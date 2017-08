¿Sigue el Vaticano defendiendo la vida? ¿Es más importante el cambio climático que la dignidad humana?

Comparto con ustedes el vídeo de la portada que me hace llegar un sacerdote amigo que sabe de mi trabajo en el tema de la defensa del derecho a la vida de todo ser humano. Al verlo me he preguntado si a muchos católicos de hoy nos pasa algo parecido a lo que sucede a los protagonistas de esta historia real, vivida en la Alemania Nazi, y dramatizada en este excelente cortometraje. Y especialmente me pregunto si los mayores culpables de este genocidio actual que es el aborto, el mayor de los genocidios ocurridos jamás, son los que más debieran defender la vida. A tenor de lo que veo a mi alrededor desde agosto del año pasado, en que Monseñor Vincenzo Paglia tomo posesión del cargo de Presidente de la Pontificia Academia para la Vida Humana podría decir que los altos jerarcas de la Iglesia actúan igual o peor que el reverendo del film. Abajo doy muestras sobradas de ello. ¿Quiénes están haciendo estos cambios tan horrendos? Hagamos un poco de memoria.

Hace unos años empecé a trabajar junto a otras personas en la defensa de la vida. Unimos fuerzas, tiempo y ganas para hacer cosas tangibles en favor de los niños por nacer, muchos de los cuales eran abortados sin derecho a poderse defender. Fue por aquel entonces cuando me venía una frase a la mente: “los niños del corredor de la muerte”….. Había que orar por esos niños que podían ser salvados, pues estaban aún con vida, pero realmente estaban en el corredor de la muerte esperando a ser llevados al matadero. Orar y movilizar conciencias para andar los caminos necesarios y salvar a cuantos más mejor. Les hablo de mis inicios en temas provida, cuando Benedicto XVI era papa.

Pasaron los años y Francisco pasó a ocupar la Sede Petrina. Era muy reciente su elección, cuando el jesuita Antonio Spadaro le entrevistó para la revista Civiltà Cattolica. En dicha entrevista, Francisco ya empezó a mostrar su verdadera cara, cuando afirmó: “No podemos seguir insistiendo sólo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos”. Cuando leí estas palabras, publicadas a escasos meses de la elección de Bergoglio, concretamente el 30 de septiembre de 2013, se me heló la sangre, puesto que nunca en mi vida había escuchado algo semejante salir de la boca de un papa. Justamente lo contrario. Juan Pablo II fue el gran defensor de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Así, precisamente, escribió la Carta Encíclica “Evangelium Vitae” en la cual entre otras muchas cosas dice lo siguiente:

« Así como hace un siglo la clase obrera estaba oprimida en sus derechos fundamentales, y la Iglesia tomó su defensa con gran valentía, proclamando los derechos sacrosantos de la persona del trabajador, así ahora, cuando otra categoría de personas está oprimida en su derecho fundamental a la vida, la Iglesia siente el deber de dar voz, con la misma valentía, a quien no tiene voz. El suyo es el clamor evangélico en defensa de los pobres del mundo y de quienes son amenazados, despreciados y oprimidos en sus derechos humanos ». Hoy una gran multitud de seres humanos débiles e indefensos, como son, concretamente, los niños aún no nacidos, está siendo aplastada en su derecho fundamental a la vida. Si la Iglesia, al final del siglo pasado, no podía callar ante los abusos entonces existentes, menos aún puede callar hoy, cuando a las injusticias sociales del pasado, tristemente no superadas todavía, se añaden en tantas partes del mundo injusticias y opresiones incluso más graves, consideradas tal vez como elementos de progreso de cara a la organización de un nuevo orden mundial. 44. La vida humana se encuentra en una situación muy precaria cuando viene al mundo y cuando sale del tiempo para llegar a la eternidad. Están muy presentes en la Palabra de Dios —sobre todo en relación con la existencia marcada por la enfermedad y la vejez— las exhortaciones al cuidado y al respeto. Si faltan llamadas directas y explícitas a salvaguardar la vida humana en sus orígenes, especialmente la vida aún no nacida, como también la que está cercana a su fin, ello se explica fácilmente por el hecho de que la sola posibilidad de ofender, agredir o, incluso, negar la vida en estas condiciones se sale del horizonte religioso y cultural del pueblo de Dios.

Estas palabras de la encíclica “Evangelium Vitae”, ¿no están explícitamente contraviniendo las citadas por Francisco precisamente cuando cada día que pasa más y más crece el aborto?

Pues bien. Cuando leí la entrevista de Spadaro a Francisco y vi lo que dijo sobre este punto que tan de cerca nos tocaba a muchas personas que estábamos implicadas en la defensa de la vida, personalmente me sentí huérfana, tal cual lo digo. Lo comenté con varias amistades de mi confianza, que no sabían qué responderme. Una de ellas me dijo que escribiera a Francisco pidiéndole una aclaración. Así lo hice y dicha aclaración nunca llegó a mi. En mi comunicado dije a Francisco que me sentía totalmente desautorizada por él para hacer lo que había estado promoviendo, en ocasiones con gran sacrificio de tiempo y de renuncia, al igual que muchos otros hermanos en la fe, que veíamos como se nos dejaba despojados para hacer lo que Juan Pablo II pedía siempre, defender a toda costa la vida humana desde sus inicios. Como dije, jamás recibí una contestación. Lógicamente, no puede haber respuesta a una apelación que dejaría sin argumentos a cualquier bienintencionado católico con una mínima formación en la fe. Entonces, seriamente, me empecé a preguntar sobre qué era lo que promovía a Francisco al pronunciar aquellas palabras tan fuera de lugar en un pontífice, admás de las cosas que ya estábamos observando en aquellos inicios de pontificado. Como tpdp esto no me gustó nada decidí seguir observando de cerca todos sus movimientos.

Han pasado ya 4 largos años de pontificado. Y no solamente no ha mejorado la situación de los no nacidos en el mundo. El tema embarra ahora al Vaticano que ha adoptado cada vez más abiertamente posturas favorables al aborto, a la eutanasia, muerte asistida, fecundación in vitro y reconocimiento a la ideología de género. Así hemos podido constatarlo al ver en estos últimos meses la clase de personas puestas al cargo de la Pontificia Academia para la Vida, instituida por Juan Pablo II con el Motu Proprio Vitae Mysterium del 24 de febrero de 1998. Los objetivos de la Academia eran hasta hace poco: estudiar, informar y formar sobre los principales problemas de biomedicina y derecho, relativos a la promoción y a la defensa de la vida, sobre todo en la relación directa que estos tienen con la moral cristiana y las directivas del Magisterio de la Iglesia. Para realizar estos fines, en octubre de 1994 se instituyó la fundación “Vitae Mysterium”.

El primer presidente de la Academia fue el excepcional defensor de la vida, Dr. Jerôme Lejeune. Han seguido en estos años sucesivos varios nuevos presidentes, hasta llegar al actual que es Mons. Vincenzo Paglia, nominado el 15 de agosto de 2016. A raíz de esta nominación hemos acudido perplejos, cuanto no indignados, a otras nominaciones que han hecho que este estamento ya no defienda la vida. Las siguientes personas han sido llamadas a “trabajar” en la Pontificia:

Nigel Biggar, anglicano a favor del aborto

Entre los nuevos miembros no católicos, figura el nombre de Nigel Biggar, profesor de Teología Moral y Pastoral y director del McDonald Center for Theology, Ethics and Public Life en la Universidad de Oxford. En el año 2011, Biggar declaró en un diálogo con Peter Singer recogido por la revista Stand Point que “no está claro que un feto humano sea el mismo tipo de cosa que un adulto o un ser humano maduro y que, por consiguiente, merezca completamente el mismo trato”. Asimismo, apoyó que se permita el aborto en las primeras fases de la gestación: “Me inclinaría a trazar la línea para el aborto en las 18 semanas después de la concepción, que es más o menos el primer momento en que hay una cierta evidencia de actividad cerebral, y, por tanto, de conciencia.”

El Arzobispo Vincenzo Paglia, Presidente de la Pontificia Academia para la Vida, y del Pontificio Consejo para la Familia, ha defendido el nombramiento de Biggar, acusando a los medios católicos de “sensacionalismo”, y diciendo que aunque conocían las posturas de Biggar, este nunca las ha expresado por escrito.

P. Maurizio Chiodi, contrario a la Humanae Vitae y favorable a la eutanasia.

Otro de los nombres más controvertidos es el del teólogo moralista Maurizio Chiodi, docente en la Facultad de Teología de Milán y de Italia Septentrional. Chiodi se ha expresado desde hace tiempo en términos críticos sobre puntos importantes de la “Humanae vitae”, de “Donum vitae” y de “Evangelium vitae”. Está también en evidente discontinuidad con la encíclica “Veritatis splendor” de Juan Pablo II, mientras que por el contrario parece en sintonía con las aperturas actuales a un nuevo “discernimiento” sobre cuestiones como la anticoncepción, la fecundación in vitro, las orientaciones sexuales, “gender”, la eutanasia pasiva y el suicidio asistido.

Recientemente, el grupo dirigiso por el P. Chiodi para la revista jesuita italiana Aggiornamenti Sociali, ha publicado un apoyo a la legalización de la eutanasia en Italia afirmando que “En el pensamiento católico se afirma a menudo que estos medios son siempre obligatorios; En realidad, la ANH [nutrición artificial e hidratación] es una intervención médica y técnica y, como tal, no evita el juicio de proporcionalidad.” Contrariando a las instrucciones de Juan Pablo II y la Congregación para la Doctrina de la Fe, que señalan que “la administración de agua y alimento, aunque se lleve a cabo por vías artificiales, representa siempre un medio natural de conservación de la vida, no un acto médico. Por tanto, su uso se debe considerar, en principio, ordinario y proporcionado, y como tal moralmente obligatorio, en la medida y hasta que demuestre alcanzar su finalidad propia, que en este caso consiste en proporcionar alimento al paciente y alivio a sus sufrimientos.”

Avraham Steinberg, judío defensor del aborto y la Fecundación in Vitro

Reportes similares se han escuchado del rabino judío Avraham Steinberg, quien defiende el aborto, la fertilización in-vitro y el diagnóstico genético previo a la implantación. En 2008, Steinberg dijo a la Radio National de Australia que el embrión no tiene “estatus de humano” antes de los 40 días, y después de los 40 días tendría “un cierto estatus de ser humano, no un estatus pleno”.

Según el rabino, “El aborto no es permisible bajo la ley judía, pero si la situación de la madre está afectada psicológicamente al punto en que le podía causar un problema serio, entonces el aborto podría ser permisible a pesar del hecho de que por el bien del feto no deberíamos permitirlo”. Así, “caso por caso, el aborto podría ser ocasionalmente permisible, algo que probablemente nunca se ha visto desde la perspectiva católica.”

Steinberg también ha defendido el tamizaje genético pre-natal para discapacitados, para que los padres puedan “evitar el nacimiento de un niño Tay-Sachs o un niño con fibrosis quística, y así”, así como la investigación con células madre embrionarias, que implican la destrucción de embriones, afirmando que un embrion de pocos días “no es un ser humano, y en consecuencia no se comete un asesinato:”

Anne-Marie Pelletier, defensora de la comunión para adúlteros

Otro de los nombramientos llamativos es el de Anne-Marie Pelletier, profesora de Sagrada Escritura, Biblia y Liturgia en la École Cathédrale y el Studium de la Facultad Notre Dame del Seminario en París, Profesora de Antropología Filosófica y Bíblica en el Studium Théologique Inter Monastéres (Francia). Pelletier es recordada por haber sido elegida por el Papa Francisco para escribir las meditaciones del Viacrucis de 2017, así como haber participado en 2015 en la reunión secreta de obispos alemanes, franceses y suizos con el propósito de manipular el Sínodo de la Familia.

En tal reunión, Pelletier afirmó que la enseñanza de Jesús contra el adulterio, contenida en Mateo 19, 3-12, debería ser “actualizada” y ser “traducidas una y otra vez en el presente”, pues “se refieren a condiciones de vida que simplemente ya no son válidas por los cambios sociales y culturales.”

Los nuevos estatutos ya no exigen el juramento de Jerôme Lejeune

Al fundarse la Pontificia Academia para la Vida por el Papa Juan Pablo II, el Dr. Jerôme Lejeune redactó la Declaración de los Servidores de la Vida, como un juramento para ser firmado por los nuevos miembros de la academia al ser admitidos, y que reza:

Ante Dios y ante los hombres, declaramos que todo ser humano es para nosotros una persona. Desde la concepción hasta la muerte natural es el mismo ser que se desarrolla, madura y muere. El respeto absoluto de los pacientes no depende ni de la edad ni de la enfermedad. Al igual que la medicina permanece al servicio de la vida hasta su final, de igual modo la protege desde su inicio. Desde la concepción, la persona es inalienable. El óvulo fecundado, el embrión, el feto, el recién nacido, no pueden ser sometidos a la explotación.

Pues bien, en los nuevos estatutos de la Academia, hechos por el Papa Francisco, se ha eliminado la invitación a la firma de esta declaración y se sustituye por un compromiso genérico que dice “Los nuevos Académicos se comprometen a promover y defender los principios relativos al valor de la vida y de la dignidad de la persona humana”.

Mons. Vincenzo Paglia ha defendido la reforma diciendo que “los nuevos Estatutos requieren un mayor compromiso por parte de los miembros con la enseñanza provida de la Iglesia. Los nuevos estatutos exigen a los Miembros promover y defender los principios del valor de la vida y la dignidad de la persona, interpretados en conformidad con el Magisterio de la Iglesia.” mientras que “Los antiguos Estatutos contenían sólo una invitación, no un requerimiento, a firmar un documento separado referente a esos principios. (…) Creemos que los nuevos Estatutos están redactados de manera que expresan ese compromiso con más claridad y con más fuerza que la versión antigua.”

Sin embargo, los nuevos nombramientos desmienten lo dicho por Mons. Paglia, pues si fuera cierto que los nuevos estatutos exigieran mayor compromiso de los académicos con la enseñanza de la Iglesia, ninguna de estas personas podría haber sido nombrada como miembro de la misma.

Yo me pregunto si estar a favor del aborto, la fecundación in vitro, la eutanasia, ser contrario a la encíclica Humanae Vitae, no es ir en contra de las enseñanzas de la Iglesia. ¡¡¡Por favor, Monseñor Paglia!!! Un poco de respeto, que no somos tontos o ignorantes. Seamos serios, Monseñor y no digamos idioteces, que últimamente estamos sobrados de ellas en la Iglesia.

Hace también escasos días, recibíamos noticia a través del blog Stilum Curiae de posibles estudios en el Vaticano para examinar la que fue y es una encíclica impresionante por lo necesario del tema de la paternidad y el uso de los medios para ser padres responsables según el querer de Dios, la Humanae Vitae, que tantos sufrimientos acarreara a Pablo VI por la cantidad de opositores que tuvo en su momento.

Por si todo esto no fuera suficiente, nos enteramos a través de LifeSiteNews de la reciente noticia de que la Pontificia Academia de Ciencias ha anunciado un congreso sobre el cambio climático al que ha invitado a ponentes favorables al aborto y a un gobierno mundial.

Estará presidida por Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, quién manifestó hace escasos días que las directrices de Francisco son paralelas a las de la ONU . Ya sabemos como se ha desenmascarado a la ONU como promotora de la Ideología de Género, el aborto, la cultura de la muerte, entre otras muchas otras barbaridades. Dicho congreso tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre en el Vaticano. Los ponentes y sus curriculums son los siguientes:

John Schellnhuber

Fundador y director del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) y presidente del German Advisory Council on Global Change (WBGU)

Es considerado uno de los científicos sobre cambio climático más importantes del mundo y uno de los más claros defensores de la teoría de que la Tierra está sufriendo un calentamiento global catastrófico.

Schellnhuber también es conocido por su defensa de un gobierno mundial. Para evitar que se cumplan sus predicciones catastróficas de un cambio climático incontrolado, Schellnhuber propone que se organicen en el marco de las Naciones Unidas las formas indispensables de gobernanza mundial -o, según sus propias palabras, una «sociedad democrática global». Schellnhuber dice en un artículo de 2013, «Expanding the Democracy Universe» que «la democracia global podría organizarse en torno a tres actividades principales, a saber: (i) una Constitución de la Tierra; Ii) un Consejo Mundial; Y (iii) un Tribunal Planetario».

Sir Partha Dasgupta

Dasgupta es un defensor del control de la población, y ha llegado a elogiar el Índice de Desarrollo Humano de China a pesar de la brutal política de «planificación familiar» de ese país. También es mecenas de Population Matters, antes conocido como Optimum Population Trust, lobby que presiona a favor de lograr un «tamaño de población sostenible», incluyendo la «inversión del crecimiento de la población» en muchos países.

