mero hecho de querer imponer sus ideas a toda costa. Se nos mueve a aceptar a todo el mundo, sin pensar que hay personas que no pueden convivir con nuestra cultura, con nuestra religión, con nuestra manera de ser y de vivir. Y no es por racismo, no. Es por sentido común. Hoy hace falta que se imponga el sentido común. Se nos mueve a quitar los símbolos de nuestra fe en las calles y plazas, para no herir los sentimientos de los musulmanes que vienen de “acogida”, mientras que ellos erigen sus mezquitas. Algunos entran aquí, se establecen y finalmente matan sin pudor y sin temor. Hay quienes dicen que “también hay europeos que asesinan a su pareja y que no podemos generalizar”…… Pero no, señores. Ya ven lo que pasa en toda Europa con los inmigrantes. Latrocinios, violaciones, exigencias….nada de adaptarse a lo que aquí encuentran. Exigen que seamos nosotros quienes “nos adaptemos” a sus sangrientas costumbres y a su religión, que por mucho que digan ciertos personajes populistas, no es religión de paz. Por todo esto y mucho más les decimos a todos aquellos que vengan a España con otras intenciones que no sean trabajar y aportar al país, que no cesaremos de defenderla, ni callaremos ante tanta maldad. A todo aquel que quiera imponer su ley por la sangre, sepa que no es bienvenido, es más, queremos que se vaya, queremos que regrese a su país, porque valoramos nuestra paz como un tesoro, amamos la vida porque es nuestra alegría. Aquellos que amen la muerte no caben en nuestro país, aunque en sus documentos de identidad recen las palabras “Nacionalidad: española”. ¡No son dignos de España, no son dignos de pisar nuestra amada tierra! España es tierra de paz y de acogida, España es tierra de buenas y nobles gentes. El que piense diferente, ya está tardando en marcharse.

Hoy oramos y solicitamos a todos nuestros queridos lectores que se unan con sus oraciones a nosotros por tantas personas que han muerto y por quienes están sufriendo por causa de esta masacre: heridos, familiares de los heridos y fallecidos, amigos y la ciudadanía en general que se solidariza con las víctimas y que ve como la seguridad de todos los habitantes de la hermosa Barcelona se ve cercenada de esta forma tan horrenda.

Pedimos al Señor también por la conversión de los terroristas que infringen tanto dolor y desolación, y haga que se arrepientan de estos actos execrables. Que Dios proteja al mundo de nuevos ataques en cualquier lugar. ¡Qué sencillo es atentar ahora con esta “nueva modalidad” de atropellar a las personas! Se está convirtiendo en un tópico.

Me reafirmo como María Ostiz, si me permitís, adaptando un poco la letra a mi ciudad que me vio nacer y a mi país al que amo como un buen hijo ama a sus padres:

Vi la luz en Barcelona, pero mi sangre es España, en ella se hizo mi alma y con ella me crié. La sangre me dio la voz, y mi tierra el sentimiento, y hoy me duele hasta el aliento cuando siento su dolor. La bandera es solo un trapo, que cuelga de tu ventana, la bandera son tus manos, tu corazón y tu cara. La montaña es corazón, la rivera es alegría, y ya ves que a esta tierra mía, la bendijo un Gran Señor. NUESTRA PAZ ES UN TESORO, NUESTRA ALEGRÍA LA VIDA, SI TRAES ESTO EN TUS MANOS, ESPAÑA SERÁ TU AMIGA.

Montse Sanmartí

