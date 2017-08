Cardenal Rubén Salazar se puso las botas de las FARC!!!

Written by

La noticia y la foto no son tan recientes, son de septiembre del 2014, pero a las puertas de la visita del Papa Bergoglio, adquieren actualidad.

Hace parte de la campaña “soy capaz” para simbolizar la importancia de entender al otro y lograr la paz.

Qué bonito suena todo eso!!! pero me pregunto, ¿qué tanto somos capaces de entender al otro cuando vamos dando baculazos a los que son capaces de decir lo que otros callan?

En esta campaña también está Faryd Mondragón arquero de. futbol colombiano. Sería bueno que le prestara las rodilleras al Sr Cardenal, para que no se le pelen mucho las rodillas delante de las FARC y del Papa Francisco que le viene a dar el espaldarazo a Juan Manuel Santos y a la guerrilla con su proceso de falsa paz.

Esta visita Papal no tiene nada de espiritual, no es el Pastor Vicario de Cristo que viene a encontrar a sus ovejas sino que todo tiene un trasfondo político. Será la vitrina para Santos y Timochenko.

El Papa Francisco amenazó con no venir a Colombia si no venía blindado el plebiscito y declaró que muchos van por el NO para continuar la guerra. Qué triste que el Papa que debe pastorear a todos los católicos se mete en la soberanía de un país y en el derecho que tienen los ciudadanos a ejercer el derecho al voto incluso en la intimidad de sus conciencias.

Y se salió con la suya, porque finalmente no se respetó la voluntad de un país que votó por el NO.

¿Será que vendrá a decirle a los colombianos en la cara que muchos quieren la guerra?

Pero el Papa la sabe hacer muy bien. Por un lado está claro que es amigo de las FARC, de Fidel Castro a quién visitó con tanto gusto en Cuba y del régimen de Maduro del que no ha pronunciado una sola palabra de condena, y al mismo tiempo beatificará a dos colombianos, entre ellos un Obispo que fue martirizado y asesinado por el ELN, Ejército de Liberación Nacional que sabemos bien que en su base ideológica tiene a la Teología de la Liberación que coquetea con la izquierda de manera descarada.

Bueno sabemos que Francisco es simpatizante del comunismo y del marxismo y por eso nunca condena a los que van por esa línea. Juan Manuel Santos, ya es medio santo, al menos en el apellido y pues bienvenido Francisco para que canonice a toda la guerrilla. Amén!!!

Padre Elías

