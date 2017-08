SOBREMESA CON TOSATTI. “PEZ GORDO” Y EL DOCUMENTO SOBRE LOS MIGRANTES. DIVISIONES EN EL VÉRTICE DE LA IGLESIA. SE TEME UNA REACCIÓN A NIVEL EUROPEO

Stilum Curiae -22 agosto 2017- Marco Tosatti

El documento del Papa sobre la Jornada de Migrantes 2018 ha impresionado mucho a Pez Gordo, pero no solo a él. Se encontraba en Francia, por cuestiones de trabajo, y ha discutido, como verán, con otros Peces Gordos como él y juntos han elaborado algunas reflexiones…..



“Querido Tosatti, cuando he leído en su Stilum Curiae el mensaje del Papa para la jornada del migrante estaba en Francia y he comentado el documento con amigos franceses, sea católicos como no católicos. Le transmito sintéticamente algunas consideraciones esperando puedan ser útiles a nuestra pobre Igleisa católica, quizás siendo llevadas por alguno de sus piadosos lectores para ser tenidas en cuenta por algún miembro de la Jerarquía que aún reza, se arrodilla ante el Santísimo, se confiesa y, sobretodo, reflexiona. Veamos.



Primer punto de reflexión: al leer las declaraciones que ha escrito el Papa (“acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes”), nos dio la risa; primero porque faltaba el primer verbo en infinitivo: “retirar”. Segundo, porque todo esto implica otra omisión de otro verbo en infinitivo omitido: “sustituir (a los nativos)”. ¿Pero cómo puede la máxima Autoridad Moral en el mundo hacer estas declaraciones sin una particular competencia y conocimiento de la materia, sin explicación alguna sobre circunstancias de causa-efecto a las cuales se refiere?



Segundo punto de reflexión: se hizo evidente a mis amigos franceses que estas declaraciones hechas “sans réfléchir” (sin reflexionar), eran de algún modo “forcé” (forzadas). Parece evidente que son una prueba grande de la debilidad de este pontificado forzado a decir cosas impuestas por sus “electores”. Declaraciones, en efecto, demasiado increíbles, malas y equivocadas para ser concebidas racionalmente o incluso espiritualmente para el bien de los seres humanos, como él ha declarado.



Tercer punto de reflexión: el mundo laico-laicista empieza a no poder más debido a que percibe el riesgo de los errores irreversibles debidos a la confusión entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Y añadiré: entre aquello que es santo y aquello que solo lo parece. Esta preocupación del mundo laico crea riesgos de reacción de lo dicho en contra nuestra iglesia. Mis amigos franceses no se sorprenderían si en breve no interviniesen sus grandes “electores” porque el riesgo de degeneración es cada vez más evidente; alguno de ellos prevee y espera, de hecho, un documento (de este pontificado) de condena por actitudes de islamofobia.



Cuarto punto de reflexión: manifiestamente los vértices de la Curia romana e italiana están cada vez más divididos; el tono de las declaraciones del Secretario de Estado (Parolin) y del Presidente de la CEI (Bassetti) divergen de las del Pontífice. ¿Dimitirán en breve o serán licenciados también ellos? ¿Cuánto durara todo esto?



En efecto, la última cuestión en particular, parece intersante. Tal vez no tanto en relación con el Papa, sino más bien para las corrientes eclesiales que se enfrentan unas a otras, unas por los razonamiento, otras por el inmigracionismo selvático. Entre otras cosas ¿qué sentido tiene publicar con cinco meses de anticipación sobre la fecha del evento un documento del género, precisamente mientras en Italia está candente el tema del Ius Soli, y aquello de la inmigración y de la integración están en el blanco de toda Europa? O estamos delante de un error clamoroso de puntualidad de la comunicación vaticana, o bien cabe pensar en una ayuda voluntaria de alimentar polémicas y divisiones. Pero algo está sucediendo detrás aquellos Muros leoninos (que en cualquier caso son infranqueables, entendámoslo bien….)



P.D. La citación de Benedito XVI en tema de seguridad personal y nacional no es correcta, como pueden leer aquí. Pero no se menciona….

Marco Tosatti

Artículo Original Stilum Curiae

Traducido por Montse Sanmartí para Como Vara de Almendro