Dasgupta ha dicho que «necesitamos desentrañar los procesos que llevaron a los males que ahora estamos enfrentando. Es por eso que los simposios del Vaticano involucran a científicos sobre la naturaleza y materias sociales, así como a académicos de las humanidades. Que los simposios se celebren en la Academia Pontifica es también simbólico. Muestra que la antigua hostilidad entre la ciencia y la iglesia, al menos en el tema de la preservación de los servicios de la Tierra, ha sido sofocada».

Jeffrey Sachs

Sachs, de la Universidad de Columbia, y coorganizador de la conferencia del Vaticano sobre el cambio climático del año 2015, cree que el aborto es una manera legítima de reducir la población.

En su libro de 2008 Commonwealth: Economics for a Crowded Planet, hizo un llamamiento para legalizar el aborto como una manera rentable de eliminar «niños no deseados» cuando la contracepción falla

Describe el aborto como una opción de «menor riesgo y de menor costo que traer una nueva vida humana al mundo».

Políticos de EE.UU

También participarán algunas figuras políticas de Estados Unidos. Todos proceden de California: se trata del Congresista estadounidense Scott Peters; el Senador estatal Kevin de León, presidente pro Tempore del Senado Estatal de California; Y el gobernador de California, Jerry Brown, quien pronunciará el discurso que dará inicio al día de cierre del evento.

Los tres son firmes partidarios de Planned Parenthood, multinacional abortista.

Compartimos aquí también la noticia de la conferencia de la Bonino, la abortista con 10.000 abortos a sus espaldas cometidos con sus propias manos. La conferencia tuvo lugar en la Iglesia de Biella, y en ella se trató sobre la importancia de la inmigración y de su acogida. La Bonino fue invitada por el propio párroco de la iglesia San Difendete en Ronco di Cossato, con el conocimiento del ordinario de la diócesis.

Estimados lectores, si después de todas estas cosas que hemos comentado, seguimos pensando que no pasa nada en la Iglesia, creo que tenemos un serio problema de base y de formación. Documentos avalados por papados anteriores a los que se quiere dar la vuelta como un calcetín, nombramientos de personajes heterodoxos en puestos de relevancia en cuanto a temas tan delicados como la dignidad de la vida humana, banalización del aborto y la eutanasia por parte de ciertos sectores en la Iglesia……¿A qué está jugando el Vaticano? ¿Todo esto es algo casual? ¿Acaso esto no es algo buscado y promocionado? Estamos seguros de que esto no es nada casual y sí promovido. Pienso que todo este movimiento en el Vaticano obedece única y exclusivamente a una agenda política, que no religiosa, gestada pacientemente hasta este momento, para llevar al mundo al tan deseado por algunos, Nuevo Orden Mundial. Francisco y cuantos permiten todo este entramado son mentirosos y engañadores, dicen una cosa y hacen justamente la contraria, como el predicador del vídeo que les he compartido. Predican el amor y la acogida, y propician la muerte de inocentes. Predican desde el púlpito un pseudoevangelio que a muchos puede parecer verdadero, pero que tras escarbar someramente se percibe que es falso porque ellos dicen una cosa y hacen la contraria.

¡Qué Dios nos ayude, ante estos “defensores de la vida”! Porque si estos son nuestros amigos, ¿para qué buscarnos enemigos?

Montse Sanmartí

Fuentes:

http://www.marcotosatti.com/2017/05/11/humanae-vitae-voci-su-una-commissione-di-studio-vaticana-per-esaminare-lenciciclica-di-paolo-vi/

https://www.lifesitenews.com/blogs/vatican-to-host-its-second-population-control-conference-this-yearhttp://infocatolica.com/?t=noticia&cod=30082

LA ONU Y LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO

http://www.votocatolico.co/2017/06/la-pontificia-academia-para-la-vida-ha.html

http://www.periodistadigital.com/religion/educacion/2017/07/19/religion-iglesia-ucv-sorondo-el-magisterio-del-papa-es-paralelo-al-de-naciones-unidas.shtml

Me gusta: Me gusta Cargando...