SOBREMESA CON TOSATTI: NOS ESCRIBE UN “PEZ GORDO”. MARTINI, EL CÓNCLAVE Y EL PAPA BERGOGLIO (III)

Queridos amigos del blog, ayer he tenido una sorpresa. Han leído-y algunos de ustedes también discutido- el mensaje que me ha mandado don Ariel Levi di Gualdo. He encontrado en mi casillero postal una carta escrita de un Pez Gordi; un nombre muy notorio, un católico, pero que no tiene nada que ver directamente con el Baticano o la Conferencia Espiscopal Italiana. Se la envío a ustedes y aprovecho la ocasión para recordar que Stilum Curiae, hospeda contribuciones externas cuando le parecen intersantes. No porque las comparta en todo o en parte. Si nos parece que pueden enriquecer nuestra información y debates encuentran un espacio en este pequeño blog.



Aquí, de todas formas, comparto la carta del Pez Gordo, que, debo admitir, me ha creado un cierto desasosiego.

Estimado doctor Tosatti, un amigo me ha mostrado su artículo “Martini no queria a Bergoglio como Papa” y la subsecuente carta del teólogo Ariel Levi de Gualdo. Desde hace 4 años, siento decir que “nadie” quiere a Bergoglio; pero entonces, ¿ quién lo ha nominado? Escucho como se lo critica mucho en casi todos los ambientes, incluso en los laicistas, hoy día. Percibo, también, que hemos llegado con fatiga y con muchas discusiones teológicas a “la obra que está cumpliendo”. Y continúo preguntándome, ¿pero quién lo ha elegido en el Cónclave sabía que estaba haciendo? Es como si se hubiera elegido solo. ¿Es posible que el Papa renunciatario no hubiera buscado organizar su sucesión? Quiero contar ahora una verdadera historia, mi conciencia me estimula a contarla en este momento de manifiesta toma de conocimiento de esto que está sucediendo en la Iglesia. .No puedo dar nombres, que solo daría al confesarme, (pero solo sabiendo quién es el confesor, nada más). El sucesor de Benedicto XVI fue elegido el 13 de marzo de 2013. Dos o tres días despues me encontraba en Roma a la hora de almorzar con una importante personalidad del mundo político-económico internacional, muy bien relacionada e informada; transcribo una memoria de la conversación. Me pregunta: “¿Qué piensa de este nuevo Papa apenas electo?” Respondo: “nada más que aquello que he leído en los periódicos”. Me dice “Este Papa producirá muchos daños en tu Iglesia, enormes e irreversibles….”

.Son cuatro años que no hago más que pensar en ese comentario; un comentario que me insinúa la duda que dicha elección fue querida y planificada. No solo eso: también tengo la certeza que el sucesor de Benedicto XVI era bien conocido. Querido Tosatti, he querido confiarle cuanto he expuestro, aunque queriendo necesariamente mantener reservado mi nombre.