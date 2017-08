EL PLAN DE LA FALSA IGLESIA: DESTRUIR EL SACERDOCIO PARA DESTRUIR LA EUCARISTÍA

No sé si lo han notado. Probablemente quienes están empezando a entender en qué momento nos encontramos no lo hayan hecho y por eso quisiera incidir en el tema del desprestigio sacerdotal que estoy notando de un tiempo a para acá y precisamente por parte de quienes tendrían que custodiar el regalo más grande que tenemos en la Iglesia: los sacerdotes. Sin sacerdotes no hay sacramentos, sin sacerdotes, sobre todo, no hay Eucaristía; no tendríamos el regalo de tener siempre a Jesús con nosotros.

Durante estos últimos meses y días, he podido constatar que se está trabajando en este sentido para abolir la Eucaristía a través de desvirtuar la labor sacerdotal. ¿En qué me baso? Pues en varias afirmaciones vertidas a los medios por parte de ciertas personas con gran poder dentro la Iglesia. La primera noticia en este sentido la encontramos en unas afirmaciones del Cardenal Marx, arzobispo de Múnich y Frisigna , pronunciadas a primeros de julio de este año:

El arzobispo de Múnich lamentó que por el momento el sacerdocio solo esté abierto a los fieles varones, una limitación que “ciertamente no está ayudando a la Iglesia a presentarse como una pionera de la igualdad de derechos”. (!!!!!!!!!!)

Desde su sillón en el consejo asesor del Papa Francisco -el conocido como C-9- el purpurado alemán, tal y como señaló, continuará con su cruzada para que se incluyan más mujeres en puestos decisivos en la Iglesia, si bien reconoce que debido a que “hay algunos en la Iglesia que se aferran a la tradición” hay que tener “paciencia”. “Pero una cosa está clara” , prometió: “las cosas aquí [en Múnich] no serán como antes”. Cambios que, vaticinó el purpurado, podrían incluso llegar hasta el corazón del Vaticano, dadas las “buenas señales” en cuanto a la igualdad de sexos que está mandando el Papa Francisco.

Ante estas afirmaciones, me pregunto si esta es la descentralización y horizontalidad de la que el C-9- hizo alarde desde sus inicios, donde al parecer, cada Conferencia Episcopal podría hacer y deshacer a su antojo. Si Marx ha prometido que las cosas no serán como antes, creo que estos son los claros indicios de dicha descentralización. Aquí dejo una cita de la Evangelii Gaudium de Francisco que hace referncia a este tema: En su nº. 32 dice: “El Concilio Vaticano II expresó que, de modo análogo a las antiguas Iglesias patriarcales, las Conferencias episcopales pueden «desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta [36] . Pero este deseo no se realizó plenamente, por cuanto todavía no se ha explicitado suficientemente un estatuto de las Conferencias episcopales que las conciba como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal [37] . Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera.”

“Puede haber otro tipo de organización en la Iglesia, donde no tiene que haber un varón”.

“Pensar más en la comunidad que en una persona que mande”.

Fernández ha puesto en entredicho la obligatoriedad del celibato clerical, además de señalar que “podría haber otro tipo de estructura de organización en las parroquias” que la del sacerdote a la cabeza…….La Iglesia no se cierra a que alguna vez la exigencia del celibato clerical obligatorio “pueda modificarse”.

¡Qué cosas! ¿Ustedes piensan que “el sacerdote es el que manda” en su parroquia? Yo siempre he pensado que el sacerdote era el que servía en la comunidad, pero parece que hay quienes piensan que es “el jefe”…….¡¡¡Impactante!!! Pero es que al afirmar estas cosas, son estos mismos altos cargos de la Iglesia los que muestran su “capacidad para mandar e imponer sus ideas”, tachando y descalificando a quienes hacen de sus parroquias un lugar de encuentro con Dios y no de supuestas rivalidades entre hombres y mujeres, rivalidad que nunca existió. Hablo como mujer y nunca me sentí discriminada por la Iglesia ni por el propio Jesucristo al no habernos dado un cargo de “protagonismo”. Ni que lo importante en la Iglesia fuera la igualdad, por Dios. ¡Señores, los hombres y las mujeres somos diferentes! Y ni somos más, ni somos menos por ello. Cada uno cumple su papel en la Iglesia y las mujeres no necesitamos cambiar el rol. Estamos muy a gusto. Tampoco Cristo le dio a su Madre un rol especial, a Ella, la que más lo hubiera merecido. ¡¡¡¡Cuánta estupidez, por Dios!!!! Pero lo más grave, es que Fernández afirma que “Puede haber otro tipo de organización en la Iglesia donde no tenga que haber un varón”. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? O sea, en pocas palabras ¿nos está diciendo que no es necesaria la figura del sacerdote en la Iglesia? Pues entonces, apaga y vámonos. Una Iglesia sin sacerdotes no es mi Iglesia. Es una falsedad. Es un engañabobos, permítanme la expresión. ¿Quién consagra? ¿Quién perdona los pecados? ¿Quién imparte los sacramentos? ¡Ahhhhhhhhh, pero ya comprendo, mi estimado Victor Manuel Fernández! Nos está diciendo sesgadamente que las mujeres también podríamos hacer eso, ¿no es cierto?

Pues esto no es todo. Vayan tomando asiento, estimados amigos, porque lo que viene a continuación no es ni de Marx ni de Fernández, sino del propio Francisco. Las palabras que siguen fueron pronunciadas en el mes de mayo por Bergoglio y van en la misma línea que las de Marx y Fernández. ¿¿¿Será que hablaron??? A tenor de lo dicho, no nos cabe la menor duda, pues son un calco. Bergoglio las pronunció, como advertíamos hace escasos días en uno de nuestros artículos, frente a la CE Canadiense en su visita ad limina, cuando el obispo Dorylas Moreau manifestó la propia preocupación por la falta de sacerdotes en las pequeñas comunidades. Estas fueron las sorprendentes y escandalosas palabras a los asistentes a la visita. Dijo Francisco:

“Escuchen, no deben olvidar dos cosas: el futuro de la Iglesia está más en torno a la Palabra de Dios que en la Eucaristía”.

[…] La palabra de Dios no tiene necesidad precisa de los sacerdotes para ser expresada y realizada en nuestras comunidades. Ha insistido mucho sobre las obras de misericaordia. Lo que cuenta es hacer el bien, ocuparse de los pobres, interesarse por la justicia, etc…..Este es el tesimonio de la Iglesia”. […]

¿¿¿El futuro de la Iglesia está más en torno a la Palabra de Dios que en la Eucaristia??? ¡¡¡Qué barbaridad!!! ¿De qué Iglesia está hablando Bergoglio? ¿De la católica o de la protestante? Al leer estas afirmaciones me venía a la mente la frase por él pronunciada “Yo no creo en un Dios católico”. Si no cree en un Dios católico ¿por qué se sienta en la Sede Petrina? ¿Si la Eucaristía no es el centro y cima de la vida cristiana, cuál es el papel que Francisco desempeña en la Iglesia católica? Con razón no se arrodilla ante la presencia del Señor. Con razón Antonio Socci le llama la atención al decirle que cúal es su problema a este respecto, al no arrodillarse nunca frente a la presencia real de Jesucristo en en Santísimo Sacramento y muchos católicos hemos corroborado esta negación de adorar a Cristo Eucaristía.

Juan Pablo II afirmaba: