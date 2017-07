“ATAQUE A RATZINGER” (… UNA EXTRAORDINARIA ENTREVISTA DE HACE ALGÚN TIEMPO A Massimo Cacciari)

Written by

“Ataque a Ratzinger” fue el título de un libro publicado en 2010 sobre el asedio al gran Pontífice. Tres años más tarde, Benedicto XVI “tuvo” (¿?) que “renunciar”. Pero una extraña renuncia que no es una renuncia al “munus petrino”.

El ataque contra el Papa es parte del ataque final a la Iglesia Católica por los poderes e ideologías anticristianas de este mundo.

De hecho, Benedicto XVI – la “piedra rechazada” – es la katejon, en un tiempo oscuro y bárbaro: lo da a entender bien esta interesante entrevista a Massimo Cacciari (véase abajo), salida en los días de su “renuncia”.

Los católicos hoy más que nunca deberían rezar por el Papa, para que resista y el Señor lo conserve durante mucho tiempo, a pesar de sus actuales 90 años. ¡Su Santidad, ad multos annos!

Un mes después de la renuncia de Benedicto XVI, el filósofo Massimo Cacciari – que es hombre muy despierto y atento a las cosas del mundo (y eso que solo le había dedicado al tema del katejon un ensayo) – concedió una entrevista (dos días antes de la elección de Bergoglio) donde, tras la renuncia de Benedicto XVI, dijo estas palabras:

“La fuerza simbólica de la decisión Ratzinger nos interroga lúcidamente sobre este punto. La Iglesia siempre se ha caracterizado por su capacidad de ‘frenar’, de detener – como se lee en San Pablo – el avance de las fuerzas anticrísticas. Por lo tanto, hay que preguntarse si la decisión de Ratzinger no es una declaración clara de la falta de fuerza para llevar a cabo la ‘función del poder que frena’. Ratzinger dice que seguirá estando en la cruz, luego la dimensión religiosa permanece. Pero la dimensión de la fuerza que frena ¿hacia dónde va?

Símbolos de la Iglesia son, juntos, la Cruz y el katejon (nota del redactor: la figura bien presente en la Segunda Carta a los Tesalonicenses de San Pablo: poder que frena el avance del Anticristo). La señal de esta dimisión, para el que sepa verlo en toda su perspectiva, es por tanto realmente grandiosa. Podríamos hipotetizar que Ratzinger renunció porque no conseguía ya contener las potencias anticrísticas, dentro de la misma Iglesia. Como decía Agustín, los Anticristos están en nosotros. Ésta es una de las claves para interpretar la decisión de Ratzinger, si queremos entenderla en toda su seriedad. Su decisión (dimitir como poder que frena) se ha mezclado con la crisis política”. (Da “Vita”, 11 marzo 2013)

Ciertamente una reflexión muy sugestiva y dramática. Que en el mundo se han desencadenado las fuerzas anticrísticas me parece evidente por el enloquecimiento general que, hoy, nos está llevando al borde del precipicio de una guerra mundial. Es un hecho consumado.

Así como resulta evidente que, luego de la “dimisión” de BXVI, la Iglesia como katejon, esto es, como “poder que frena” la propagación de las fuerzas anticrísticas, se ha disuelto completamente. Dando, además, la impresión de haber sido enrolada como gregaria en el carro del Poder anticristiano.

En cuanto a las fuerzas anticrísticas DENTRO de la Iglesia, a causa de las cuales BXVI habría renunciado, cada uno puede hacer su análisis…

Lo que es seguro, como dice Cacciari, es que la elección de BXVI y su actual, misteriosa, situación como “papa emérito” señala que vivimos en un tiempo “grandioso”, esto es, apocalíptico. Quien no lo haya aún entendido hace como aquellos despreocupados de los que hablaba Cristo en el cap. 17 del Evangelio de San Lucas (nota del traductor: como los coetáneos de Noé o de Lot, que no se apercibieron de la proximidad del Diluvio o del fuego que caería sobre Sodoma y Gomorra como castigo divino, aunque se le dieron señales para ello).

Estas advertencias de Jesús valen para siempre, para todos, en cualquier tiempo en que se reproduzca, por analogía, lo que cuenta la Biblia, hasta la manifestación del Hijo del Hombre. ME PARECE QUE TENEMOS QUE REZAR MUCHO, SOBRE TODO POR LA IGLESIA Y SUS PASTORES.

Me vienen a la cabeza las palabras que Pablo VI, poco antes de su muerte, le confió a Jean Guitton:

“Hay una gran turbación en este momento en el mundo y en la Iglesia, y lo que está en entredicho es la fe. A veces me repito a mí mismo la frase oscura de Jesús en el Evangelio de san Lucas: ‘Cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?’. Sucede a veces que se publican libros en los cuales la fe retrocede en puntos importantes, que los episcopados callen y no vean nada raro en estos libros. Esto, para mí, es extraño. A veces vuelvo a leer el Evangelio del final de los tiempos y constato que en este momento emergen algunos signos de este final. ¿Estamos cerca del fin? Nunca lo sabremos. Debemos mantenernos siempre preparados, pero todo puede aún durar mucho tiempo. Lo que me llama la atención cuando considero el mundo católico es que en el seno del catolicismo a veces parece predominar un pensamiento de tipo no-católico, y puede ocurrir que este pensamiento no-católico dentro del catolicismo mañana podría convertirse en el más fuerte. Pero nunca representará el pensamiento de la Iglesia. Es necesario que subsista una pequeña grey, por pequeña que sea”».

Antonio Socci

Artículo original http://www.antoniosocci.com/attacco-ratzinger-straordinaria-intervista-qualche-tempo-massimo-cacciari/

Traducido por: Antonio José Sánchez Sáez para Como Vara de Almendro



